港股 | 午市前瞻 | 恒指續挫二萬五成關鍵支持 澳門博彩前景樂觀銀娛成焦點

17/10/2025

　　隔夜美股受地區銀行壞賬消息拖累，三大指數齊收跌。中港兩地股市走勢同樣疲弱，恒指今早輕微低開後，走勢反覆向下，半日跌415點或跌1.6%，報25472；主板成交近1532億元。國企指數報9104，跌155點或跌1.7%。恒生科技指數報5835，跌168點或跌2.8%。

 

港股 | 午市前瞻 |

(互聯網圖片)

 

郭家耀：恒指暫時看25000點支持位，金融股短期承壓較大

 

　　據外電報道美國兩間地區銀行包括Zions及Western Alliance披露壞帳或貸款欺詐問題，兩股價重挫之餘，引發市場憂慮高息環境商業環境低迷已開始影響銀行資金鏈危機，連帶早前First Brands及Tricolor Holdings接連宣布破產，進一步加劇市場對信貸危機憂慮，隔晚美股地區銀行股普遍受挫，道指跌逾300點。恒指早盤低開36點，走勢持續向下。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，美股銀行信貸危機對港股暫時影響不大，目前市場會比較關注經濟環境是否會進一步惡化。若有惡化情況可能會迫使聯儲局需要繼續減息來支撐經濟。

 

　　他又指，當前股份表現出現分化，相對來說，因為科技股和經濟環境的相關性較高且受益低息環境，所以影響較小。反而金融股會承受較大的壓力，他坦言對港股來說或可成為一個沽售藉口。主要是受中美貿易戰影響，市場對此非常關注，加上今年已經累積漲幅不少，部分投資者會較為謹慎以提前獲利回吐為主。以目前情況來看，恒指暫時看25000點支持位，低估值和高派息的中特股具備一定支持，防守性較高。

 

博彩股現投資價值，銀娛非博彩業務增長可期

 

　　據澳門博彩監察協調局網站發布數據顯示，澳門第三季度貴賓百家樂博彩收入按年上升29%至168.9億澳門元，為自2019年第四季度以來最高水平。第三季度中場博彩收入按年升7.4%至456.8億澳門元；澳門幸運博彩總收入按年升13%至625.7億澳門元。貴賓百家樂博彩在幸運博彩總收入中佔比27%，上年同期佔比24%。

 

　　郭家耀指澳門博彩股下半年表現不錯，人流與消費數據都有改善。市場之前擔憂9月份可能會受颱風影響出現一定回落，股價有所回落。但回調到目前水平，郭家耀認為具有一定的投資價值，不妨留意澳門博彩股，尤其是有非博彩業務增長空間的銀娛(00027)。他進而表示，博彩股業務策略有所調整，目前主要以高端中場和中場業務為主。就博彩收入來看，目前還是難以像以前一樣高速增長，但現在做高端中場業務還是有較大空間，對內地消費者仍有吸引力。

 

港股 | 午市前瞻 |

銀娛股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

新股延遲上市影響較小，屬於技術延誤

 

　　海西新藥(02637)昨日公布，因需要額外時間完成載有最終發售價、國際配售認購意向水平、香港公開發售申請情況及香港發售股份分配基準相關資料公告的定稿及獲取監管機構批准，該集團的上市時間表將會順延。

 

　　永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，新股延遲上市情況較為少見，她認為這是一個技術上的延誤，未必對新股帶來很大的影響性。她指，港交所IPO新規發售機制未定或配售方案需調整時，公司依法能延期上市，以便完成所需審批及分配公告。

 

　　麥嘉嘉補充，港交所近年放寬國際配售比例與回撥機制設定，不少新股同樣因本地市場支持力度減弱，選擇加重國際配售分配，以確保上市集資目標和市場信心。將更多股份分配至國際配售，亦符合現時港股IPO趨勢。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

撰文：經濟通通訊社市場組

