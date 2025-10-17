軍工股指南 | AI軍工股神非佢莫屬？全球自保軍費激增下的投資機遇

中東局勢持續惡化、以色列與伊朗的對峙、也門胡塞武裝的襲擊、俄烏戰爭及台海局勢等事件，軍工股的投資機會尤其從防禦性轉為成長性。長線利多包括各國軍費增加和穩定訂單，美國製造2.0產業復興將帶動供應鏈重組。

市場評論員羅家聰向《經濟通通訊社》表示，隨著俄烏戰局最緊張時刻過去，以色列與哈馬斯停火亮出曙光，軍工行業投資價值或許不及之前，不過由於美國軍費開支問題難解，盟國軍費自負情況仍有利個別子板塊例如導彈系統和無人機訂單前景。

特朗普上任後，強烈要求北約成員國將國防支出提升到GDP的5%，遠高於以往的2%目標，這被視為讓歐洲國家「自保」而非依賴美國。這種壓力已促使歐洲國防支出激增，例如2025年全球軍事支出創下新高，美國增加5.7%達到9970億美元，但歐洲和中東漲幅更大。這不是純粹的全球競賽，而是各國為了應對區域威脅而增加預算的自保行為。

特朗普上台後強調「美國優先」，計劃增加關稅並要求盟國分擔軍費，這直接利好美國軍火商。同時，特朗普考慮讓政府入股國防企業，以確保供應鏈安全。最新數字顯示，美國國防預算預計將突破1萬億美元，歐盟成員國也承諾將國防開支提升至GDP的2%以上，中國國防現代化進程加速，帶動今年至今全球軍工股指數及相關企業市值飆升，其中科技創新加速軍工產業升級，AI、無人機和電子戰亦成為市場追捧熱點。

專欄作家李聲揚向《經濟通通訊社》表示，相關軍工股股價近月出現一定程度回調，目前估值相對是不錯時機來檢視作為長線投資。他形容市場規則每天在變，特朗普政府任期才剛剛開始，但美國政府不再為盟友承擔開支已成大勢，就算下任誰當總統亦難逆轉，基於如此場景設定下，未來5至10年國家軍費開支概念「長玩長有」。目前中港軍工股選擇較少，中航科工(02357)、中船防務(00317)等主業跟軍工相關性不大，基於ETF評選軍用股的基準透明度較低，考慮到其實市場標的相對有限，不如直接揀選個股投資。

另外有軍工股分析員認為，隨著全球地緣政治緊張局勢加劇，軍工股已從傳統的「防禦型」資產轉變為高增長投資標的。不過，資訊披露透明度，匯率波動和貿易壁壘等因素，地緣衝突導致股價震盪風險不可忽視。分析員認為，PLTR估值反映了AI成長溢價，相對其他傳統軍工維持穩定於2倍以下水平，但從成長型投資角度建議可選PLTR和RTX，價值型可選LMT。

8隻熱點軍工股概覽

Palantir (US.PLTR)

Palantir作為軍工股領域AI數據分析龍頭，憑藉國防合同優勢，2025年業績持續強勁。公司今年第二季收入達10.7億美元，年增48%，美國商業收入激增93%；第三季預測收入年增50%，全年收入指引上調至29至30億美元。近期簽署10年100億美元美軍企業協議，整合75項合約，並獲英國約19.5億美元國防訂單，強化政府部門貢獻。分析師預測3年內市值將達萬億美元，股價潛力上漲150%以上，受惠AIP平台與全球地緣緊張。目前市銷率137倍。

Palantir位於加州帕羅奧圖辦公室。（資料圖片）

雷神技術（US.RTX）

雷神技術憑藉Raytheon導彈系統與Pratt & Whitney引擎，橫跨國防與航空領域，2025年展現強勁復甦。今年第一季收入203億美元，有機增長8%；第二季達216億美元，年增9%，全年指引847至855億美元。Raytheon部門去年第四季營運利潤激增36%，受益Patriot與NASAMS系統需求，總訂單積壓2360億美元。因應全球國防預算達1萬億美元，AI與機器人產品擴張國際市場，預測3年每股盈利增長11.7%。股價年回報34.3%，優於標普500指數，但需注意供應鏈中斷風險。目前市銷率2.6倍。

雷神早年武器展示。（資料圖片）

波音公司（US.BA）

波音公司國防、太空與安全部門（BDS）穩健成長，今年第三季交付32架軍用飛機單位，涵蓋衛星與導彈系統。BDS首季收入66億美元，年增10%；全年營收預期753億美元。第三季獲80億美元關鍵合約，訂單積壓616億美元，支撐未來收入。分析師預測2025交付700架以上，股價潛力達215美元以上，受惠政府現代化與太空探索。儘管商業部門挑戰，BDS提供穩定現金流，雖然第三季每股盈利預期-0.46美元，但2026每股盈利達3.50美元。目前市銷率2.1倍。

萊茵金屬（GY.RHM）

萊茵金屬作為德國軍工領導者，專注坦克、彈藥與防務系統，2025年業績爆發式成長。今年上半年收入達5.4億美元，年增24%，全年指引銷售增長25%至30%，預期收入約14億美元。近期訂單積壓達73.6億美元，包括3億歐元移動醫療設施與伊拉克導彈合同，受益烏克蘭衝突與北約需求。分析師預測3年內每股盈利增長32%，股價潛力上漲30%以上，平均目標約600歐元，受惠歐洲軍事投資。股價年漲259%，但需注意合同延遲風險。目前市銷率8.5倍。

萊茵金屬去年柏林航空展展示的短程防空系統Skyranger 35。（資料圖片）

洛克希德馬丁（US.LMT）

洛克希德馬丁作為全球最大國防承包商，專注F-35戰機與導彈防禦系統，受益於地緣政治緊張與美國國防預算擴張。2025年第二季收入達181億美元，年增0.1%，全年指引維持737至747億美元，預期第三季收入184億美元、每股盈利6.32美元。近期獲9.8億美元PAC-3 MSE導彈合約及14億美元多項國防訂單，總訂單積壓強勁，涵蓋空天與導彈領域。分析師看好三年內股價上漲20%以上，受惠於Golden Dome本土防禦計劃與AI整合。儘管年內股價微跌5%，但低貝塔值0.26提供穩定性，派高息達每股3.30美元。目前市銷率1.6倍。

三菱重工（JT.7011）

三菱重工作為日本軍工龍頭，專注防務與太空領域，受益日本軍事預算激增與地緣緊張。2025財年第一季收入約79.6億美元，國防部門貢獻強勁；全年收入指引上調至約358億美元，年增7.3%，運營利潤約27.8億美元，年增9.6%。近期獲導彈與潛艇合同，訂單積壓達約397億美元，強化亞太防禦。分析師預測三年內每股盈利增長15.9%，股價潛力上漲20至30%，平均目標4170日圓，受惠軍事現代化。目前市銷率2.5倍。

BAE系統（LN.BA）

BAE系統作為英國軍工巨頭，專注戰機、導彈與潛艇，受益歐洲國防預算擴張與地緣衝突。2025年上半年收入達18.1億美元，年增9%，全年指引銷售增長9%至11%，預期收入約40億美元。近期訂單積壓達101億美元，包括多項導彈與獵人級護衛艦合同，強化全球防務供應鏈。分析師預測3年內每股盈利增長11.6%，股價潛力上漲20至30%，平均目標約24美元（ADR BAESY），受惠GCAP戰機計劃與AI整合。目前市銷率2.2倍。

BAe生產獲英國皇家空軍應用的鷹式教練機T1。（資料圖片）

中興通訊（00763）

中興通訊作為中國電信軍工領域關鍵玩家，憑藉5G與通訊技術優勢，2025年業績預期強勁。公司2024年收入約170億美元，按年降2.3%；2025年收入指引約200億美元，年增17.6%，每股盈利預測0.26美元，年增42.7%。儘管受中美科技戰影響，如美國禁令持續，中興仍獲中國軍事通訊合同，強化防務應用。分析師預測3年內每股盈利增長逾50%，股價潛力上漲20%至30%，受益地緣緊張與國防現代化。目前市銷率1.3倍。

主要軍工股股價一覽(截止至2025年10月16日)

公司名稱 代號 市值

(億美元) 市銷率

(P/S) 軍工佔比(%) 1年(%) 3個月(%) PLTR PLTR 430 132 40 +328 +14 雷神技術 RTX 211 2.6 45 +24 +5 波音公司 BA 162 2.1 40 +38 -7 萊茵金屬 RHM 102 8.5 90 +259 +10 洛克希德馬丁 LMT 117 1.6 100 +3 +9 三菱重工 7011 94 2.5 20 +91 +7 BAE系統 BA.L 80 2.2 96 +43 +5 中興通訊 00763 33 1.3 10 +108 +4

撰文：經濟通通訊社記者陳家揚

