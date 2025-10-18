  • 會員
美股收盤 | 信貸恐慌降溫及中美貿易局勢有望緩和，道指反彈238點

18/10/2025

　　美股周五（17日）收高，三大指數升幅均約0.5%。市場此前憂慮地區銀行信貸質素而引發拋售，但周五投資者情緒回穩；同時，關於中美貿易局勢的最新進展亦安撫了市場情緒，帶動大市反彈。

 

　　市場焦點之一是地區銀行股的動向。周四（16日）由於對不良貸款的擔憂加劇，地區銀行股普遍受壓，引發市場對信貸市場動盪的恐慌。然而，周五銀行股普遍反彈，因市場認為信貸事件可能屬於獨立個案，而非系統性危機。Zions Bancorp(US.ZION)日內反彈5.8%，Western Alliance(US.WAL)亦升3.1%。

 

　　另一方面，中美貿易緊張關係出現緩和跡象，特朗普稱對華100%關稅不可持續，並確認兩周內將晤中國國家主席習近平。美國財長貝森特亦計劃與中國副總理何立峰通話，也讓市場對雙方重啟對話抱持希望。

 

美股收盤 | 信貸恐慌降溫及中美貿易局勢有望緩和，道指反彈238點

銀行股普遍反彈，因市場認為信貸事件或屬獨立個案，而非系統性危機。(AP)

 

　　重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升2.5%，英偉達(US.NVDA)升0.8%，Meta(US.META)升0.7%，蘋果(US.AAPL)升約2%，微軟(US.MSFT)升0.4%，谷歌(US.GOOGL)升0.7%，亞馬遜(US.AMZN)跌0.7%。

 

　　道指收市升238.37點，或0.52%，報46190.61點；標普500指數升34.94點，或0.53%，報6664.01點；納指升117.44點，或0.52%，報22679.97點。

 

金價先升後回

 

　　美匯指數日內微升0.1%，報98.43。美元兌日圓匯率先跌後回升，一度觸及149.37的低位，日內報150.48，微升0.05%。歐元兌美元匯價在窄幅區間內受壓，於1.168水平附近徘徊，日內報1.166，下跌0.1%。

 

　　現貨黃金價格交投於每盎司4361美元附近，盤中曾一度觸及4380美元的歷史新高，日內報4223美元，下跌2.3%。紐約期金一度升至4392美元，日內報4233美元，下跌1.6%。

 

　　紐約期油價格在每桶57.2美元附近徘徊，升約0.3%，盤中一度跌至56.15美元的低位。布蘭特期油亦表現疲弱，報約61.34美元，日內微升0.4%。

 

撰文：經濟通國金組

