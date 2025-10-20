盤前攻略 | 特朗普遭內外夾擊對中態度軟化 港股大彈亦需先企穩50天線

國際關係風起雲湧，上周五美國總統特朗普強調對中國加徵的100%關稅不會持續，只是逼不得已，表明兩星期後仍會與國家主席習近平會面。同時國務院副總理何立峰與美國財長貝森特亦舉行通話，氣氛良好並同意盡快舉行新一輪談判。

雖然美方成功緩和與中方關係，但特朗普在俄烏問題上仍有大挑戰，據《華盛頓郵報》報道，上周特朗普與俄羅斯總統普京通電時，普京提出願意放棄紮波羅熱和赫爾松兩個區域，以換取控制頓涅茨克和停火，報道只提到俄方要求頓涅茨克，並未如今年8月一樣要求頓涅茨克和盧甘斯克在內整個頓巴斯地區，於是白宮內部認為此次是屬有進展談判。

隨後上周五特朗普在與烏克蘭總統澤連斯會面時，改口未有答應向烏克蘭提供戰斧巡航導彈，據指會面氣氛緊張，據指特朗普嚴厲聲明外交才是結束戰事的合適手段，應允烏克蘭提供戰斧會破壞外交努力，最終更主動結束會談。

美股回升，中概個別發展但ADR大幅跑贏港股

儘管如此，上周五美股消化地區銀行危機憂慮，三大指數報升，道指升238點報46190，納指升117點報22679，標普升34點後6664。

中概股窄幅個別發展；阿里巴巴升1.19%報167.05美元，拼多多升0.89%報128.48美元，京東升1.01%報33.07美元，網易跌0.26%報148.21美元，嗶哩嗶哩跌0.88%報27.05美元，理想跌0.27%報22.51美元，小鵬跌0.80%報21.20美元，蔚來跌1.17%報6.75美元，萬國數據跌1.65%報32.73美元，金山雲跌4.40%報12.39美元。

上周五夜期大升638點報25863。ADR大幅跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高2.47%，折合623.0港元；美團(03690)ADR較港高3.15%，折合97.5港元；友邦(01299)ADR較港股高2.75%，折合71.0港元；滙控(00005)ADR較港股高1.39%，折合102.3港元；小米(01810)ADR較港股高2.34%，折合47.0港元。

港股需企穩50天線才證明反彈，特朗普對華關係難再惡化

中美談判期間美方態度軟化，特朗普在內白宮方面頻頻為中美關係降溫，以免在他焦頭爛額處理俄烏事務與應對國內示威期間與中方再起談判衝突。市場憧憬美方對華關稅政策難再有惡化空間，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現升623點，報25840，恒指料跟隨高開逾500點以上。

俄烏問題與「無王」（No Kings）示威夾擊特朗普，令他必須要在中美談判上唱好與中國關係，以免再於風雨期間樹敵，帶動市場對中美和談憧憬。走勢上上周港股維持於50天線至100天線之間徘徊，若今日大彈重上50天線之上，便證明短線氣氛有所改善，但若與上周一樣維持在約25800水平收市，則僅為修正上周五跌勢，整體氣氛未算有所轉換。

