  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

盤前攻略 | 特朗普遭內外夾擊對中態度軟化 港股大彈亦需先企穩50天線

20/10/2025

　　國際關係風起雲湧，上周五美國總統特朗普強調對中國加徵的100%關稅不會持續，只是逼不得已，表明兩星期後仍會與國家主席習近平會面。同時國務院副總理何立峰與美國財長貝森特亦舉行通話，氣氛良好並同意盡快舉行新一輪談判。

 

盤前攻略 | 特朗普遭內外夾擊對中態度軟化 港股大彈亦需先企穩50天線

(互聯網圖片)

 

　　雖然美方成功緩和與中方關係，但特朗普在俄烏問題上仍有大挑戰，據《華盛頓郵報》報道，上周特朗普與俄羅斯總統普京通電時，普京提出願意放棄紮波羅熱和赫爾松兩個區域，以換取控制頓涅茨克和停火，報道只提到俄方要求頓涅茨克，並未如今年8月一樣要求頓涅茨克和盧甘斯克在內整個頓巴斯地區，於是白宮內部認為此次是屬有進展談判。

 

　　隨後上周五特朗普在與烏克蘭總統澤連斯會面時，改口未有答應向烏克蘭提供戰斧巡航導彈，據指會面氣氛緊張，據指特朗普嚴厲聲明外交才是結束戰事的合適手段，應允烏克蘭提供戰斧會破壞外交努力，最終更主動結束會談。

 

美股回升，中概個別發展但ADR大幅跑贏港股

 

　　儘管如此，上周五美股消化地區銀行危機憂慮，三大指數報升，道指升238點報46190，納指升117點報22679，標普升34點後6664。

 

　　中概股窄幅個別發展；阿里巴巴升1.19%報167.05美元，拼多多升0.89%報128.48美元，京東升1.01%報33.07美元，網易跌0.26%報148.21美元，嗶哩嗶哩跌0.88%報27.05美元，理想跌0.27%報22.51美元，小鵬跌0.80%報21.20美元，蔚來跌1.17%報6.75美元，萬國數據跌1.65%報32.73美元，金山雲跌4.40%報12.39美元。

 

　　上周五夜期大升638點報25863。ADR大幅跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高2.47%，折合623.0港元；美團(03690)ADR較港高3.15%，折合97.5港元；友邦(01299)ADR較港股高2.75%，折合71.0港元；滙控(00005)ADR較港股高1.39%，折合102.3港元；小米(01810)ADR較港股高2.34%，折合47.0港元。

 

港股需企穩50天線才證明反彈，特朗普對華關係難再惡化

 

　　中美談判期間美方態度軟化，特朗普在內白宮方面頻頻為中美關係降溫，以免在他焦頭爛額處理俄烏事務與應對國內示威期間與中方再起談判衝突。市場憧憬美方對華關稅政策難再有惡化空間，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現升623點，報25840，恒指料跟隨高開逾500點以上。

 

　　俄烏問題與「無王」（No Kings）示威夾擊特朗普，令他必須要在中美談判上唱好與中國關係，以免再於風雨期間樹敵，帶動市場對中美和談憧憬。走勢上上周港股維持於50天線至100天線之間徘徊，若今日大彈重上50天線之上，便證明短線氣氛有所改善，但若與上周一樣維持在約25800水平收市，則僅為修正上周五跌勢，整體氣氛未算有所轉換。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

1119

下跌

637

不變

330

無成交

606

恒生指數

25,840.97

最大成交額股票

09988

阿里巴巴－Ｗ

161.200

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00670 中國東方航空股份
  • 3.900
  • 08549 金葉國際集團
  • 0.670
  • 08095 北大青鳥環宇
  • 1.330
  • 02952 愛高集團股權
  • 0.035
  • 00464 中國智能科技
  • 0.980
股份推介
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.400
  • 目標︰$12.50
  • 00857 中國石油股份
  • 7.670
  • 目標︰$8.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 38.640
  • 目標︰$46.70
  • 00852 海峽石油化工
  • 0.166
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 19.020
  • 目標︰$20.78
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 161.100
  • 00981 中芯國際
  • 71.250
  • 00700 騰訊控股
  • 624.000
  • 00388 香港交易所
  • 426.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.390
報章貼士
  • 00450 鴻興印刷集團
  • 0.960
  • 目標︰--
  • 02328 中國財險
  • 18.730
  • 目標︰$19.80
  • 02233 西部水泥
  • 3.320
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

20/10/2025 12:45  《午市前瞻》港股穿50天線不利但未算轉勢，優必選值博，新股不一定有大抽大

20/10/2025 12:32  【立法會選舉】田北辰宣布不參與立法會選舉，至今16人棄選

20/10/2025 12:13  中電(00002)：首九個月售電量按年跌近2%，派第三期中期股息0.63元

20/10/2025 12:08  恒指半日升607點報25854，科指俏升阿里騰訊造好

20/10/2025 10:30  【數據解讀】GDP增速放緩、固投五年來首轉負，統計局：經濟回升向好基礎仍需加力鞏固

20/10/2025 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入６３﹒０３億元，買美團沽阿里

17/10/2025 08:49  【大行炒Ｄ乜】花旗削美團目標近一成半，伯恩斯坦首予泡泡瑪特…

17/10/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７６７３，一周及兩周均微升至３﹒５…

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

GDP | FOCUS | 固投消費疲態盡顯，各地「精準定位」勢在必行新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

機械人股 | 優必選再獲億元大單股價飆逾8%，機械人概念股齊造好可揀買邊隻？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 港股穿50天線不利但未算轉勢 優必選值博 新股不一定有大抽大新文章
品味生活
生活
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

銅鑼灣高檔粵菜：刁鑽「脆皮血旺」、鮮味「脆皮葱油雞」、心思菜「豉油王煎淮山」
人氣文章

小薯茶水間

浪費食物｜香港每日棄置3,200公噸食物，25%市民誤解「此日期前最佳」標籤含義！名廚教路：牛奶放冰箱可以保存更久！
人氣文章

陶冬天下．陶冬

美股還得漲
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

愛愛助減肥？公開最燃燒卡路里體位Top 3：冠軍竟是站立式、打側有驚喜？高血壓人士留意一個體位
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

遲射不是晒命！多過30分鐘要注意？生活習慣、年齡、藥物有影響！減肥幫到手？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「相逢恨晚」只是出軌的爛藉口！正印以外的第一順位，往往率先被拋棄？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
超級食物 │ 泡菜益處超多：改善三高、預防心臟病腸癌兼減肥 專家提醒1類人慎食 新文章
人氣文章
名人健康 │ 37歲裕美深圳掃街疑食物中毒，返港送急症室，9大高風險食物與食安貼士
人氣文章
蒸焗爐大比拼｜消委會10款實測，3款獲4星，$2,380高性價比推薦
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2025 14:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2025 14:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/10/2025 14:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/10/2025 14:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS20/10/2025
GDP | FOCUS | 固投消費疲態盡顯，各地「精準定位」勢在必行
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

京打稀土牌奏效，擊中特朗普要害

17/10/2025 08:06

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處