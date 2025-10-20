  • 會員
金礦股｜金價創新高後回落，金礦股可趁回調撈？

20/10/2025

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=rut1VihaH_s

 

 

【你點睇？】歐盟擬要求中企須向當地公司轉移技術方可營運，你認為中方會否採取強烈反制？► 立即投票

異動股

異動股

01913

普拉達

46.880

異動股

06690

海爾智家

24.040

異動股

00981

中芯國際

71.000

即時重點新聞

20/10/2025 12:45  《午市前瞻》港股穿50天線不利但未算轉勢，優必選值博，新股不一定有大抽大

20/10/2025 12:32  【立法會選舉】田北辰宣布不參與立法會選舉，至今16人棄選

20/10/2025 12:13  中電(00002)：首九個月售電量按年跌近2%，派第三期中期股息0.63元

20/10/2025 12:08  恒指半日升607點報25854，科指俏升阿里騰訊造好

20/10/2025 10:30  【數據解讀】GDP增速放緩、固投五年來首轉負，統計局：經濟回升向好基礎仍需加力鞏固

20/10/2025 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入６３﹒０３億元，買美團沽阿里

20/10/2025 08:35  【大行炒Ｄ乜】大摩升老鋪黃金至超配，周大福績後獲大摩升目標…

20/10/2025 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７６６８，隔夜拆息較上日微升１６基點

