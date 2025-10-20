  • 會員
機械人股 | 優必選再獲億元大單股價飆逾8%，機械人概念股齊造好可揀買邊隻？

20/10/2025

　　近期內地人形機器人龍頭企業持續發布新產品並獲得重要訂單，其中「人形機器人第一股」優必選(09880)再中標逾億元人民幣大單，今早(20日)股價飆逾8%，其他機械人概念股也普遍造好，當中三花智控(02050)(深:002050)上調回購股份價格上限，並延長回購實施期限，股價升逾6%。有券商認為人形機器人有望迎來布局時機 ，料行業明年進入量產階段，事實上，相關概念股已比之前高位回調不少，或隨時再落鑊，可揀買哪一隻？

 

優必選再獲億元大單股價飆逾8%，機械人概念股齊造好可揀買邊隻？

（優必選網頁截圖）


優必選中標1.26億人幣機械人訂單　全年訂單逾6.3億人幣

 

　　近日優必選中標「廣西具身智能數據採集及測試中心設備採購及安裝」項目，訂單金額達1.26億元(人民幣．下同)。根據項目規劃，本次採購涵蓋優必選最新款可自主換電的全自主具身智能人形機器人Walker S2。該訂單計劃於合同簽署後於2025年內完成交付。而此次中標是繼9月份2.5億元全球單筆最大金額訂單以及近期連續斬獲數千萬訂單後，優必選獲得的又一個超億元人形機械人大單。目前優必選Walker系列人形機器人全年已獲得超6.3億元訂單。

 

　　此外，優必選公布，擬申請5間銀行信貸，合共不超過12.5億元，惟須經股東會批准。集團指，向興業銀行深圳分行和上海浦東發展銀行深圳分行等申請信貸，每間銀行介乎不超過1億至5億元，以更好地支持業務擴展及其他營運資金需求。

 

智元機器人聯合均普智能發布精靈G2　過億元訂單完成首批交付


　　另值得一提，智元機器人與均普智能上周四(16日)聯合發布了新一代輪式具身作業機器人——精靈G2。G2擁有50自由度仿人結構與5自由度腰部設計，配合全向移動底盤，能在複雜工廠環境中實現靈活運動與高精度作業。雙臂具備IP54防護等級，支持5公斤負載、亞毫米級操作精度，可執行裝配、分揀、巡檢等工序。其「雙電池+熱插拔」設計實現24小時不間斷運行，並通過自主回充機制降低運維成本。

 

　　這是G2的全球首發亮相，並同步開啟與均勝電子過億元採購合同的首批交付商用。此前，精靈G2也已斬獲龍旗科技數億元訂單，切入消費電子精密製造核心場景。據規劃，首批交付的智元精靈G2將率先部署於均勝電子的汽車零部件產線。與此同時，均普智能宣布其機器人年產能將擴產至3000台以上，經過近半年的建設，寧波具身智能機器人創新中心也正式啟用。

 

三花智控上調回購股份價格上限至60元人幣　延長實施期限

 

　　另三花智控公布，因近期股價持續高於回購股份方案確定的回購價格上限，基於對集團長期價值的認可和發展前景的信心，同時為保障回購股份方案實施，將回購價格上限由每股35.75元(人民幣．下同)調整為60元，提高約67.8%。同時對回購實施期限延長2個月，延至明年2月28日止。


　　集團指，按調整後每股回購股份價格上限60元測算，預計仍需要回購約440萬至940萬股，累計回購數量約590.7萬至1090.7萬股，回購股份比例佔總股本約0.14%至0.26%。截至上周五(17日)，通過股票回購專用證券帳戶以集中競價交易方式回購150.68萬股，佔總股本0.036%，每股最高成交價31元，最低成交價22.69元，成交總金額約3597.1萬元。

 

優必選再獲億元大單股價飆逾8%，機械人概念股齊造好可揀買邊隻？

（三花智控網頁截圖）

 

東方證券：人形機器人迎來布局時機　料明年進入量產階段

 

　　東方證券近日發表研報指，國內零部件廠商已經投資布局海外產能，並且機器人也將進入量產階段，所以該行認為貿易摩擦的影響有限，人形機器人將有望迎來布局時機。在國內外人形機器人龍頭公司的共同推動下，行業有望在明年進入量產階段。站在量產的未來看今天，具備優秀製造和管理能力的零部件企業更加受益。

 

　　長城證券認為，當前人形機器人產業加速拓展，海內外多家廠商推出其量產版本產品，並且已有多家廠商產品實現「進廠打工」，伴隨著人形機器人軟體硬體技術路線逐步收斂，帶來成本持續走低性能穩步提升，人形機器人商業化進程有望進一步加速。

 

溫傑：機械人概念或可炒多半年　地平線機器人現價可收集

 

　　香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，機械人概念股近幾個月都沒怎麼停過炒作，之不過期間有些回吐，當中三大概念股通常指優必選、首程控股(00697)及地平線機器人(09660)，但三者股價表現會有差異，始終優必選接到訂單的同時，地平線機器人卻經常配股，惟地平線機器人最高也曾飆至逾11元，儘管現已回落。策略上仍可主要可看這三隻股份，若有好消息而股價上升，宜沽出套利；若沒好消息而股價下跌，是買入機會。料機械人概念未來3個月至半年會繼續炒，與其高追，不如於低位慢慢收集，再升時則可減持一半，其中地平線機器人已慢慢回至近100天線，可於現價開始部署。

 

　　人形機械人概念股今早普遍上升，其中優必選半日升8.31%收報133元，成交10.99億元。三花智控則升6.79%報38.38元，地平線機器人升0.5%報8.11元，首程控股升1.88%報2.17元，微創機器人(02252)升4.39%報27.58元，越疆(02432)升2.58%報49.36元，敏實集團(00425)升5.36%報31.06元，德昌電機(00179)升2.86%報33.76元。

 

優必選再獲億元大單股價飆逾8%，機械人概念股齊造好可揀買邊隻？

 

優必選再獲億元大單股價飆逾8%，機械人概念股齊造好可揀買邊隻？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

