新股上市 | IP趣玩食品商金添動漫申港上市，擁Chiikawa等多個IP

20/10/2025

　　內地IP趣玩食品開創者廣東金添動漫向港交所遞交上市申請。招商證券國際及中國銀河證券為聯席保薦人。

 

新股上市 | IP趣玩食品商金添動漫申港上市，擁Chiikawa等多個IP

（網上截圖）

 

　　據初步招股文件顯示，金添動漫專注於提供充滿樂趣且美味健康的IP趣玩食品。截至2025年6月30日，集團在全國建有5大生產基地、擁有26個授權IP及超過600個活躍SKU，包括糖果、餅乾、膨化、巧克力、海苔零食五大產品類別。IP包括喜羊羊與灰太狼、三麗鷗（Sanrio）、迪士尼（Disney）、吉伊卡哇（Chiikawa）及哪吒之魔童鬧海等。

 

　　根據弗若斯特沙利文報告，於2024年，按收入計，集團分別是中國最大的IP趣玩食品企業和中國第四大IP食品企業，市場份額分別為7.6%及2.5%。按相同資料來源，截至2025年6月30日，集團亦是中國擁有最多IP授權的IP趣玩食品企業。

 

　　截至今年6月底上半年純利7004.1萬元（人民幣．下同），按年增13.45%；收入4.44億元，增9.82%；毛利率34.7%，增0.3個百分點。期內經調整淨利潤7029.6萬元，升13.4%。

 

　　集資將用於提升產品開發能力、品牌知名度及擴充銷售網絡、營銷團隊；豐富IP組合及尋求戰略投資及收購機會等。

 

撰文：經濟通採訪組

 

撰文：經濟通採訪組

