瑞銀料本港寫字樓租金明年企穩，出租率將穩步回升

20/10/2025

　　瑞銀投資銀行大中華區房地產行業分析師梁展嘉在記者會上指出，料今年本港住宅樓價持平；明年持平至上升5%。寫字樓甲廈租金今、明兩年均料跌3%至5%；同期空置率分別估算達中等雙位數及高雙位數；同期核心區零售租金表現料持平，由於中港網購加快融合。

 

瑞銀料本港寫字樓租金明年企穩，出租率將穩步回升

左起：瑞銀投資銀行亞太區房地產行業研究主管林鎮鴻、亞太區研究部助理總監兼香港策略與亞洲博彩行業分析師陳志立、大中華區房地產行業分析師梁展嘉（許英略攝）

 

樓價明年最多升5%

 

　　近年屢有大型企業傾向或市傳有意大手購入寫字樓以作拓展，如摩通、港交所(00388)、阿里巴巴(09988)或一些對沖基金。梁展嘉預期，租金則料於2026年底企穩，至於2027年租金，則要取決資本市場。不過，由於市場缺乏新供應，他料出租率定於2027至28年穩步上升。

 

　　本港大學近日亦為商業物業吸納者一份子。梁展嘉指出，由於政府縮減大學資助，後者因此要發掘更多收入來源。

 

內房尚要去庫存，租金有待回升

 

　　內房方面，瑞銀投資銀行亞太區房地產行業研究主管林鎮鴻指出，內地樓價要到2026年中至下半年才復甦，由於內房仍需去庫存，且租金要先止跌回穩，再略見升幅，樓價方可獲看好。

 

港銀看法中性

 

　　瑞銀投資銀行亞太區研究部助理總監兼香港策略與亞洲博彩行業分析師陳志立指出，由於預期利率續降，利好資金繼續流入去新興市場及港股。該行認為，地產股可因此看高一線，其他板塊如高息、科網、汽車行業亦受推動。不過他亦提到，對本港銀行股中性看法，由於減息令淨息差受壓，只是同時抵銷商業房地產（CRE）資產質素負面情況。

 

撰文：經濟通採訪組

 

