盤前攻略 | 美股憧憬結束停擺報升 港股修復50天線後料維持20天線上落

21/10/2025

　　美國政府傳出即將告別停擺消息，美國國家經濟委員會主任哈塞特指停擺「本周可能就會結束」，指白宮已準備採取進一步行動推動協議達成。美股周一(20日)延續升勢，道指升515點或1.12%報46706，納指升310點或1.37%報22990，標普升71點或1.07%報6735。

 

盤前攻略 | 美股憧憬結束停擺報升 港股修復50天線後料維持20天線上落

（互聯網圖片）

 

　　中概股持續回暖；阿里巴巴升3.84%報173.47美元，拼多多升2.40%報131.56美元，京東升2.09%報33.76美元，網易升3.13%報152.85美元，嗶哩嗶哩升1.85%報27.55美元，理想升0.09%報22.53美元，小鵬升1.23%報21.46美元，蔚來升4.59%報7.06美元，好未來升6.67%報11.83美元，萬國數據升5.07%報34.39美元。

 

夜期飆逾300點，ADR跑贏港股

 

　　恒指夜期升368點報26232。ADR繼續跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高1.18%，折合634.9港元；美團(03690)ADR較港高1.55%，折合98.1港元；友邦(01299)ADR較港股高1.09%，折合72.9港元；滙控(00005)ADR較港股低0.07%，折合102.0港元；小米(01810)ADR較港股高1.47%，折合47.8港元。

 

日內如成功企穩50天線將穩定後市，短中線區間頂上望27000

 

　　美國將有望結束停擺，帶動美股之餘，港股一併受惠於資金流，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26200，升321點，恒指料跟隨高開約300點。

 

　　恒指上周五急挫逼近100天線後，昨日已積極向上修復，假如今日恒指升抵26200至26300附近，則已正式回補上周初造成的下跌裂口，並升至20天線關口，有望先行消化中美之間帶來的下行壓力，於20天線上下徘徊，預料區間約為25800至27000之間。

 

　　參考恒指牛熊證街貨分布，恒指昨日大彈逾600點後整體牛熊街貨區未算變化很大，但相對輪商開牛倉積極，恒指高開600點後，日內牛證區域即時重新新增25200至25699約500點區域，為上周五急跌下殺的區域，500點區域合計淨增585張對應期指張數街貨，牛倉資金算有部署但尚算審慎，故預料恒指日內20天線會成為即市阻力。

 

