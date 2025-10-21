京東港澳推99元人民幣包郵送上門，九龍東設專屬優惠券補貼

京東(09618)港澳宣布今年港澳「雙11」推出99元（人民幣．下同）自營商品包郵送上門服務、九龍東區補貼計劃等優惠。其中，九龍城、觀塘、將軍澳用戶下載京東APP即可領取1000元地區專屬優惠券補貼，其中包含600元新人禮遇和400元地區專屬購物補貼。

資料顯示，京東包郵到港門檻去年299元降至188元，現時再降至99元，但同時就競爭對手淘寶已取消99元包郵門檻。京東港澳台業務負責人Ken Yeung在記者會上回應指，上述99元包郵不涉及任何額外投入，亦並非「燒錢攻港」，且強調於過去一年，京東港澳業務盈虧平衡。他亦指出，自身在上門配送及自提點服務上，與競爭對手政策不同，並主打服務差異。

包郵不涉額外投入強調港澳業務盈虧平衡，業務指標倍升

Ken Yeung亦提到，於今年3至10月，用戶規模、（商品交易總額）GMV、訂單量分別較去年7月至今年2月期間上升120%、200%、150%。

在超市品類，京東推出「周六真半價，日日享8折」活動，包括食品、個護、家居清潔等高頻生活場景。每周六部分爆款商品直接半價銷售，工作日則可享受8折優惠。另家電與3C數碼品類除價格直降，大家電享「一件包郵」；30天包退；180天包換政策。

Ken Yeung指出，京東設立「香港本地專區」，為合作商戶提供專屬流量扶持與營銷推廣資源，例如作為京東香港本地自營超市業務重要組成部分的佳寶超市，本次「雙11」將以本地自營形式參與「超市真半價」等活動，通過京東平台觸達更多消費者。

推深圳體驗活動

期內，京東港澳聯合京東MALL、京東七鮮超市在每個周末推出「￥1蚊玩轉深圳」活動，通過在深圳福田等口岸安排免費巴士，接送香港消費者前往深圳京東MALL及七鮮超市體驗。

京東快遞在港推冷鏈服務，計劃自提點升級

此外，京東快遞(02618)保障舉措包括在「香港最快4小時送到」、「攬派至22時」、「港澳次日達」等差異化能力基礎上，進一步推出涵蓋多溫度區間的冷鏈服務，以及「電商盒子」創新服務。

京東物流香港快遞業務負責人馬偉指出，很多商家對冷鏈有需求，因此計劃將此服務常態化，主要針對肉類、奶類食品保鮮。他亦提到，針對香港自提點缺點，現在計劃與本地合作夥伴提升旗下本地自提點服務，例如服務時間改動等。

撰文：經濟通採訪組

