開市Go | 傳美擬反制中國稀土管制，黃金ETF持倉量創2022年新高，金沙中國上季多賺1.5%

23/10/2025

要聞盤點

 

1、中美貿易關係再度緊張，據報白宮正考慮收緊對華出口管制，限制使用美國軟件生產並出口到中國的產品。美股周三（22日）顯著受壓，三大指數均告下跌，科技及晶片股成重災區。道指收市跌334.33點，或0.71%，報46590.41點；標普500指數跌35.92點，或0.53%，報6699.43點；納指跌213.27點，或0.93%，報22740.40點。中國金龍指數跌77點。日經期貨截至上午7時46分跌100點。

 

2、美國貿易代表格里爾確認，他將與財政部長貝森特於周三啟程前往馬來西亞，與中方官員就稀土出口管制問題舉行緊急會談　。

 

3、美國政府局部停擺進入第22日，政治僵局持續打擊市場情緒，加上新發行的20年期國債獲強勁需求，帶動避險買盤湧入。美國國債孳息率周三連續第三個交易日下跌，長年期債券孳息率跌幅尤為顯著。　

 

4、據路透引述一名美國官員及三名消息人士稱，因應北京方面本月實施新一輪稀土出口限制，總統特朗普政府正考慮採取反制措施，計劃限制向中國出口一系列使用美國軟件製造或由軟件驅動的產品，範圍涵蓋筆記簿電腦以至噴射引擎等。　

 

5、據路透報道，Meta(US.META)正對其人工智能部門進行新一輪重組，其中「超級智能實驗室」將裁減約600個職位。然而，此次人員調整並非全面收縮，公司在精簡部分團隊的同時，仍在為新成立的「TBD　實驗室」積極招聘，顯示其正將資源戰略性地集中於被視為更具突破性的超級智能領域。

 

6、據路透引述消息人士報道，礦業商力拓(US.RIO)正考慮與其最大股東中國鋁業集團進行一項資產換股權交易，旨在回購中鋁集團目前所持的11%股權之一部分，以擺脫長達15年的管治僵局，從而更靈活地進行資本配置及併購活動。

 

7、據彭博報道，美國聯儲局正考慮一項新提案，旨在顯著放寬對國內大型銀行的資本要求。這項草案若落實，將大幅減輕華爾街金融機構的監管壓力。

 

8、iPhone Air登陸中國市場首日反響平平。據日經新聞報導，蘋果正在「大幅」削減iPhone Air生產訂單，同時增加其他iPhone 17機型訂單。

 

9、深圳市支持符合條件的行業龍頭企業赴港上市或再融資，鼓勵符合條件的企業綜合運用現金、股份、定向可轉債、科創債券等方式實施併購重組。

 

10、香港擬放寬零售基金規則以吸引更多國際資產管理公司在當地設點，擬議的調整包括允許採用替代風險模型，分階段拓寬零售投資者參與私募市場的渠道等。

 

即時重點新聞

23/10/2025 12:30  《午市前瞻》恒指宜守穩百天線等待利好，油價升幅有限惟三桶油具避險價值可吼

23/10/2025 12:12  恒指半日跌22點報25759，消費股分歧泡瑪急瀉李寧飆，藥股全線受挫

23/10/2025 10:59  《異動股》金沙升3%，第三季經調整物業EBITDA升2.7%，淨收入升1.5%

23/10/2025 10:37  《異動股》內銀逆市普漲建行升近1%，大摩看好指內銀第四季有更多上行空間

23/10/2025 10:09  《異動股》泡泡瑪特再瀉逾9%墊底藍籌，上季銷售強惟炒價大跌影響預期

23/10/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１００億元，買盈富基金沽華虹

23/10/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦升B站目標一成半，德銀升信達生物目標逾一成

23/10/2025 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７１２，隔夜拆息較上日微軟１４基點

