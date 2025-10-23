魚缸博客 | 拼多多入職十周年有100克金磚，真係羨慕死隔離囉！

其實唔少公司都會對做得耐嘅員工，會俾小小「禮物」去獎勵一下，一來可以加強員工對公司歸屬感，二來都可以作為一種宣傳。





今日有媒體報道，拼多多喺迎來十周年慶之際，向員工大派黃金，其中入職滿3年的員工，獲贈一枚刻有本人姓名的金戒指，重量約4克；入職滿5年的員工，金戒指重量提升至11克；入職滿10年的資深員工，拼多多更是贈送一塊重達100克的足金金磚。

十周年？咪同拼多多一樣咁大年紀？即係間公司盤古初開個陣，佢就存在啦！咁100克又值得俾佢。今日香港金價大概每克1280蚊左右，100克就大約值12.8萬港紙了，其實都算唔錯啦！

其實唔單止內地公司，香港公司都有類似福利，聽聞本地某地產商，係公司做滿10年就有一個銀牌，做滿20年就有5兩金，今日香港最高回收金價就大約37200蚊，夾夾埋埋都有15萬幾。

所謂「人比人比死人」，博客我無咩事都係努力工作先，睇住個市重要啲，哎呀，又升返200點，博客又掛住同大家講，唔記得執錢了。

【你點睇？】「粵車南下」最快11月實施，邵家輝冀當局根據路面承載力逐步放寬名額，你是否認同？► 立即投票