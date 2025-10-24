  • 會員
平安好醫生 | 首三季盈利升73%仍遭大摩降目標，股價急插未宜沾手？

24/10/2025

　　網上醫療股平安好醫生(01833)昨(23日)收市後公布業績，今年首三季盈利按年升近73%至1.8億元人民幣，經調整多賺46%至2.2億元人民幣，收入則升近14%至37.2億元人民幣，不過與上半年收入升近兩成，盈利升近1.4倍比較，增長明顯放慢，績後遭大摩下調目標價，今日(24日)股價一度急挫9.4%至14.02元，半日仍跌逾半成。值得留意，儘管該股近期從高位持續回調，但現價仍比去年12月31日收市6.20元高1.3倍，看來仍要小心，不宜急於吸納。

 

平安好醫生首三季盈利升73%股價卻急插，遭大摩降目標仍未可吸納？

（資料圖片）

 

首三季淨利潤按年升73%經調整多賺46%　收入增14%

  

　　平安好醫生公布，今年首三季淨利潤1.8億元人民幣，按年升72.6%；經調整後淨利潤2.16億元人民幣，按年升45.7%。收入37.2億元人民幣，按年升13.6%，當中綜合金融用戶端(F端)及企業端(B端)企康業務收入按年增長21.5%，期內累計服務企業客戶數超過4500家，B端付費用戶數較去年同期增長30.6%。


　　值得一提，平安好醫生於今年8月中曾公布截至今年中期業績，營業額25.02億元人民幣，按年升19.5%，純利1.34億元人民幣，按年升136.8%；每股盈利7分人民幣。

 

AI令專業醫療品質及效率顯著提升　助家醫客成本少一半

 

　　平安好醫生稱，公司將持續強化與平安集團的協同，並推動核心服務的數字化和AI化，通過更一體化的整合式體驗提升用戶口碑和滿意度，從而推進健康保障委託服務的消耗轉化。公司提到，通過AI技術深度應用，其專業醫療服務的品質和效率得到顯著提升，複雜疾病MDT(多學科會診)治療方案準確率進一步提升至近90%，並助家醫客均服務成本按年下降約52%。未來將繼續擴展AI技術在各類複雜病種和業務場景中的應用，助醫療服務效率及品質升級。

 

　　公司又指，截至6月底，平安集團近2.47億個人客戶中，有近63%客戶同時享有醫療養老生態圈提供的服務權益，其客均合同數和客均資產規模(AUM)分別是不享有該生態圈服務權益個人客戶的1.5倍和4.1倍。

 

郭曉濤接任主席何明科任CEO　大摩：有助加強集團協同

 

　　另外，平安好醫生早前公布高層變動，李斗辭任董事會主席、執行董事、首席執行官，非執行董事郭曉濤獲委任為董事會主席，而何明科獲委任為首席執行官、執行董事、董事會可持續發展委員會成員及授權代表。公司指，何明科曾擔任波士頓諮詢公司資深顧問、軟銀賽富投資副總裁、一面數據聯合創始人兼CEO及58同城聯席總裁等，他在任期內不會就擔任執行董事獲取董事袍金，而將依據具體行政職務領取薪酬；至於李斗由於個人工作安排原因而辭任，他確認與董事會並無意見分歧，概無任何有關辭任而須提請股東垂注的事項。

 

　　摩根士丹利當時發表研報指，這次人事變動將進一步加強公司作為平安集團旗艦醫療健康平台的整合。目前平安集團在金融付費用戶中的滲透率約為8%，在企業付費用戶中約為5%。新管理團隊將有利於加強公司對集團層面資源的獲取，包括客戶、數據和財務支持。

 

遭大摩下調收入及經調整純利預測　目標價降至16元

 

　　不過，大摩在平安好醫生公布業績後，將其目標價由16.3元降至16元，並輕微下調其2025至27年收入預測2%，以反映公司於平保用戶的滲透率緩慢上升，預期其今年收入按年增長放慢至12%。

 

　　此外，大摩考慮到平安好醫生提前增加AI相關投資，拖累毛利率下跌及行政費用開支比率上升，下調集團2025至27年經調整純利預測8%至14%，但由於去年基數低，預期今年經調整純利仍大升1倍，經調整利潤率達5.6%，維持「與大市同步」評級。

 

黃偉豪：業績增長未見進一步加速　待調整更深才可吸納

 

　　胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪認為，平安好醫生要調整更深才可吸納，主要因股價已比業績走前頗多。其實，今年以來無論網上醫療股及其他新科股都錄得很大升幅，當中多隻股份業績對比去年同期確有明顯回暖，既因去年基數低，又疊加AI+賦能的方向，很多公司都取得新合約，所以整個板塊都有估值上調情況，過去一直炒作這些因素。縱然平安好醫生股價已回落，現價也不算特別便宜，雖然今次業績整體不見太大問題，仍可維持增長，之不過比上半年增速減慢，即不能再進一步加速，故估值要再壓低一些，現價先行觀望較佳，至少先看能否守穩100天線約14.1元，若跌穿該位或下試13.8元。

 

　　黃偉豪又指，阿里健康(00241)及京東健康(06618)短期也宜較審慎，因過去三季同樣累積了很大升幅，於高位待其公布季度業績，除非業績有很大驚喜，否則在股價已走在前面情況下，績後可能也出現回調，正如昨日泡泡瑪特(09992)也是如此，縱使行業基本面不差，仍待調整更深才部署較合適。

 

　　平安好醫生半日跌5.49%收報14.63元，連跌3日，累計跌幅9.36%，成交2.88億元。其他網上醫療股變動不大，阿里健康(00241)跌0.17%報5.92元，京東健康(06618)升0.57%報62.1元。

 

平安好醫生首三季盈利升73%股價卻急插，遭大摩降目標仍未可吸納？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

