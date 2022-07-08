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油價大幅反彈惟大行意見分歧　三桶油升唔起

08/07/2022

　　近日因投資者對美國經濟衰退的憂慮，國際油價曾跌穿100美元關口，累跌23%進入技術性熊市，昨日(7日)隨著市場重新關注原油供應緊張，加上有資金趁低吸納，油價大幅反彈4%，「三桶油」今日(8日)也終止近日跌勢，一度齊齊造好，惟市場始終對經濟衰退憂慮揮之不去，華爾街大行對油價後市走勢也出現極大分歧，最終只有中海油(00883)及中石油(00857)收市仍有些微升幅。

 

(資料圖片)

 

料下半年俄油供應降　資金趁低吸納紐油升逾4%

 

　　近日阿特蘭大聯儲銀行指標預計美國第二季GDP將收縮2.1%，再加上第一季收縮1.6%，符合技術性衰退定義。另美國聯儲局公布的6月議息紀錄中，有官員提到不惜讓經濟陷入衰退一段時間也要遏通脹，加劇市場憂慮，加上美匯指數上揚，紐油較近期高位低逾20%，跌穿100美元，陷入技術性熊市。

 

　　雖然昨日市場仍憂慮全球經濟出現衰退，但將焦點重新放在供應緊張方面，預計今年餘下時間俄羅斯的石油供應將下降，隔晚油價獲資金趁低吸納大幅反彈。紐約期油升4.3%或4.2美元，收報每桶102.73美元；布蘭特期油漲3.9%或3.96美元，收報每桶104.65美元。

 

摩通：俄若減產布油或飆至380美元　花旗：若經濟衰退或跌至45美元


　　目前華爾街對油價後市走勢出現巨大分歧，因供應和需求均存在巨大不確定性。若從供應方面看，俄羅斯供應成最大不確定性。摩通分析師Natasha Kaneva預計，假如七大工業國集團(G7)對俄油設定價格上限，俄羅斯報復性減產，可能導致布蘭特原油在極端情況下飆升至380美元。高盛全球大宗商品研究主管Jeffrey Currie則稱，由於全球供應缺口尚未解決，油價因經濟衰退擔憂而出現暴跌還為時尚早，現貨市場的緊張狀況為史上之最，可用庫存極低，維持布油140美元的目標價。


　　花旗集團全球商品研究主管Ed Morse則從需求方面看，預測如果全球出現嚴重影響石油需求的經濟衰退，到今年年底，原油價格可能跌至每桶65美元；到2023年底，原油價格可能跌至每桶45美元。他又指美國需求已降溫，夏季開車需求並無激增，花旗已將對原油需求預測值下調了三分之一至每天240萬至250萬桶，另俄羅斯出口高於預期，未來幾月的供給很可能將維持強勁。德銀則預計到今年第四季布蘭特原油將維持在每桶110美元附近，到2023年經濟大幅放緩將使油價回落至每桶90美元。


中海油派息率不低於40%並承諾回購　A股擬派現金紅利


　　假設油價難再大幅下挫，中海油應最值博，其股價一向較中石油及中石化強勢，除因更集中上游業務，對油價走勢較敏感外，集團派息政策亦較明確，早於今年初已一次過公布，2021年度派發特別股息，未來3年的派息比率不低於40%，無論業績好壞、盈利升跌，每股最低派息0.7港元，另承諾回購最多一成已發行股份。

 

　　中海油最新公布，公司擬向全體股東派發特別息每股1.18港元，其中A股股息將以人民幣支付，即派發現金紅利每股1.00699元人民幣，股權登記日為下周四(14日)，並將於下周五(15日)發放現金紅利。公司指是次派發的為特別息，包括2021年度末期息及香港上市20周年特別息。


　　中海油今日升0.51%收報9.89元，最多升2.24%至10.06元，成交7.41億元；中石油升0.85%報3.56元，最多升2.27%至3.61元，成交2.04億元；中石化(00386)跌0.29%報3.48元，曾升1.43%至3.54元，成交2.31億元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

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另外，香港股票分析師協會理事連敬涵，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評油股及港股大市，立即重溫



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