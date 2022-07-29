  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》市場憂慮科網股被逼拆骨風險 太航現價入博財息兼收

29/07/2022

　　恒生指數半日收報20148，跌473點或2.3%，主板成交633.59億元。恒生中國企業指數報6882，跌200點或2.83%。恒生科技指數報4358，跌193點或4.25%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報309.8元，跌11元或3.43%，成交47.74億元;阿里巴巴-SW收報93.4元，跌5.75元或5.8%，成交45.88億元;美團收報178.2元，跌9.8元或5.21%，成交27.61億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

 

(太平洋航運網頁截圖)

 

張智威：拆骨憂慮蔓延騰訊及旗下股份


　　恒指期結日過後，外電引述知情人士表示，馬雲計劃放棄對螞蟻集團的控制，阿里(09988)盤中跌幅逐步擴大至超過5%，其餘科技股跟隨受累，大市跌超過400點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，馬雲考慮放棄螞蟻主要源於《反壟斷法》考量，市場憂慮馬雲放棄螞蟻後，亦將會被迫放棄其他業務，擔心整間阿里會逐步遭拆骨。這股氣氛亦蔓延至其他科技股，如騰訊(00700)亦有被拆骨的風險，故騰訊持股的科技公司如美團(03690)、快手(01024)等亦同樣捱沽。


　　大市方面，張智威恒指下星期大有機會試穿20000點，低見19890，8月市況亦普遍偏弱。


航運股不宜長揸


　　太平洋航運(02343)公布，截至6月30日止中期純利4.65億美元，按年增1.91倍；每股基本盈利9.53美仙；派中期息35港仙，及特別股息17港仙。張智威直指太航派息水平非常吸引，股價近期走勢凌厲，今日更成功突破百天線，現價不妨入手博收息，股價亦可上望至4元水平，建議待收取股息，而股價亦處於4元水平才部署離場。


　　儘管太航中期業績理想，但張智威維持對航運股盈利前景收窄的預期，指全球航運環境改善，高運費環境難持續，第三季業績難維持高增長，故長線不大看好航運股。 

 

太平洋航運中期純利升近2倍，股價最多升逾12%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此

 

 

其他航運股相關新聞：
太航績優兼派息大增股價飆近一成　仲有哪些航運股值博？
《外資精點》匯證下調太平洋航運目標價至６元，重申買入評級
《異動股》東方海外（００３１６）升逾５％，報２７６﹒４元
《異動股》太平洋航運（２３４３）高開６％，中期純利升１﹒９倍

 

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.000

異動股

02768

佳源國際控股

0.235

異動股

00175

吉利汽車

17.480

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 32,774.41
    -58.13 (-0.177%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,122.47
    -17.59 (-0.425%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 12,493.93
    -150.53 (-1.190%)
精選預託證券 More
00386 中國石油化工股份
按盤價(HKD)︰升3.676
變動率︰+1.672%
較港股︰+0.16%
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰升3.502
變動率︰+1.571%
較港股︰+1.51%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升52.514
變動率︰+1.548%
較港股︰+0.79%
02628 中國人壽
按盤價(HKD)︰升11.555
變動率︰+0.136%
較港股︰-0.22%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌24.110
變動率︰-2.191%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌197.620
變動率︰-2.284%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌57.080
變動率︰-2.991%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.670
變動率︰-6.378%
精選美股 More
SHOP
Shopify
按盤價(USD)︰跌36.750
變動率︰-7.594%
ZM
Zoom視頻
按盤價(USD)︰跌105.290
變動率︰-8.236%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌87.680
變動率︰-10.549%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌40.280
變動率︰-29.642%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/08/2022 19:23 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/08/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 09/08/2022 19:23 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.000
  • 02768 佳源國際控股
  • 0.235
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.760
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 228.600
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 34.700
  • 目標︰$39.40
  • 00778 置富產業信託
  • 6.880
  • 目標︰$7.40
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 目標︰$120.00
  • 02269 藥明生物
  • 74.500
  • 目標︰$86.00
  • 00522 ASMPT
  • 66.550
  • 目標︰$77.16
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 89.600
  • 00700 騰訊控股
  • 298.000
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 00388 香港交易所
  • 352.400
  • 00175 吉利汽車
  • 17.480
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 51.200
  • 目標︰$55.00
  • 00762 中國聯通
  • 3.900
  • 目標︰$4.65
  • 09979 綠城管理控股
  • 6.170
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/08/2022 16:50  《盤後部署》政府未有意放寬物業印花稅，恒地、新世界如何部署？

09/08/2022 13:05  葉劉倡豁免內地購房者雙重印花稅，政府澄清無任何相關計劃

09/08/2022 16:11  【銀色債券】政府發行最多450億銀債，息率不少於4厘每手1萬

09/08/2022 14:58  《中國監管》傳中國審計署正對3萬億美元規模的信託業進行審查

09/08/2022 17:47  【截收意向】市建局土瓜灣榮光街/崇安街項目收到31份意向書

09/08/2022 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒９億人幣，買天齊沽美團

09/08/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】大和降騰訊至４５０元；三行降丘鈦科技目標

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章

新聞>財經熱話

免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！
人氣文章

中醫話

手機不離手隨時「彈弓手」！過度勞損手指疼痛、腫脹、僵硬、難伸屈！中醫用咩方法療「扳機指」？
人氣文章

健康解「迷」

膽管癌全球發病率趨升！或與肥胖有關？香港年增700新症，中大研發1+1療法延存活期
DIVA CHANNEL
人氣文章

後起之秀．Zoe_Normalchic

久違的時尚Airport Style！Angelina Jolie的Valentino睡衣Look、Julianne Moore的西裝，還有連身裙，重拾旅行感覺！
人氣文章

Fashion

凱特皇妃穿起經典條紋衫，散發溫文上流氣質！這簡約時尚單品，不少名人都愛穿！怎樣配搭出時尚感、慵懶風？
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

文化創傷：香港可有機會像南宋般，在亂世中創造一個不同於盛唐的繁華世界？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老幼咸宜！清爽惹味「香荽淮山素火腿鹹魚肉魯生菜包」，一啖吃出多重口感
人氣文章
有無你份？4個缺乏維他命B高危群組！邊兩款維他命B抗疲勞、焦慮最得？營養師建議邊款維他命B雜補充劑？
人氣文章
失眠困擾 | 醫生教3招有效應對失眠！幾耐見效？躺了20分鐘都睡不著怎辦？周末補眠有無用？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/08/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/08/2022
【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金