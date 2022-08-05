炒國產替代預期晶片股連日抽升 中芯再飆7%業績前宜見好即收？

近日美國眾議院議長佩洛西訪台，引發台海局勢升溫，股市波動，惟晶片股卻忽然受惠，皆因市場憧憬將加快晶片國產替代，科企晶片訂單將更依賴中資晶片企業，另有指大陸暫停天然砂出口台灣將打擊台灣半導體業，一眾晶片股連日抽升，其中龍頭中芯國際(00981)連升第3日，今日(5日)再飆7%近全日高位收市，華虹半導體(01347)亦再飆逾一成。不過，中芯將於下周公布業績，有大行不看好，炒作了幾日是否應見好即收呢？

(Shutterstock)

憧憬美加緊制裁加快國產替代 惟海外企業高端技術難取代

美國早前通過晶片法案，除提供逾520億美元補貼吸引廠商在美設廠投資外，且禁止受補助企業於未來10年在中國建廠或擴產；曾有傳聞更指佩洛西亞洲之行與晶片法案有關，主力向亞洲區晶片巨擘補助，藉以打擊中國半導體發展。另據外電引述消息人士報道，美國政府正在制定新的出口限制措施，打算禁止出口半導體開發必需的特定類型設計軟件予中國。在美國加緊打壓下，市場反而憧憬中國科企的晶片訂單都要轉為依賴中資晶片企業。市場亦相信內地會加快晶片的國產替代，加倍力度發展自己的晶片技術，以突破美國的封鎖；相對而言，台積電將大量失去內地市場，內地晶片企業有望擴大市佔率。

不過，有分析指，諸如比亞迪(01211)及華為等都有使用國產晶片，但海外晶片企業如台積電及英特爾等，高端晶片技術難以取代，故相關對晶片訂單增加的憧憬未必馬上成真。

內媒：天然砂禁出口打擊台半導體業 台媒：一點影響都沒有

另外，為反制佩洛西訪台，大陸對台灣祭出新一波經濟制裁，其中包括暫停天然砂對台灣出口。有內媒指，限制天然砂出口將影響台灣半導體產業，因為天然砂是晶片製作過程中必要原材料。

不過，有台媒引述相關從業者表示，矽晶圓生產製程中用到的石英坩堝，其原料石英砂是向歐美、日本等先進國家廠商採購，因此大陸禁止對台出口天然砂，對台灣半導體產業一點影響都沒有。另有台媒早前引述預拌混凝土從業者表示，由於大陸天然砂內銷價格好，台灣從業者幾乎搶不到，現在台廠已很少自大陸進口天然砂。

中芯下周公布業績 高盛料未來數季毛利下跌收入放緩



此外，要留意中芯將於下周公布業績。高盛估計，集團第2季總收入按季增長2%至19億美元，毛利率則按季跌2.3%至38.4%。預期中芯受智能手機及其他電子產品需求疲弱影響，未來數季毛利仍會下跌，第3及第4季收入按年增速亦將逐步放緩，並預期明年第1季收入將會倒退，直到明年第2季才會反彈。而過去數年經歷高水平資本開支後，預期中芯明年支出將按年減少12%，維持目標價20.2元及「中性」評級不變。

中芯今日收市升7.06%報17.9元，3日累升15.19%，成交12.36億元。華虹則升13.35%報27.6元，ASMPT(00522)升6.11%至66.85元，上海復旦(01385)升1.78%報34.4元，晶門半導體(02878)升3.51%報0.59元。

(經濟通HV2報價系統截圖)



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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