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《午市前瞻》恒指短期低位橫行 宜部署吸納內房待二十大後回升

15/09/2022

　　恒生指數半日收報18934，升87點或0.46%，主板成交451.11億元。恒生中國企業指數報6511，升40點或0.63%。恒生科技指數報3961，升7點或0.2%。


　　恒指三大成交股份依次為藥明生物(02269)、騰訊控股(00700)及美團(03690);藥明生物收報54.2元，升3.4元或6.69%，成交23.57億元;騰訊控股收報300元，升0.4元或0.13%，成交18億元;美團收報175.3元，升1.5元或0.86%，成交9.05億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及中國海洋石油(00883);中國海洋石油收報10.28元，升0.12元或1.18%，成交8.59億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW(09988);阿里巴巴-SW收報87.95元，升0.85元或0.98%，成交7.11億元。

 

(萬物雲網頁截圖)

 

連敬涵：美議息前恒指18800至19200橫行

 

　　隔晚美國公布8月份PPI年升幅低過預期，帶動美股稍為回升。港股昨日跌抵18800後於低位整固，國泰君安國際投資策略師連敬涵向《經濟通通訊社》表示，昨日恒指未有明顯跌穿18800，顯示該水平有一定支持力度。今晚美國將接續公布零售銷售數據，但預期對股市影響不大，因為市場已肯定聯儲局將會加息0.75厘，而又未至於要加息1厘，預期港股於美國宣布議息結果前都會低位橫行，18800支持位上望至10天線19200會有阻力。

 

內房政策面向好


　　今日有多宗有關內地樓市放寬措施，包括住建部提供政策性銀行專項借款，另外廣州、蘇州都有各自的樓市寬鬆措施，刺激上午內房股飆升。連敬涵指個別內房股時不時都會一下子有一成升幅，而現時不似會有再度大幅穿底情況發生。他提到內房債問題已逐步消化，亦已未見有嚴重違約情況出現，即使銷售仍然低迷，但中央已頻頻出手襄助，政策面上有支持。


　　連敬涵又預期，中共二十大前後將會出台更多扶持經濟措施，而樓市將為重中之重，可望有更多寬鬆措施出台。近期一線城市個別出台措施，他預期一城一策下，一線城市起手至北上廣深都有望出台更多利好措施。


　　但連敬涵補充，未來一個月市況仍然偏淡，內房股亦難以大升，但二十大後回升速度有望加快，因港股及個別內房股已十分低殘，看好二十大後利好回升，不妨可開始部署內房股。

 

萬科分拆消息並非特別正面


　　萬科(02202)準備分拆旗下物管業務萬物雲上市，最新公布每164股萬科H股可獲預留認購1股萬物雲。連敬涵指萬科現時分拆上市對於股價帶動作用不大，成效不高。現時市況低迷變相會影響萬物雲估值，故集資能力有限，亦反映公司現時有集資壓力，故消息並非特別正面。

 

萬科集團擬分拆萬物雲獨立上市，萬科股價曾升5%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

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