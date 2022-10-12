英倫銀行預告停買債英鎊五連跌 匯控渣打股價持續受壓

英倫銀行宣布將於本周五(14日)後停止緊急購債，引發投資者恐慌，英鎊也隨即受壓，自上月底以來首度跌破1.1美元，且是連續第5日下跌，另國際貨幣基金組織(IMF)下調明年全球經濟增長預測，世界銀行亦料最快明年出現全球經濟衰退，惠譽則警告英國將陷更深經濟衰退，兩間英資銀行匯控(00005)及渣打(02888)今日(12日)弱勢持續，匯控昨日(11日)失守40元後，今日再跌近3%。

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英倫銀行指須表明干預措施是暫時性 英鎊兌美元跌破1.1

英倫銀行總裁貝利表示，雖然英國公債還能感到壓力，但市況似乎較為冷靜，因此將在本周末退出債市。英倫銀行必須表明支持金融穩定的干預措施是暫時性，任何長期購債都會和央行調高利率的企圖心相衝突。退休基金從17日起將只能利用日前公布的一項短期融通計劃來解決流動性問題，英倫銀行將不會印鈔來買更多資產。

受消息影響，英鎊兌美元昨跌0.77%至1.0971美元，已連續第5個交易日下跌，英鎊跌破1.1美元也是9月29日以來僅見。同時英國債息再度抽高，30年期長債收益率從日內低位大幅升近24個基點至4.83%，已連升7日。另克里米亞大橋被炸引發俄羅斯空襲烏克蘭，顯示俄烏衝突升級，推高投資者避險情緒，美匯指數昨升0.13%至113.29，亦令英鎊受壓。

IMF下調明年全球經濟增長預測 世銀料最快明年出現衰退



此外，國際貨幣基金組織(IMF)最新下調2023年全球經濟增長預期，由7月預估增長2.9%下調至增長2.7%，原因包括俄烏戰爭、居高不下的通脹、加息以至疫情等等，世界銀行則預測最快明年出現全球經濟衰退。IMF及世銀警告，由於通脹加速迫使各國央行提高利率，抑制了經濟增長，全球經濟衰退風險上升。IMF亦預期，全球超過三分之一的經濟體將經歷至少連續兩季的負增長，而美國、中國及歐洲三大經濟體將繼續停滯不前，最壞時刻還沒有到來。

另要留意，美國9月份CPI將於本周四(13日)公布，市場預期核心通脹繼續維持高企，聯儲局料維持現有加息步伐。

惠譽警告英國將陷更深經濟衰退 專家估英鎊年底跌至1.05

另外，惠譽警告英國面臨比此前預測更深的經濟衰退，該評級機構9月預測英國明年GDP跌0.2%，現進一步預測該國GDP明年萎縮1%。惠譽指，融資成本上升、融資條件收緊和不確定性增加，將大於政府明年減稅的影響。惠譽還預測，到今年12月英倫銀行基準利率將達4.25厘，遠高於目前2.25厘，並在明年第二季達5厘，快速的利率上升加劇了能源危機和歐元區收縮的影響，英國經濟從今季開始進入衰退。另惠譽將英國的主權評級展望修訂為負面，對英國國內銀行的營運環境評分展望從穩定修訂為負面，指英國經濟前景的實質性惡化將削弱銀行的資產質量。

凱投宏觀(Capital Economics)首席英國經濟學家戴爾斯認為，如果利率從2.25厘上升到5厘，經濟將遭受更嚴重衰退，並將導致英國失業率從7月份的3.6%上升到5.5%。萬神殿宏觀經濟學公司(Pantheon Macroeconomics)首席英國經濟學家托姆斯則指，利率只會上升到4%，但已意味英鎊將進一步走弱，推高輸入性通脹，預測英鎊兌美元今年底跌至1.05。

高盛：第三季業績將受惠淨息差改善 升匯控渣打目標價

不過，高盛近日發表報告，對匯控及渣打沒看得太淡，還上調兩隻股份目標價。高盛指，匯控將於本月25日公布第三季業績，預計將受到非常強勁的淨利息收入及淨息差帶動，預測在淨息差改善19個基點的情況下，淨利息收入將同比增長25%，按季增長11%。隨著調高對淨息差及每股盈利的預測，上調2022至25年基本每股盈利預測分別為4%、4%、3%及3%，預期明年的淨利息收入為376億美元，但在資本市場疲軟的情況下，非利息收入將保持疲軟，將目標價由75元上調至77元，維持「買入」評級。



高盛亦維持渣打「買入」評級，對今年每股基本盈測維持不變，2023至25年分別升4%、7%及3%，目標價由83元上調至87元。高盛指，鑑於外匯市場持續呈大幅波動，公司金融市場(FM)收入或有正面驚喜。公司將於10月26日公布第三季業績，預計淨利息收入同比升16%，按季升7%，主要受惠於淨息差有約12個基點的強勁改善。另公司在重點市場的融資壓力小，市場利率快速上漲，預計公司會繼續處於融資的最佳位置。

瑞信：匯控售加拿大業務可改善資本 惟或損盈利能力



另方面，早前有外媒指匯控研究放售加拿大業務，瑞信發表報告指，預期出售加拿大業務有助集團改善其普通股權一級資本比率(CET1)80至120基點，這亦代表匯豐在美洲的活動進一步縮減，且符合集團向亞洲的戰略要點。然而，出售加拿大業務將同時出售零售和商業銀行業務，其中商業銀行業務可以說具有全球協同效應，並且在某種程度上可以說加拿大的零售業務至少部分有助於為亞洲僑民服務，而加拿大業務也不是無利可圖，有助增加集團回報。瑞信予匯控倫敦目標價590便士及「中性」評級。

匯控半日跌2.77%收報38.6元，連跌5日，累計跌幅9.5%。渣打亦跌2.79%報47元，同樣連跌5日，累計跌幅9.62%，值得一提，渣打今年8月1日起展開的5億美元股份回購計劃昨日已完成。其他銀行股跌幅明顯較小，恒生(00011)只跌0.34%報118.3元，中銀香港(02388)跌0.38%報26.1元，東亞(00023)跌2.12%報8.32元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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