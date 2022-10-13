前行長遭雙開招行六連跌 憂繼續讓利二十大前內銀軟

今日(13日)港股再創逾11年新低，其中內銀也屬弱勢板塊，可能因中共「二十大」即將召開，而內地樓市於國慶黃金周未見起色，內銀恐再被要求繼續讓利救內房，影響盈利表現，其中招商銀行(03968)更受近日前行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法遭「雙開」拖累，股價連日下挫，已連跌第6日，今日再跌4%，盤中低見29.6元，創2020年4月以來新低。另郵儲行(01658)早前遭李嘉誠基金會減持股價急跌，今日再跌逾3%。

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前行長田惠宇遭雙開 瑞銀：料招行股價有負面反應

據中央紀委國家監委網站消息，日前對招商銀行原黨委書記、行長田惠宇嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經查，田惠宇身為長期在金融領域工作的黨員領導幹部，背離初心使命，大搞權力與資本勾連，以權謀私，經中央紀委常委會會議研究，決定給予開除黨籍、開除公職處分，並收繳其違紀違法所得。招行則於今日稱，目前各項經營管理運行正常，未來將繼續堅持「輕型銀行」戰略，提升財富管理能力、金融科技能力、風險管理能力。





瑞銀發表報告指，雖然不認為涉及田惠宇的調查會對招行加強零售銀行業務和股本回報率構成直接威脅，但市場可能會對招行能否保持其商業經營銀行的定位等產生懷疑，因此預計股價將對該消息有負面反應。短期內預計巨集觀經濟環境和房地產行業政策仍將是股價的首要驅動力，而高增長的銀行股可能會在市場反彈中跑贏大市，仍予招行「買入」評級，目標價53.2元。

傳中央要求六大內銀年內向房產業提供至少6000億人幣融資





另方面，中央近期接連出招救樓市，包括對部分城市階段性放寬首套住房按揭貸款利率下限，為換購住房的居民提供退稅優惠等，早前更有外電消息指中國人民銀行及銀保監要求六大國有銀行今年餘下時間向房地產行業合共提供至少6000億元人民幣融資，每間銀行要提供至少1000億元人民幣融資，包括提供按揭貸款、向開發商貸款及購買相關債券等。

不過，花旗預期措施對招行、平安銀行、興業銀行等開發商敞口較高的銀行有利，當中招行最有機會出現反彈，評級「買入」，目標價53.7元。 花旗又預測六大國有銀行去年第四季房地產相關貸款達7040億元人民幣，高於當局所要求的6000億元人民幣，此次措施只是支持房地產行業的刺激計劃的一部分，預計未來會有更多的寬鬆措施，包括可能進一步降低首付要求、取消轉售及購買限制，以及放寬平均售價上限，結合近期公布的退稅、首置住房公積金房貸利率下調15個基點、推出房地產救助基金保障項目交付等政策，預期樓市緊縮方向的拐點即將到來，有助緩解投資者對內房違約風險上升的擔憂。

麥格理：內房風險下招行將持續跑輸 予目標價30元



麥格理則指，內地國有及地區銀行於過去一年的表現優於恒指及滬深300指數，主要由於他們對房地產發展商的敞口較小，至於股份制銀行表現則嚴重不佳。在內房風險下，相信招行等股份制銀行因來自財富管理產品的壓力將持續跑輸，重申對其「跑輸大市」評級，予目標價30元。

另麥格理關注內地國有銀行資產，尤其是抵押貸款方面向下重新定價。雖然地區銀行最受惠於存款利率改革，但其股本回報率(ROE)與地方政府的命運密切相關。行業中首選中行(03988)，因中行擁有大量外幣存款，於內地及國外的利率較多元化。

星展集團投資總監候偉福則表示看好中國大型銀行板塊，指中國大型的國有銀行能提供非常好的股息率，在7%至8%之間，並認為這是可持續的，其估值亦相當吸引。

招行A股破淨H股PB跌至0.85 葉尚志：跌至現水平值博率高

招商銀行A股股價今日上午一度跌至29.73元人民幣，最終收報29.85元人民幣，跌3.42%。根據中報，招行截至2022年6月30日每股淨資產為30.17元人民幣，也即其A股股價已跌破淨資產，為2016年2月25日以來首度破淨。另招行H股股價已於本周二(11日)收盤後破淨，目前市淨率(PB)報0.85。

第一上海證券首席策略師葉尚志指，早於今年3、4月時已有田惠宇受查消息，對市場而言並非新鮮事，目前需時觀察田惠宇退場後，招行能否繼續維持其市場化好表現，但跌至現水平值博率較高，與其他內銀股一樣可博反彈。

郵儲行遭李嘉誠基金會累計減持逾8300萬股





另外，李嘉誠看來不太看好內銀股，早前據港交所股權披露顯示，李嘉誠基金會9月29日在場內減持5萬股郵儲行H股，每股均價4.71元，金額約23.55萬元，減持後持股量降至10.99%或21.84億股。雖然今次減持規模很小，但李嘉誠基金會對上一次的權益申報為2019年1月，當時持有郵儲行22.67億股(約11.41%股權)，即基金會過去已累計減持郵儲行逾8300萬股或0.42%股權，只因減幅未越整數百分點而沒有披露。



郵儲銀行投資者關係部門相關人士則對內媒表示，這是正常的財務投資行為，跟郵儲銀行基本面沒有關係。目前銀行經營發展情況穩定，基本面沒問題。

招行今日跌3.99%收報30.1元，連跌6日，累計跌幅20.69%，成交21.61億元。郵儲行亦跌3.35%報4.04元，工行(01398)則跌0.55%報3.61元，建行(00939)跌1.12%報4.41元，中行跌0.78%報2.55元，農行(01288)跌0.43%報2.31元，交行(03328)跌0.98%報4.05元，中信銀行(00998)跌0.32%報3.1元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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