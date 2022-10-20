《午市前瞻》專家指恒指最差見萬五 內地消費力改善前不吼蔚小理

恒生指數半日收報16110，跌400點或2.42%，主板成交640.35億元。恒生中國企業指數報5450，跌147點或2.63%。恒生科技指數報3087，跌109點或3.42%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報232元，跌12元或4.92%，成交59.37億元;美團收報135.8元，跌8.7元或6.02%，成交36.55億元;阿里巴巴-SW收報69.05元，跌3.65元或5.02%，成交20.38億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

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連敬涵：97後熊市跌幅平均55%



隔晚美股回落，中概股跌幅更大，今早港股低開近300點後再下試16000點，跌幅一度超過500點，但在低見16010後快速反彈，其後逐步收窄跌幅。國泰君安國際投資策略師連敬涵向《經濟通通訊社》表示，今早16000點前反彈，顯示大市應暫時有力守住萬六點大關，由反彈高位近17000點計已下跌近1000點，造淡亦應先收一收手。



但他亦指出，先守住之後亦大有機會跌穿，因跌穿2011年10月低位16170後預期會有較多止蝕盤，而目前成交量亦正增加，證明情況的確正在發生。至於跌穿16000點後的支持水平，連敬涵以1997年後4至5次熊市跌幅計，平均跌約55%，若以2018年高位33484計，調整55%即接近15000點。



二十大未顯示監管鬆手



隔晚中概股大跌，連敬涵解釋主要因為外資對中概科技股持股較多，美國十年期國債孳息率進一步攀升，不利科技股估值，美國投資者減持科技股亦會同時減持更多中概股，同時，二十大期間顯示當局對於反壟斷、禁二選一等措施未有鬆手跡象，故外資擔心中概股利好因素進一步減少亦會先行沽貨。



「蔚小理」遭血洗，三股美股均挫超過一成。連敬涵指市況弱勢，賺錢能力低的股份都會被看低一線，加上市場認為內地消費力薄弱，而最影響內地居民消費信心的內房問題仍有待解決，投資者均看淡車企後續銷售情況，故亦難以大手入市。連敬涵建議目前都不宜撈底「蔚小理」，即使新能源汽車仍有國策支持，但亦需更長時間，不用急於目前入手。

蔚來汽車今早最多跌近8%，並創83.25元上市新低。(經濟通HV2報價系統截圖)

小鵬汽車今早低見29.3元，創上市新低。(經濟通HV2報價系統截圖)

理想汽車今早跌逾5%，低見65元上市新低。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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