再遭股神減持比亞迪跌跌不休 跌到咩位至值博？

「股神」巴菲特再減持比亞迪(01211)，於上周四(17日)再沽出322.55萬股H股，套現6.3億元。巴菲特自8月尾已5度披露減持比亞迪，累計套現逾百億元，本月起更見加快沽貨跡象。在股神沽貨陰霾下，縱使比亞迪近日好消息不斷，包括獲挪威純電動巴士大單，以及擬收購福特巴西工廠等，股價仍跌跌不休，今日(23日)再跌逾2%。另近期汽車股受累行業數據不振及競爭加劇，且憂慮經濟放緩影響需求，整個板塊走勢疲弱，今日股價只個別發展。

(比亞迪官網截圖)

再沽逾322萬股套現6.3億 本月加快沽貨仍持1.76億股

據聯交所資料披露，巴菲特旗下投資旗艦巴郡於上周四出售322.55萬股比亞迪H股，每股作價195.4212元，套現6.3億元，持股量由1.78億股或16.28%，減至1.755億股或15.99%，跨越1%需披露門檻。

截至昨日(22日)，巴菲特已5度披露減持比亞迪H股，前4次分別是8月24日以均價約277.1元減持133.1萬股，9月1日以均價約262.72元減持171.6萬股，11月1日以均價約169.87元減持329.7萬股，11月8日以均價約196.99元減持578.25萬股，連同今次再減持322.55萬股，可見他踏入11月明顯加快沽貨。而按上述5次減持均價的平均值220.42元計算，估計巴菲特累計減持比亞迪H股套現約108.98億元。巴菲特加快減持步伐，令人回想起2007年巴菲特清倉中石油(00857)過程，2003年他在港股大手買入中石油，成為其第二大股東，4年後7次拋售中石油直至清倉。

比亞迪純電動巴獲挪威大單 擬收購福特巴西工廠

另方面，比亞迪昨日公布與北歐最大公交運營商Nobina簽訂64輛大巴訂單，並計劃於2023年第二季度交付，在挪威Nedre Glomma地區投入運營。比亞迪指，是次新訂單包括40輛12米及24輛15米純電動巴士，兩款車均配有比亞迪自主研發的電熱管理系統，以應付挪威極端天氣，同時配備全新一代的磷酸鐵鋰電池及六合一集成控制器總成系統，使安全性和續航能力均有所保障。此外，近日行業盛傳「比亞迪全固態鋰電池在重慶生產即將裝車試驗」、「比亞迪鈉電也開始進入電池工況測試階段」等消息，惟比亞迪表示均為不實信息。



比亞迪巴西子公司的市場營銷和可持續發展總監Adalberto Maluf近日則表示，比亞迪正就收購福特於2021年1月停止運營的工廠與巴西巴伊亞州政府進行談判。10月底比亞迪與該州計劃建立三座工廠，分別負責生產電動公交以及電動卡車的底盤，生產純電動和混動乘用車，以及加工鋰和磷酸鐵。

另外，比亞迪第300萬輛新能源汽車上周三(16日)下線，相比此前兩個「百萬」交付分別用時13年及1年，第三個「100萬輛」下線僅用時半年。董事長王傳福又表示，比亞迪高端汽車品牌「仰望」的首款車型將於明年第一季正式發布。此外，據比亞迪汽車微博，由於新能源汽車補貼將於今年底終止，以及電池主要原材料價格大漲，將對王朝、海洋及騰勢相關新能源車型的官方指導價進行調整，上調幅度為2000至6000元人民幣不等。

熊麗萍：股神減持目標清晰 只宜回至170以下分注吸納

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，如果單看基本面，比亞迪200元以下值得吸納，但近期汽車股股價表現較弱，加上股神減持影響，比亞迪走勢疲弱。股神最新一批是190幾元沽，但之前市況較差約169元也減持，即170元以下他也會沽貨，說明他目標清晰，就是要減持，160幾至200元無論哪個價位一樣照沽，即使現時已跌至170幾元相信其減持意欲仍大，故暫仍宜觀望，待減持陰霾慢慢消化後才考慮吸納。另外，比亞迪入場費不便宜，如果真的要買也只宜待其回至170以下分注買。而新能源車長線基本面仍佳，如打算長線持有可不需等到股神減持完才買。

摩通：憂明年經濟放緩影響需求 競爭加劇可關注比亞迪

行業數據方面，中國汽車工業協會早前公布，中國10月份汽車銷量同比增長6.9%，其中新能源汽車產銷分別完成76.2萬輛和71.4萬輛，同比分別增長87.6%和81.7%，市場佔有率達到28.5%。惟據中汽協最新統計分析，10月商用車產銷仍處於低位徘徊態勢，產銷分別完成26.5萬輛和27.3萬輛，產量環比增長0.8%，銷量環比下降1.8%，同比分別下降22.7%和16.2%。因商用車作為生產資料的屬性，市場恢復難度更大。



摩通上周發表報告指，內地整體乘用車銷售仍然緩慢，但11月首兩周的新能源汽車銷量顯示已初步出現改善跡象。新能源汽車銷售踏入旺季，惟補貼取消前的強勁銷量或無法消除市場對2023年經濟放緩的憂慮，特別是考慮到部分需求復甦是由於產品降價，而最近的電池減產亦顯示2023年首季或將無可避免地錄得下跌。摩通又表示，對內地電池製造商保持謹慎態度，而隨著電動汽車和電池領域競爭格局加劇，建議投資者繼續關注能夠實現盈利增長的比亞迪。

比亞迪半日收市跌2.19%報174.3元，連跌6日，累跌10.84%。至於其他車股，蔚來(09866)升2.75%報78.4元，小鵬(09868)跌1.08%報27.6元，理想(02015)升2.6%報67.2元，吉利(00175)跌0.6%報10.02元，長汽(02333)跌1.21%報9.8元，廣汽(02238)升0.98%報5.15元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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