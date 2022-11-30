《午市前瞻》專家料港股萬八點以上阻力重重 滙控可分兩注吸納

恒生指數半日收報18245，升40點或0.22%，主板成交776.71億元。恒生中國企業指數報6233，跌3點或0.06%。恒生科技指數報3696，升不足1點。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報282.6元，跌3.2元或1.12%，成交40.38億元；美團收報155.9元，升0.5元或0.32%，成交27.99億元；阿里巴巴-SW收報78.05元，跌0.7元或0.89%，成交18.77億元。吉利汽車(00175)升7.99%，收報11.08元，該股成交12.76億元。比亞迪(01211)升2.86%，收報187.2元，該股成交10.72億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

(網上截圖)

溫鋼城：料鮑威爾言論偏鷹



港股今日低開63點，報18141，早段大致窄幅上落。iFast Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，今早港股表現較平淡，主要因為內地PMI連續兩個月下跌，表現亦低於市場預期。他續指，港股上日已反映不少對內地疫情防控放寬的憧憬，聯儲局主席鮑威爾又即將講話，投資者入市轉趨謹慎。



他又指，港股自7月中旬以來仍未能收復100天線，18000以上阻力重重，北水近期的支持顯著減少，進一步上升空間不大，短期料在17000至18000上落。



針對鮑威爾發表的講話，溫鋼城表示美國近月通脹回落，但幅度不算明顯，與聯儲局的預期仍有一段距離，估計鮑威爾的言論會偏向鷹派，對美股及港股都會有影響。另外，他指出本周公布的非農就業數據會是焦點之一，特別留意在時薪方面有沒有明顯回落，又相信市場會將關注點由加息步伐轉至經濟衰退問題。



滙控售加拿大業務屬精簡架構



滙控(00005)公布出售加拿大業務予加拿大皇家銀行，現金作價為135億加元(約101億美元)，估計除稅前利潤約57億美元。滙控股價今日高開2.49%，報47.4元，早段走勢大致平穩。



溫鋼城指，滙控在加拿大的業務有增長，但增幅不算明顯，今次「平賣」業務予加拿大皇家銀行估計非經營問題，只是想精簡架構。他補充，滙控在美國業務盈利表現一般，歐洲業務亦有架構重整，計及今次出售加拿大業務，相信集團有意集中資源在英國及亞太地區發展。



部署方面，溫鋼城表示今日滙控即使上升，但9日RSI已經升近嚴重超買水平，在48元以上亦累積不少「蟹貨」，現時買入並非合適時機，無貨者可待股價回至42及45元，分開兩注吸納。至於在高位買入的投資者，他建議可於現階段減一半倉，畢竟集團的市帳率偏低，未來亦有機會派四季息，毋須急於清倉離場。

滙控股價今早裂口高開，最高曾升47.65元，升幅3%。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情