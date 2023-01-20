BDI運費指數跌跌不休 東方海外遭瑞信唱淡逆市下挫 趁市旺可博反彈？

現為航運業傳統淡季，加上經濟衰退影響航運需求，業界大多看淡前景，反映乾散貨船運費的波羅的海乾散貨指數(BDI)也走勢疲弱，昨日(19日)跌73點或8.35%，至801點，連挫3天。另現雖處液化天然氣(LNG)載運船運輸旺季，但LNG運輸船運費照樣下滑，上周更跌穿10萬美元大關。瑞信也發表報告唱淡部分航運股，其中東方海外(00316)目標價遭大劈超過一半，由230元降至110元，評級由「中性」降至「跑輸大市」。今日(20日)東方海外曾逆市插近半成，收市仍跌逾3%，為表現最差藍籌，大市持續攀升下，其股價月內卻累跌逾半成，可否趁市旺買入博反彈呢？

(截自東方海外網頁媒體圖片庫)

杜拜港口巨擘：今年運費料再跌20% 更糟糕情況在後頭



港口巨擘杜拜環球港務(DP World)副執行長兼財務長納拉楊(Yuvraj Narayan)近日表示，各類航運運費已較去年的峰值大幅下滑20%至50%，公司預計今年全球貨櫃運費將進一步下跌15%至20%，並且隨著需求持續放緩，更糟糕的情況還在後頭。隨著包括國際貨幣基金組織(IMF)在內的機構下調經濟成長預估，需求下降跡象已顯現，某些航線運費已見大幅下降。最大問題出在中國、歐洲和美國等全球最大生產和消費經濟體，疫情期間的運輸中斷、歐洲能源價格飆升導致通膨，以及全球供應鏈嚴重中斷都衝擊需求。俄烏戰爭及來自西方的制裁也帶來影響。DP World一直與聯合國和烏克蘭協商，為烏克蘭出口穀物提供安全通道，但迄今尚未獲得核准。

針對需求下降，全球最大貨櫃航運集團馬士基和其他承運人表示，將繼續取消航班以應對日益萎縮的需求，另將退役小型而老舊的船隻以縮減產能。另有業界預估進入首季傳統淡季，集裝箱航運市場回升無望，到2月中旬中國工廠陸續復工，出貨會慢慢增加，比較明顯感受貨量變多可能要到3月。亦有業界指，美國部分產品庫存陸續消化，通脹數據稍微下滑，第二、三季運價或許有機會回升。

瑞信：行業內差異將擴大 東方海外目標價降至110元



瑞信發表報告指，航運界內不同行業差異將於今年擴大，液貨船將持續受惠結構性上升周期，乾散貨或於需求不確定性下區間上落，貨櫃船下行壓力則可能持續。液貨船受惠俄羅斯石油被制裁而改道，潛在的全球石油補充庫存，中國支持增長的經濟策略及經濟重啟需求，以及國際海事組織環保要求導致相關運載供應進一步收緊。而航運業狀況與2008年全球金融危機不同，在噸位需求更強勁及運載能力供應遠較當時緊張下，目前供需動能狀況較佳，其中液貨船業務最為堅韌，市場現時對液貨船及乾散貨船股份估值已計入下行風險。



瑞信短期偏好具可見需求催化劑、對應宏觀風險更具韌性，盈利有提升空間，以及估值較低股份，首選中遠海能(01138)，予目標價9元，評級「跑贏大市」；太平洋航運(02343)目標價由3.5元降至3.2元，海豐國際(01308)由38元降至20元，同予「跑贏大市」評級；中遠海控(01919)由12元降至7.5元，予「中性」評級。至於東方海外，其估值未有反映行業淡況，目標價由230元降至110元，評級由「中性」降至「跑輸大市」。 匯證亦維持東方海外「減持」評級，目標價115元。



摩通：撈底時機已現 維持東方海外中遠海控增持評級



不過，摩通早前指，中國早於預期改變防疫政策，並重新開放，料今年航運業迎來一些亮點。值得留意，上海出口集裝箱運價指數(SCFI)及波羅的海貨運指數(FBX)均結束了去年6月以來跌勢，歐亞航運合約談判進展較預期佳，維持對航運股正面看法，料「撈底」時機已呈現，維持對東方海外、中遠海控及長榮海運「增持」評級。

富瑞則指，波羅的海乾散貨指數創約4個月低，源於春節前季節性疲弱，料春節後乾散貨運量將反彈，因中國專注經濟增長，料刺激基建開支。此外，倘中國撤銷對澳洲煤炭入口禁令，或是乾散貨運潛在需求正面催化劑。

溫鋼城：經濟差航運股難看好 東方海外宜先減持



今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指液化天然氣(LNG)運輸船運費從之前40萬美元跌至上周10萬美元以下，因歐洲不如預期寒冷，不太需要開大暖氣，LNG用不完，航運需求小，運費自然要減，相關航運股如中遠海能暫不宜沾手。而LNG除用作發熱外也可作為發電燃料，LNG運費下挫亦代表經濟不太好，沒有那麼多產品出口，可能也會影響乾散貨及集裝箱，總之航運股難看好，起碼到明年才有機會逆轉，其中中遠海能股價仍處偏高位置，如有貨可先行食胡，未來回落至6元機會頗大，若跌穿5.5元頸線，料近幾年升勢差不多完結，不排除跌至3元，因運費平了收入自然差。

溫鋼城續指，近期外圍擔心經濟衰退，美國經濟數據近日也不太理想，當地人口老化令人工難快速回落，對企業造成壓力，加上息口壓力很容易引發衰退，恐致航運價格下跌，航運股股價受壓。東方海外早前跌至110元有支持，曾回升至140至150元，短期若能於110至150元上落已不錯，但在歐美繼續加息、外圍變數大下，產品需求未必太大，故可先減持，升至150元就全沽。至於中遠海控，預期今年盈利倒退六成半，股價7元有支持，8.5元有阻力，不如先沽出。

東方海外收市跌3.34%收報133元，最多跌4.58%低見131.3元，成交2.65億元。其他航運股普遍造好，中遠海控升1.89%報8.1元，中遠海能升2.97%報7.29元，太平洋航運升2.62%報2.74元，海豐國際升1.48%報16.48元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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