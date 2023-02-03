港府宣布免核酸全面通關 推大型推廣香港活動 本地消費收租股可吼？

港府今早(3日)宣布下周一(6日)開始全面通關，不設限額，取消核酸檢測要求，昨日(2日)又推出大型推廣香港活動「你好，香港！」，免費派50萬張機票予海外及內地旅客，並於多個口岸派一百萬份消費優惠券等。雖然本地消費及收租股料可受惠政府一連串推廣香港計劃，但可能之前已有預期，累積升幅已巨，大部分今日只能逆市靠穩，其中領展(00823)正於高位整固，不知何時可再炒上呢？

(資料圖片)

李家超：下周一不設限額免核酸全面通關 來港毋須接種疫苗

行政長官李家超今早主持記者會表示，香港及內地將於下周一開始全面全開放通關，所有口岸不設人數限制，不需預約；取消出入境前核酸檢測要求，隨時出行；開放全部出入境口岸，包括羅湖口岸及蓮塘香園圍口岸等。同日取消澳門來港前快測要求，取消非香港居民來港的疫苗接種要求，但對於從海外及台灣來港的快測要求將維持一段觀察期。



此前，國務院港澳事務辦公室亦已發布通知，自下周一起取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額。恢復內地居民與香港、澳門團隊旅遊經營活動。自港澳入境人員如7天內無外國或其他境外地區旅居史，毋須憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境。去哪兒數據顯示，自消息發布起半小時內，往返香港機票搜索量大增7倍。

免費派50萬張機票予旅客 於口岸派百萬份消費優惠券

另外，政府昨日在灣仔會展舉行「你好，香港！」啟動禮，計劃3月1日開始送出50萬張免費抵港機票予海外及內地旅客，為期6個月，由國泰航空、香港快運(HK express)及香港航空分配。另旅遊發展局總幹事程鼎一指，會提供100萬份「香港有禮」消費優惠券，當中包括來自1.6萬家商戶的飲食、零售、景點禮遇，昨日下午5時起於4個口岸的遊客接待站派發。

機管局行政總裁林天福預計，單是送贈這50萬張機票將可為香港帶來多達150萬人以上入境旅客，料佔未來6個月8至10%客流量，又指今年夏季將再送8萬機票予本港市民，鼓勵市民外遊，另準備約8萬張機票贈予大灣區旅客，以鼓勵他們來港使用機場，估計整個計劃合共送出70萬張機票。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，會在全球播放推廣香港的宣傳短片，並將邀請知名人士及網紅推廣香港。

將邀政商界領袖來港 帶領訪問團到內地外國說好香港故事

李家超除歡迎來自世界各地的遊客來港外，又指政府將加強金融商貿，以及與內地龐大市場的聯繫，在未來2個月將迎來大型國際活動以及貿易展覽。此外，政府將邀請政商界領袖來港，以親身了解香港熱情的氣氛、充滿希望的機遇。政府又會帶領和組織不同的訪問團到內地和外國說好香港故事，推動商路旅遊和人文交流等。新一年香港市面將更為熱鬧，旅客會大量來臨，商舖丁財兩旺，旅遊業和餐飲業活起來。

財政司司長陳茂波表示，香港正步入復常階段，預期今年經濟必然比去年好，旅客和貨運量料將有所增加，希望不單止回復至疫情前的水平，而是要銳變到新階段、踏上更高台階，因此政府必須加強推廣力度，成立香港新優勢專責小組，負責海內外推展宣傳工作。另值得一提，陳茂波將於本月22日發表新一份財政預算案，香港總商會建議向每名合資格市民發放不少於5000元的新一輪電子消費券。

溫鋼城：本地消費收租股股價均已炒高 領展62元才值博





今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets副總裁溫鋼城，他指送機票計劃會對香港經濟有一定幫助，但送機票予本港市民及大灣區旅客較奇怪，前者外遊消費後自然會回港，後者很少會搭飛機來港，反而應多送給上海、北京及重慶等大城市。另外，飲食業經歷過去幾年疫情已關了不少店舖，很多廚房工人和侍應都轉了行，改由新移民做，希望配套方面政府會有跟進。無論如何，本地消費及商場收租等股份料可受惠今次政府推出的計劃。

不過，溫鋼城指，國泰(00293)已反映不少相關利好因素，近期股價回落，現時就要觀察是否真的有那麼多人來港。領展則由46元升至近65元，自由行旅客應該不會去逛屋邨商場，5厘息是否吸引也見仁見智，而近日股價走勢開始有些頂背馳，有貨可繼續持有，無貨不建議現價買入，可能會回落至20及250天線約62元做整固，起碼跌至62.2元才可買入，挨近60元就更吸引。至於九置(01997)及太古地產(01972)都擁大型、多旅客的商場，但兩股近期都已衝高，正於高位整固，消息可能已在預期中，暫對股價刺激不大，其中九置今年預期盈利增長僅4%，短期未必可再大升。莎莎(00178)及金飾股亦已升至高位，可能已消化相關消息，相信要等數據確認訪港人數有增長及消費意欲增強才可再升。

今日仍有個別本地零售股造好，莎莎升3.45%報2.1元，惟佐丹奴(00709)跌1.47%報2.01元，周大福(01929)跌0.95%報16.62元，周生生(00116)跌0.33%報11.98元。至於本地餐飲股，大家樂(00341)無升跌報13.86元，大快活(00052)升0.16%報12.92元，敘福樓(01978)升1.85%報1.1元，譚仔國際(02217)跌1.14%報2.6元。商場收租股方面，領展升0.23%報64.45元，九置升0.56%報44.75元，太古地產升0.46%報21.85元。旅遊相關股方面，國泰升0.77%報7.87元，香格里拉(亞洲)(00069)升3.07%報7.38元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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