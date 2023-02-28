信義系盈利倒退股價急插 玻璃派息大減光能毛利率大跌 有貨點部署？

信義系股份昨日（27日）收市後公布去年全年業績，三間公司純利均倒退，當中信義玻璃(00868)派息更大削七成，比純利倒退幅度更大，雖績後仍獲大行力撐，但今日(28日)收市最終仍下挫。信義光能(00968)雖沒減派息，但毛利率大跌13.8個百分點至30%，多間大行指其業績遜預期，瑞銀降目標價，匯證僅看9.5元，股價低開後愈跌愈急，終急插近一成收市，如有貨可如何部署？

(信義光能網頁截圖)



信義玻璃去年少賺56%減派息71% 料今年浮法玻璃需求好轉





信義玻璃去年純利約51.27億元，同比跌55.6%；建議派付每股末期股息22仙，同比跌71%。收益約257.46億元，跌15.5%，因浮法玻璃產品在中國市場的售價下降及人民幣持續貶值所致。毛利86.86億元，減少44.9%。整體毛利率由51.8%減至33.7%，主要由於浮法玻璃產品平均售價下降，以及銷售成本增加所致。

信義玻璃行政總裁董清世表示，行業去年為供求最差時候，相信今年建築及竣工量按年好轉，對浮法玻璃需求有一定幫助。浮法玻璃價格現應處於低谷，再下跌幅度有限，且今年價格定會回升，但升幅仍需視乎內地房地產復工進度。去年公司毛利率按年減少18.1個百分點至33.7%，今年就算受惠需求改善，但當中成本，包括能源及純鹼價格，前者受複雜國際環境影響，後者則見期貨交易價呈現跌勢，但未必與現貨價格相符。

花旗：業績受累內地疫情爆發及房市疲軟 予目標價21元

花旗發表研報指，信義玻璃去年業績表現疲弱，收入按年跌15%，純利急挫56%，與集團此前公布的盈警相符。業績欠佳是受累內地疫情爆發和房地產市場需求疲軟下，浮法玻璃和建築玻璃出貨量下降以及浮法玻璃的平均售價急跌；成本通脹導致利潤率收窄；由於運輸成本增加和美國關稅導致銷售費用增加，以及聯營公司產生的收益減少，仍予「買入」評級，目標價21元。

中金稱，信義玻璃業績符合此前盈警，公司深加工表現亮眼，在浮法主業處於低谷時，汽車及建築玻璃構築厚實盈利安全墊，而內地房市年內竣工端在充足項目儲備和保交樓政策驅動下有望修復，維持信義玻璃「跑贏行業」評級，惟目標價下調7%至19.4元。



信義光能去年純利跌22% 毛利率大跌13.8個百分點



信義光能去年純利38.2億元，按年跌22.42%，遜預期；派發末期息10仙，按年持平。收益205.44億元，按年升27.88%；毛利61.59億元，按年跌12.55%；毛利率大跌13.8個百分點至30%，主因太陽能玻璃分部盈利能力下降，以及電價調整應收款項的調整，導致太陽能發電場業務收入減少。

集團指，原材料和能源成本顯著增加，以及市場供需更加平衡抑制了銷售價格增長，導致集團太陽能玻璃業務分部毛利貢獻低於2021年，毛利率跌13.4個百分點至23.8%。展望未來，下游光伏裝置增加將繼續推動太陽能玻璃需求增長，集團將有序地擴大太陽能玻璃產能，預期兩條新太陽能玻璃生產線將在今年3月開始試產，今年太陽能玻璃產能目標是新增7條總日熔量為7000噸的新太陽能玻璃生產線。



至於信義能源(03868)，去年純利約9.72億元，同比跌21%；建議派付每股末期股息7.4仙，跌26%。收益約23.15億元，升0.8%，毛利減少2.7%，至約16.34億元，主要由於收益金額有所增加，但被一次性扣除電價調整抵銷所致。毛利率減少2.5個百分點至70.6%。

花旗：去年純利遜預期 匯證：目標價升至9.5元

花旗指，信義光能去年純利遜預期，可歸因於產品平均售價下降及生產成本上升，令太陽能玻璃毛利率按年大跌，加上太陽能電站電費補貼削減及可再生能源補貼下調風險，完全抵銷因太陽能玻璃銷量增長的收入升幅。不過，現金流因補貼而錄得改善，予「買入」評級及目標價12.5元。

匯證指，即使信義光能去年度有新增產能，但由於太陽能玻璃平均售價下降，加上投入成本較高，令全年純利按年跌逾22%，符合預期。仍然看好信義光能在太陽能玻璃生產方面的成本效益，分部業務出現持續改善，預期公司的太陽能發電場應能實現盈利，但進軍多晶矽市場會帶來不確定性，維持「持有」評級，目標價則從9.2元上調至9.5元。

瑞銀：多晶硅成本受壓 目標價降至12.5元

瑞銀指，信義光能去年淨利潤略低於市場預期，主要受太陽能發電場補貼減少影響；太陽能玻璃板塊表現符合預期。太陽能需求強勁，企業玻璃銷量按年增44%，但因競爭激烈，毛利率按年跌13個百分點至24%。受減值虧損影響，太陽能發電場毛利按年減少9%，但去年第二季政府經檢視後已加快派發補貼。信義光能現價約為2023年預測市盈率15倍，低於歷史平均18倍，估值便宜，但由於多晶硅成本受壓，瑞銀對於太陽能板塊前景較謹慎，維持信義光能「優於大市」評級，目標價由13.5元下調7.4%至12.5元，並將2023至24年每股盈利預測下調9%。

黃瑋傑：信義光能跌穿8.9元要死心 信義玻璃產品價格或有改善



今日《開市Good Morning》節目請來輝立證券董事黃瑋傑，他指浮法玻璃收入佔信義玻璃收入逾六成，而去年內地房市低迷，為浮法玻璃需求及價格帶來很大負面影響，另人民幣貶值亦對業績不利，因公司以港元計帳，但很多收入都來自內地。此外，受累加息，公司財務成本全年升近一倍至3.7億元。展望今年房市回暖可令浮法玻璃需求復甦，帶動價格及銷量回升，但近期美元走強，人民幣中間價恐再破7，加上利息續升，財務成本會增加。另方面，海外市場趨於成熟難突湧現需求；而公司派息大減無可厚非，去年盈利下跌加上負債及利息成本高，留多些現金對股東有利。

至於信義光能，黃瑋傑指，去年太陽能產業鏈最受惠是上游多晶硅，因其供不應求價格大幅飆升，但同時導致光伏裝機成本居高不下，亦抑制下游太陽能電站對裝機的需求，影響對光伏玻璃產品需求，今年就要看多晶硅價格開始回落如何傳導至下游，帶動裝機成本下降，刺激太陽能電站建設需求。另外，最近可再生能源補貼核查結果出爐，有些可再生能源發電企業被要求退回電費補貼，很多光電風電企業股價低迷，就是因拖欠補貼一段長時間影響現金流，中央核查恐遏抑光電風電投資需求，企業日後能否取得補貼存不確定性，會打擊未來裝機投資及建設，也會影響光伏玻璃需求。股價方面，信義光能確認跌穿8.9元，可對其死心。

信義光能收市跌9.21%報8.38元，連跌兩日，累跌10.85%，成交5.29億元；信義玻璃跌4.31%報14.66元，連跌5日，累跌13.56%，成交1.92億元；信義能源跌5.62%報2.52元，成交4416萬元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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