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中聯通首季新業務增長放慢遭大行唱淡股價下挫　不如吼中移動中電信？

19/04/2023

　　5G相關股陸續公布今年首季業績，中聯通(00762)打頭陣，其首季純利升11%創同期新高，收入增幅9%為十年來最快，不過當中產業互聯網及雲業務收入增長相比去年皆急速放緩，股息率亦不及中移動(00941)及中電信(00728)，績後遭摩通及野村等大行唱淡，其中野村更只予5.6元目標價，今早(19日)股價一度跌逾3%。值得留意，中電信將於明日(20日)放榜，或可帶來驚喜，而中移動股息率於「電訊三寶」中最高，相信同是較佳選擇。

 

(Shutterstock)

 

首季純利升11%創同期新高　收入增9%十年來最快

 

　　中聯通截至3月31日止首季純利51.55億人民幣，比去年同期上升11.2%，利潤規模再創上市以來同期新高。營業收入972.22億人民幣，上升9.2%，增速達近十年來同期高水平，其中服務收入861.15億人民幣，上升6.1%，而產業互聯網業務收入按年增長15.29%至223.89億人民幣，佔服務收入比26%，同比提升2.1個百分點，其中「聯通雲」收入128億人民幣，同比增40%；大數據收入15億人民幣，同比增54%。EBITDA約257.3億人民幣，上升2.8%，而首季經營現金流169.64億人民幣，同比增長21.8%，經營現金流佔營業收入比17.4%，同比改善1.8個百分點，資產負債率46.3%。


　　另「大聯接」用戶規模達9億戶，其中5G套餐用戶達2.24億戶，推動移動服務收入同比提升4.4%至438.23億人民幣，移動用戶ARPU為44.9元人民幣，同比提升0.9元人民幣；固網寬帶接入收入同比提升3.1%，達118.56億人民幣。此外，集團加快發展物聯網和工業互聯網，物聯網終端連接數達4.16億個。

 

摩通：產業互聯網及雲計算收入急放緩　股息率屬行業中最低  


　　摩通發表報告指，聯通上季業績遜預期，EBITDA和純利分別低於市場預期6%和9%。雖然移動和寬帶業務穩定，但由於產業互聯網和雲計算收入增長在季內急速放緩，總服務收入按年增長由去年8%放緩至今年首季的6%。而由於加強了成本控制，聯通首季EBITDA增長保持穩定，但盈利增長減弱，部分原因是利息支出增加。預計業績公布後，市場會對其盈利預測進行負面修正，聯通仍是「電訊三寶」中最不偏好的選擇，因為明年預測6%股息率中是行業中最低，而中移動和中電信分別為8%和7%，維持聯通「中性」評級及目標價6.7元。進入首季業績期，更偏好中移動，因為股息率吸引和高流動性，而且第一季可能實現穩固的業績。

 

　　摩根士丹利指，聯通今年首季EBITDA按年升2.8%，純利按年升11.2%，均符該行預期；服務收入按年增長6.1%至861億人民幣，雖符該行預期，但跑輸同業。此外，產業互聯網業務收入按年增長由去年全年的28.6%，放緩至首季的15%，予目標價7.5元，評級「增持」。

 

野村：服務收入增長遜去年　高盛：雲業務收入增長處有利位置

 

　　野村指，聯通首季服務收入僅按年增長6.1%，低於去年7.8%增幅，雲、數據中心和大數據在內的工業互聯網業務收入按年增長15.3%至224億人民幣，EBITDA按年增長2.8%至257億人民幣，EBITDA利潤率按年下降0.9個百分點至29.9%，這可能受新業務支出增加影響，維持聯通「中性」評級及目標價5.6元，在行業中更看好中電信。


　　高盛指，聯通首季雲業務收入按年增長40%，有望達到公司今年增長39%至500億人民幣的目標；首季服務EBITDA利潤率按年下降0.9個百分點至29.9%，惟與2019至21年同期相比，降幅有所收窄；淨利潤維持雙位數增長速度。未來在政府和國企不斷增長的數字化和雲業務需求的支持下，集團在雲業務收入增長方面將處於有利位置，予「買入」評級，目標價7.5元。


熊麗萍：聯通新業務佔比較低賣點較少　中電信等破位4.4元可部署

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，聯通業績可「收貨」，但沒驚喜，首季盈利增長約一成屬預期內，而市場現時重點看三大電訊商的新業務，聯通「東數西算」及「大數據」佔首季收入約15%，相比中移動及中電信比重不算高。不過，首季業績不需看得太重，很多數據仍未完全反映，料市場反應不會太大。惟聯通在三大電訊股中賣點較少，要買可揀中移動及中電信，其中中移動近期股價表現最標青，因公司規模較大，追貨較安心，至於論新業務增長，中電信雲業務增長比預期快，而論息率兩隻股份都比聯通吸引得多，派息政策亦明顯較慷慨。如較進取可揀中電信，股價現時看來等破位，如無貨4.3至4.4元可作部署。

 

　　中聯通半日跌1.88%收報6.25元，最多跌3.61%至6.14元，成交2.94億元。中移動則跌0.36%報68.65元，中電信跌0.45%報4.39元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

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