中芯首季少賺近半仍獲高盛升目標 華虹純利升卻遭大行唱淡 邊隻較值博？

自上月下旬傳出美國總統拜登擬於幾周內簽署行政命令，限制美國企業對中國半導體、人工智能等投資後，芯片股便反覆下挫，中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)均跌至近期低位，兩隻股份均於昨日(11日)公布首季業績，其中中芯首季純利跌48%，但仍勝預期，且料次季收入可觸底回升，績後獲高盛上調目標價，一度飆逾半成，惟最終幾乎平收。華虹雖然首季純利升48%，但料次季收入持平，毛利率繼續下降，績後遭多間大行下調目標價，終急插7%收市。到底，哪隻較可取？

(Shutterstock)

中芯首季純利按年跌48% 料次季收入按季增最多7%



中芯國際首季純利2.31億美元，按年下降48.3%，按季下降40.1%。首季銷售收入約14.62億美元，略好於指引，按年下降20.6%，按季下降9.8%，主因第一季晶圓付運量按年減少32%所致。毛利3.05億美元，按年下降59.4%，毛利率20.8%，按年下降19.9個百分點。首季產能利用率由上季79.5%降至68.1%，去年同期為100.4%。



集團預計第二季收入觸底回升，產能利用率和出貨量都高於首季，銷售收入預計按季增長5%至7%，平均晶圓單價受產品組合變動影響按季下降；毛利率預計在19%至21%之間。但下半年復甦幅度還不甚明朗，對全年指引維持不變，銷售收入按年降幅為低十位數，毛利率在20%左右。聯合首席執行官趙海軍表示，雖然手機、消費電子需求未見回升，企業庫存量也令產能使用率受影響，但第二季公司將聚焦開發新產品，並提高市場份額，來支撐收入回升。

高盛：中芯首季純利勝預期 目標價升至21.4元

高盛發表研究報告指，中芯首季純利優於預期，亦超出分析師平均預期，其收入及毛利率亦符合預期。中芯預測其第二季收入按季上升5%至7%，略好於高盛預期按季增長4%。高盛調高中芯盈利預測，另由於更好的產品組合和平均售價，將2024至28年收入預測上調4至5%，2023年毛利率預測則降1.4個百分點，原因是2023年利用率較低，2023年淨利潤預測上調79%至5.66億美元，目標價由18.9元上調13%至21.4元，維持「中性」評級。

華虹首季純利按年升48% 料次季收入持平毛利率續降

華虹半導體首季純利1.52億美元，按年升47.9%，按季跌4.3%；銷售收入6.31億美元，按年升6.1%；毛利率32.1%，按年升5.2個百分點，按季跌6.1個百分點。公司預計，第二季銷售收入約6.3億美元，毛利率續降至介乎25%-27%。

公司總裁兼執行董事唐均君表示，儘管當前晶元領域低迷狀態尚未改善，部分客戶庫存還處於較高水平，公司仍通過調整產品組合以及銷售策略，強化與包括新能源汽車在內的產業鏈客戶的業務協同來更好地滿足市場需求，以求壯大公司在非易失性存儲器以及功率半導體等平台的市場供給，使產能利用率保持高位運行。

花旗：華虹受累行業低迷目標價降至33元 大摩：料毛利率年內持續下降

花旗指，半導體行業市況低迷，加上持續的庫存調整，拖累華虹今年首季銷售額及毛利率都只達到增長指引及該行預測的下限，更略低於市場普遍預期。管理層預計第二季收入將按季持平，在折舊成本上升及平均售價壓力下，毛利率相信會較首季進一步下降約6個百分點。華虹長期增長動力將來自汽車行業，在當前疲弱的宏觀背景下短期有調整壓力，因此將今明兩年盈利預測下調21%，維持「買入」評級，目標價由38元降至33元。

摩根士丹利指，華虹因較高的折舊率和較低的平均售價導致毛利率下降，管理層料第二季收入按季持平，毛利率按季下跌6個百分點到25至27%，料集團毛利率會於年內呈下降趨勢。不過，華虹的代工能力遠高於其他成熟的節點代工同行，預計今年上半年產能利用率將達60%至75%；其穩健的業務表現建基於其利基儲存器、功率分立器件及邏輯IC的多元化，預期其主要客戶將長期受惠中國半導體本地化需求，將目標價由38元降至36元，予「增持」評級。

野村：次季毛利率遠遜預期 目標價降至32元



野村指，華虹首季業績大致符合預期，惟根據公司指引次季毛利率介乎25%至27%，遠遜該行(34.6%)及市場(34.5%)預期，將目標價由38元降至32元，評級由「買入」降至「中性」。瑞信稱，華虹首季銷售符合預期，次季銷售指引持平於6.3億美元，主要因交付量上升但價格下滑，而次季毛利率料跌5至7個百分點，目標價由43元降至33元，維持「跑贏大市」評級。美銀證券稱，華虹首季純利勝該行及市場預測，主要是獲得約900萬美元的稅收抵免，而季內毛利率跌至32.1%，主要是折舊更高及年度維修成本上升，目標價由40元降至36元，維持「買入」評級。

麥格理指，華虹首季收入按季持平，因公司正全面投產，惟由於客戶庫存高，令公司部分產品表現疲軟；營運利潤較市場預期低3%，純利大致上好過預期，主要是稅收錄得負數。公司次季指引收入持平，惟折舊及攤銷較高、產品組合疲軟，毛利率料為26%，將公司今年營運利潤預測下調26%，純利下調6%，並將目標價下調1%至46.98元，維持「跑贏大市」評級。富瑞指，華虹首季收入符合預期，但毛利率遜於該行預期，第二季收入指引高於市場預期，毛利率則低於預期，認為公司面臨平均售價的壓力以及更高的折舊攤銷，將目標價由26.8元升至27.77元，予「持有」評級。

溫鋼城：華虹業績較好可小注買入 中芯前景有想象空間

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，兩隻芯片股中，如只看主要數據華虹業績較好，但市場似乎對中芯業績稍差較為包容，有投資銀行更對其未來展望寄予厚望。事實上，在中美關係差情況下，未來芯片採購或更多來自自主研發，而華虹生產普通芯片，可替代性較高，前景不明朗，相反中芯可替代性較低，因它可做到7納米芯片。總之，如純看業績華虹較好，如看前景中芯有更多想象空間。

(《開市Good Morning》節目截圖)

溫鋼城續指，若看股價走勢，華虹之前一直慢慢上升，近期才見調整；中芯就往往突然爆上，跟著就急跌，波幅區間約為16至26元。部署方面，中芯可於16元附近買入，14元止蝕，如有好消息不排除再夾上26元。至於華虹，近期股價已跌至低位，如有反彈料40元前有阻力，炒波幅較穩陣，料主要於28至40元上落，現價已跌穿28元，可小注買入，但留意24.5元為之前橫行平台區低位，一旦跌穿宜止蝕。值得一提，芯片股股價往往大上大落，其實對兩隻股份信心都不大，且要留意據報拜登擬於5月19日簽署法令，一定針對中國芯片行業，緊記不要溝貨。

中芯收市升0.25%收報20.2元，最多升5.46%至21.25元，成交13.19億元；華虹則跌7.16%報25.95元，成交5.39億元。其餘芯片股普遍下跌，ASMPT(00522)跌2.19%報58.2元，上海復旦(01385)跌1.19%報20.85元，晶門半導體(02878)跌1.08%報0.46元，宏光半導體(06908)跌2.94%報0.99元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此



其他中芯/華虹相關新聞：

《外資精點》富瑞：升華虹半導體目標價至２７﹒７７元，評級持有

《外資精點》大摩料華虹今年毛利率持續降，下調目標價至３６元

中芯國際（００９８１）：第二季攻新產品提高市佔率

《外資精點》高盛：中芯首季純利勝預期，Ｈ股目標升至２１﹒４元

《Ａ股焦點》中芯Ａ績後飆６％，帶動半導體板塊開盤拉升

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多