  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

南航增發AH股集資兼人幣持續走弱　三大航逆市下挫可以點部署？

01/06/2023

　　雖然隨著疫情消退內地民航業有復甦跡象，但整個行業現時仍未能扭虧為盈，亟需補充資金，其中南方航空(01055)最新宣布擬發A股籌最多175億人民幣(約192.75億港元)，另建議發H股予控股股東南航集團籌29億港元，共籌逾220億港元，市場憂慮其他兩大中資航空公司會跟隨，加上美元強勢，人幣持續走弱，對擁大量美元債的航空公司不利，今日(31日)三大航均逆市下挫，其中南航及國航(00753)齊插逾半成。如仍看好內地航空公司前景，應如何部署呢？

 

(Shutterstock)

 

南航擬增發AH股籌逾220億元　用於購飛機及補充資金

 

　　南航公布，建議向不超過35名特定投資者包括控股股東南航集團發行不超過約54.36億股新A股，募集資金總額將不超過175億人民幣。南航集團將以不低於50億人民幣、不超過100億人民幣認購新A股。此外，集團建議發行不多於8.55億股H股予南航集團的全資子公司南龍控股，募集資金總額將不超過29億港元。南航指，發行A股所得將用於購買引進50架新飛機及補充流動資金，有利於擴大機隊規模，優化機齡結構，緩解日常經營活動的資金需求壓力。至於發行H股集資，則用作補充一般營運資金。有關建議需待股東批准。

 

　　現時集團未就增發股份進行定價，惟指南航集團認購的新A股及旗下南龍認購的新H股，均會受3年禁售限制，其他新A股特定投資者則有6個月禁售安排。A股認購價應不低於A股在定價基準日前20個交易日均價的80%，以及每股淨資產中的較高者，而H股認購價應為於批准H股發行前20個H股交易均價及每股淨資產的較高者。A股和H股發行並非互為條件，假設新A和H股數目以上限獲全數認購，南航集團持股由65.71%降至63.13%。

 

行業回暖惟三大航仍未扭虧　需引進飛機增競爭力

 

　　內地航空公司雖受疫情影響連年虧損，但前景不用看得太悲觀，事實上，踏入今年，疫情影響逐步消散，民航市場顯著回暖。國家民航局數據顯示，截至4月，國內航線旅客運輸規模已超疫情前水平，較2019年同期增長3.4%。「五一」假期期間，全國民航旅客運輸量更同比大漲超5倍。不過，航空公司要想扭虧為盈並非易事。《中國民用航空》雜誌2023年第六期刊文稱，由於國內航司在疫情期間既沒有大規模裁員，也沒有運力市場化退出，在疫情後很長一段時間將繼續「負重前行」。目前全行業仍繼續虧損，航空企業資產負債率高、經營風險大的狀況短期內難有改觀。


　　三大航一季報也顯示， 首季國航、南航、東航淨虧損分別為29.26億、18.98億及38.03億人民幣，雖然同比及環比均大幅減虧，但仍未能實現扭虧。而疫情期間航空公司飛機引進速度放緩，機隊規模大多原地踏步，且整體機齡有所增長。在民航業復甦的背景下，航空公司需要引進更多新飛機、擴大機隊規模，進而增強主營業務的核心競爭力。


人幣中間價三連貶續創半年低　惟瑞銀看好年底升至6.6

 

　　另方面，人民幣貶值持續，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0965，較上個交易日跌144點子，三連貶，續刷自去年12月1日以來半年新低，不過由於財新中國5月製造業PMI意外在榮枯線之上，人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開5點子報7.1060。高盛表示，短期內經濟基本面走勢可能仍不利於人民幣，對人民幣高度敏感的交叉匯率會繼續承壓。市場人士也指，中國經濟表現不佳，對增長前景的擔憂導致資本外流持續惡化，另外企業信心不足持續降低客盤結匯意願，相反剛需購匯穩步增加，人民幣可能持續承壓。


　　不過，瑞銀認為，近期人民幣走軟，主要因為地緣政治緊張局勢以及中國經濟活動動能減弱，儘管前者不太可能完全消退，但中國經濟復甦仍將持續，進而帶動人民幣在下半年走升，將今年9月和12月預測分別上調至6.7和6.6兌一美元(此前均為6.5)。消費應會繼續拉動中國經濟復甦，展望未來服務活動回暖將支援就業和家庭收入逐漸增加，這將有助其他經濟領域在下半年表現穩健。此外，黃金周假期旅遊出行強勁反彈，轉化為旅遊收入，4年來首次回復至2019年水平，預期今年中國GDP增長達5.7%。另方面，美國聯儲局加息周期結束應會使美元在中期內走軟，隨著美國金融條件收緊對經濟活動的壓力在未來幾個季度更趨明顯，估計市場對聯儲局在今年底或明年初降息的預期將會升溫。

 

李偉傑：料三大航短期股價走弱　可待9月再部署買入

 

　　華盛證券經紀部董事李偉傑指，三大中資航空公司去年共蝕逾千億人幣，限於利息成本高，很需要集資補充資金，南航今次集資所得部分用作購買新飛機，替換機齡老舊飛機，其實是好事。不過，「五一黃金周」過後，旅遊相關股炒作告一段落，加上美元強勢令人幣走弱，而國航及東航稍後應會跟隨南航增資，料三大航短期股價繼續維持弱勢，惟東航(00670)最近有新機投入營運，市場對此有期望，股價今日才沒跌得那麼急。雖然三大航空股中長線仍可看好，但料要到暑假甚至十一國慶假期才有新一輪炒作，可待9月左右再部署買入。人幣走勢方面，美國6月加息機會或小於一半，美元強勢未必可持續，料人幣兌美元最多只跌至7.15，往後當美元轉弱，人幣有機會重回7算。

 

　　值得一提，南航今日在互動平台表示，4月份可利用座公里投入已恢復至2019年同期約92%，不過今早收市仍跌6.21%報4.23元，國航亦跌5.88%報5.6元，東航則跌1.14%報2.61元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

116.400

異動股

00700

騰訊控股

322.000

異動股

01797

東方甄選

32.450

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 116.600
  • 00700 騰訊控股
  • 322.200
  • 01797 東方甄選
  • 32.450
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 132.000
  • 02269 藥明生物
  • 42.550
股份推介
  • 02886 濱海投資
  • 1.560
  • 目標︰$2.00
  • 06610 飛天雲動
  • 2.360
  • 目標︰$2.16
  • 00062 載通
  • 10.080
  • 目標︰--
  • 02588 中銀航空租賃
  • 56.950
  • 目標︰$64.00
  • 01448 福壽園
  • 5.810
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 79.000
  • 00700 騰訊控股
  • 322.200
  • 00388 香港交易所
  • 294.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 54.750
  • 00005 滙豐控股
  • 57.250
報章貼士
  • 03393 威勝控股
  • 3.270
  • 目標︰$3.50
  • 06610 飛天雲動
  • 2.360
  • 目標︰$2.16
  • 00881 中升控股
  • 28.500
  • 目標︰$38.00
熱炒概念股
即時重點新聞

01/06/2023 13:09  澳門5月賭收155.65億澳門元，按年升3.66倍

01/06/2023 12:06  恒指半日升149點報18383，藥明美團齊飆5%，蒙牛跌5%

01/06/2023 10:47  【香港要聞】政府今年起接納大學生畢業前一年投考公務員

01/06/2023 09:47  【聚焦數據】5月財新製造業PMI升至50.9，重回擴張勝預期

01/06/2023 09:36  【外圍經濟】美國眾議院通過債務上限法案，美國違約疑慮緩解

01/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒８７億元，買美團沽中海油

01/06/2023 08:14  【大行炒Ｄ乜】六行降領展目標中信里昂籲增持，高盛升聯想至買入

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

南航增發AH股集資兼人幣持續走弱　三大航逆市下挫可以點部署？
人氣文章

新聞>市場動向

第三屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」圓滿結束！ 重量級名人嘉賓出席 會場氣氛熱烈盛況空前
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》市況改善可部署油股等中特估 港交所領展可入手
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

自責《叱咤》表演難睇 姜濤曾要求公司雪藏自己
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

買樓收租好過逢賭必贏
人氣文章

主場·日本．Katty

日本最新話題甜品大集合！京都夢幻繡球花雪糕／大阪芝士拉絲麵包／東京抹茶蒙布朗冬甩
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

中國當代藝術「新F4」成員之一的曾梵志，其作品能否大炒特炒？
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

時髦又實用！4大百搭方向，挑選完美的父親節禮物
人氣文章

Fashion

神徒注意！Anson Lo服裝品牌《ALLOVER》新系列單品登場：粉黑浪漫衛衣，型格漁夫帽，連卡佛獨家發售！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
酷熱天氣 | 比西瓜更解暑！冬瓜清熱、補水最強！仲可利濕去水腫兼減肥？教你煲消暑好飲冬瓜特飲
人氣文章
經常頸痛頭痛，可能與枕頭太高、太低或承托力不足有關！加這東西調節有助改善？
人氣文章
快活保養｜有種幸福叫大便暢通！哪些人容易便秘？剎那便意不是永恆！呢個習慣會引起惡性循環
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2023 13:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2023 13:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/06/2023 13:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/06/2023 13:31
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話01/06/2023
南航增發AH股集資兼人幣持續走弱　三大航逆市下挫可以點部署？
人氣文章市場動向01/06/2023
第三屆「兒童書展 暨 超級親子用品展」圓滿結束！ 重量級名人嘉賓出席 會場氣氛熱烈盛況空前
人氣文章財經熱話01/06/2023
《午市前瞻》市況改善可部署油股等中特估 港交所領展可入手
人氣文章國際動態01/06/2023
美國眾議院通過債務上限法案，美國違約疑慮緩解
人氣文章財經熱話01/06/2023
【油價續弱】中海油想入場勿心急　分段吸納最值博！
人氣文章大行報告01/06/2023
【大行炒D乜】領展績後點部署？一表睇晒大行最新評級目標價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金