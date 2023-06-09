  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》大市動力弱但低位有支持 周大福未穿13.5可持有

09/06/2023

　　恒生指數半日收報19352，升53點或0.28%，主板成交384.27億元。恒生中國企業指數報6571，升31點或0.49%。恒生科技指數報3916，升22點或0.57%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報336.2元，升1.4元或0.42%，成交18.17億元；美團收報126.7元，升2.3元或1.85%，成交11.59億元；阿里巴巴-SW收報83.85元，升0.5元或0.6%，成交11.09億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(周大福網頁截圖)

 

溫鋼城：恒指破19500可望上試20300

 

　　港股連續第三日於20天線上下爭持，iFAST Global Markets溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指20天線的支持不算穩固，19500阻力較大，近期美匯指數回落至103水平，人民幣依然弱勢未改，北水薄弱，港股缺乏動力缺乏，故近期表現平淡。他指，若恒指能衝破19500，則有望上試20300；所幸港股調整壓力不算大，壞消息不算多，18800亦有一定支持。但他提到，內地5月PPI按年下跌4.6%，差過市場預期，或令市場憂慮內地企業盈利有機會進一步減退。


周大福慷慨派息但料難維持


　　周大福(01929)公布截至今年3月全年度業績，純利、毛利及收入均按年下跌，但董事會建議派發末期股息每股0.28元及特別股息每股0.72元，合共1元。按全年股息計算，連同中期息0.22元，合共每股1.22元。撇除特別股息，2023財政年度全年派息率約為92.9%。


　　闊佬派息帶動周大福股價高開逾5%，但未能掩蓋業績偏弱事實，開市後升幅持續收窄，半日僅升約4%。溫鋼城指周大福業績跑輸同行，雖然積極拓展內地業務，但對業績幫助不大，市場憂慮即使今次派息慷慨，亦難以維持，故今日股價升後有明顯回調壓力。他指出，周大福股價在3至4月每到15元都有一定支持，故今日反彈至15元水平後有蟹貨出籠，有貨者在股價跌穿13.5元前可先行觀望。


紫金隨金價維持區間上落


　　隔晚金價回升1%，紫金(02899)受惠一度升超過2%，突破11.5元阻力水平。溫鋼城指，即使紫金近期走勢偏好，但金價走勢呈上落格局，未能進一步利好紫金走勢。他估計短期12元有一定阻力，12.5元更是4月至5月形成的雙頂頸線，料阻力更大，後市將維持11至12.5元波幅上落。

 

周大福裂口高開高走，惟受制250天線。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

紫金今早裂口高開，突破6月以來的11.5元密集區阻力。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

香港社會風氣保守，繪麗奈出現或帶來改變？繪麗奈即將作客《男男女女‧嘉點情趣》，立即留言提問！► 立即提問

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

127.100

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

84.000

異動股

01024

快手－Ｗ

58.350

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 127.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.950
  • 01024 快手－Ｗ
  • 58.100
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.900
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 34.150
股份推介
  • 03899 中集安瑞科
  • 6.720
  • 目標︰$7.50
  • 00921 海信家電
  • 17.680
  • 目標︰$18.80
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 280.200
  • 目標︰$320.00
  • 01681 康臣葯業
  • 5.030
  • 目標︰$5.80
  • 00525 廣深鐵路股份
  • 2.470
  • 目標︰$2.80
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.950
  • 00700 騰訊控股
  • 337.400
  • 00001 長和
  • 49.300
  • 01024 快手－Ｗ
  • 58.100
  • 00005 滙豐控股
  • 60.050
報章貼士
  • 00016 新鴻基地產
  • 103.100
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 280.200
  • 目標︰$303.00
  • 00921 海信家電
  • 17.680
  • 目標︰$18.80
熱炒概念股
即時重點新聞

09/06/2023 12:06  恒指半日升53點報19352，周大福上揚4%，中石油漲逾2%

09/06/2023 12:11  《午市前瞻》大市動力弱但低位有支持，周大福未穿13.5可持有

09/06/2023 09:32  【聚焦數據】內地5月CPI同比漲幅回升至0.2%，略低預期

09/06/2023 12:01  【理財通】許正宇：截至4月跨境理財通匯劃金額逾34億人民幣

09/06/2023 10:09  【互聯互通】李家超：與內地商討優化安排，研允港股通加人幣櫃台

09/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒４８億元，買盈富沽建行

09/06/2023 08:27  【大行炒Ｄ乜】摩通升希慎至增加權重，大和升攜程至買入

09/06/2023 12:04  《財資快訊》美電升報７﹒８３６７，一周拆息較上日升７０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

周大福盈利倒退仍豪派息曾飆逾半成　遭多家大行降目標仍可吼？　
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》大市動力弱但低位有支持 周大福未穿13.5可持有
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】攜程、周大福績後大行點睇？一表盡覽快靚正
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

疑6歲大仔返學染病毒 黎諾懿︰要留院觀察
人氣文章

小薯茶水間

全球生活費最高城市排名公開！香港終打破「四連冠」跌至第2！邊個奪榜首？新加坡點解急升8位打入10強？
人氣文章

時事要聞

彩虹站隧道 男子疑斬人逃去 女子手腳傷 警檢兩刀
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Métier Minus慈善二手時裝義賣限定店6月回歸！眾多大牌Chanel、Hermès、LV、Dior，八九成新、未剪牌貨低價發售！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

時髦又實用！4大百搭方向，挑選完美的父親節禮物
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

無性婚姻：有感情，性就變得不重要？親近對方的意欲不再，結果只剩下無盡失落感
健康好人生 Health Channel
人氣文章
衰仔、衰女、衰老公、衰老婆
人氣文章
最新研究！每日1粒綜合維他命補充劑，有效改善認知能力、記憶力！等如將年齡逆轉3.1年？點揀補充劑？
人氣文章
天氣濕、熱、焗！衣服有「噏味」！噴香水更臭、即刻再洗都錯！6個除臭急救防霉大法！咩係「拱型晾衫法」？ 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2023 13:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2023 13:53
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2023 13:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/06/2023 13:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/06/2023
周大福盈利倒退仍豪派息曾飆逾半成　遭多家大行降目標仍可吼？　
人氣文章財經熱話09/06/2023
《午市前瞻》大市動力弱但低位有支持 周大福未穿13.5可持有
人氣文章國際動態09/06/2023
美國參議員提出立法禁止航管局購買中國製的無人機
人氣文章大行報告09/06/2023
【大行炒D乜】攜程、周大福績後大行點睇？一表盡覽快靚正
人氣文章財經熱話09/06/2023
相比中央救市與否　內房經營情況主導股價表現　吼入可留意三股份
人氣文章國際動態09/06/2023
白宮否認報道指中國在古巴設竊聽站收集美訊息
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet賞你】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金