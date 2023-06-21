  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

阿里京東618購物節報捷獲大行唱好，惟股價照跌可以點部署？　　

21/06/2023

　　今年內地「618」購物節落幕，雖然各平台沒公布商品交易總額(GMV)具體數字，但阿里巴巴(09988)旗下淘天集團指今年618用戶、商家規模及成交均取得正增長，京東(09618)則指增速超預期再創紀錄，大行普遍唱好，大行亦對阿里近日宣布張勇將卸任阿里CEO專注阿里雲業務看法正面，但阿里及京東股價近日隨大市調整，已連跌3日，不知應如何部署？

 

(淘寶天貓網截圖)

 

淘天：618用戶商家規模成交均正增長　京東：增速超預期再創紀錄


　　據內媒報道，淘天集團今年618期間每天在淘寶發布短視頻的商家數增長55%，達人增長200%；淘寶上短視頻的日均觀看用戶數增長1.13倍，瀏覽量和觀看時長也相應實現翻倍增長。淘天集團阿里媽媽及市場公關總裁劉博表示，今年淘寶天貓618在用戶、商家規模、成交三項主要指標全數取得正增長，不僅是史上投入最大的一屆618，也成為用戶參與度最高、商家參與規模最大的一屆618。


　　京東則推出百億補貼專區，以最直接的低價吸引用戶。集團公布，今年618增速超預期再創新紀錄，且平台不僅線上品牌商家參與數量達到歷史最高，實體門店參與量也創新高，包括數萬家京東門市與京東供應鏈接入的數百萬家合作門市。其中智慧家居買氣高，諸多品項成交額年增100%甚至逾200%。


　　另外，近年短視頻電商發展快速，其中快手(01024)公布，在1至18日活動期間，快手電商訂單量年增近四成，買家數年增近三成；品牌商品GMV年增超200%，短視頻下單量年增近210%，搜尋支付GMV年增130%。大品牌商家也紛紛發表自家618成交，其中小米(01810)公布，618全渠道累計支付金額突破194億人民幣，較去年高逾3%。

瑞銀指618需求及毛利略勝預期　富瑞予京東目標價379元


　　瑞銀發表報告指，內地618電商節需求與毛利略優預期。最近幾個月投資者擔心消費疲軟和平台競爭，因此降低對電商行業的預期。不過，最近的行業數據、公司評論和行業檢查顯示，整體需求正在緩慢改善，在線滲透率正再次提升。短視頻和直播電商的份額增長比預期快。早前擔心阿里及京東會在今年年初的組織調整後積極投資，目前見到淘寶增加了更多內容和價格比較工具等，京東則向消費者提供更多的折扣和促銷活動，並向第三方商家提供資源，但支出都是有節制，如情況繼續下去，相信利潤率可能會有驚喜。隨著收入和利潤率的增長，投資者情緒應該有所改善。


　　花旗引述京東指618購物節銷售增速超預期，再創新紀錄。雖然競爭加劇和受重組影響，但相信京東整體618購物節表現可能已經超過該行最初估計的2%至5%按年增長，並估計全年可能有6至8%按年增長。雖然最近京東股價反彈，但目前股價仍具吸引力，維持美股「買入」評級，目標價68美元。


　　富瑞稱，京東618活動宣布圓滿結束，超出預期且刷新歷史紀錄，集團在其供應鏈能力的支持下，展示可靠的執行力，長期前景完整，維持「買入」評級，目標價379元。高盛亦予京東「買入」評級，認為京東今年618購物節表現略超預期，這是受惠於平台注重價格競爭力、中小商家提高參與度及內容參與度提升；集團具有領先的零售商規模，獨特的線上直銷及市場模式輔以內部倉儲和供應鏈能力，目標價256元。

 

張勇卸任阿里CEO專注雲業務　交銀國際：為重組戰略一部分

 

　　另方面，阿里巴巴昨日(20日)宣布，張勇將於今年9月10日卸任董事會主席兼首席執行官職務，集團執行副主席蔡崇信將任董事會主席，淘天集團董事長吳泳銘任首席執行官。張勇此後將專職擔任阿里雲智能集團董事長兼首席執行官，專注阿里雲發展。

 

　　交銀國際發表研報指，本次管理層調整應是此前組織架構調整「1+6+N」戰略的一部分。阿里雲分拆後與集團業務合作持續。預計阿里電商2023年GMV(商品成交金額)增速轉正，收入增長將隨GMV恢復，預計2024 財年中國商業分部利潤按年增13%，若給予10倍市盈率，每股價值93美元，對應集團現價仍被低估。預計618期間阿里成交額仍有望實現正增長，預計第二季內地電商GMV和CMR(中國零售商業客戶管理)收入將增長5%，維持「買入」評級，目標價124元。

 

美銀：對阿里新管理層有信心　摩通：阿里雲分拆將成股價催化劑

 

　　美銀指，近日阿里管理層變動是集團重組計劃其中一部分，也是分拆阿里雲的其中一步，相關人事變動將加強部門的業務基礎和公司治理。蔡崇信為最受尊敬的管理層之一，在整個重組期間出任董事會主席，將有助增加內部和外部IPO及融資的信心，而新任CEO吳泳銘亦是務實的繼任者，因他有強大的技術背景，在集團有不同的工作經驗，具廣泛的管理能力，維持阿里「買入」評級，予目標價129元。

 

　　摩通指，阿里人事變動對於阿里雲增長潛力及企業管治方向均屬利好。張勇角色轉變至專注雲智能集團發展，將大力支持阿里雲增長潛力，尤其是與其AI計算與應用(AIGC)聯合發展。相信阿里雲正被低估，其分部估值估算約790億美元，約佔集團現時市值35%，料阿里雲分拆將成為阿里未來6至12個月股價催化劑，予港股目標價135元，美股140美元，兩者均予「增持」評級。

 

　　瑞銀表示，相關消息不會對旗下淘寶的戰略及資本回饋計劃造成影響，新任命進一步改善公司治理，投資者對阿里和京東或較預期更謹慎，但其增長和利潤表現將會優於預期，料未來數年淘寶及天貓的利潤率可能會持平，而其他業務的整體虧損未來應會收窄，予美股目標價110美元及「買入」評級。滙證稱，看好及明白本次人事變動，可視為集團持續改善股東利益及改善營運的持續努力，張勇將續任阿里雲智能集團董事長兼首席執行官，或為雲智能集團IPO及分拆鋪路。雖然蔡崇信及吳泳銘於過去數年阿里面對行業監管及競爭下未有活躍參與，但兩人經驗豐富，維持美股目標價140美元及「買入」評級。

 

黃偉豪：高增長不再只宜炒上落　阿里穿83元京東穿135元可吼

 

　　中薇證券研究部執行董事黃偉豪指，阿里及京東於今年618購物節GMV增長料不低，但在提供大折扣及增加大量小商戶下，利潤率應不高，事實上購物節年年都有，近年增長不算高速。阿里及京東以往因業務高增長可承受高估值，但隨著高增長不再，股價方面現只宜炒上落，阿里跌至83元以下才可買入，升至91元就要沽出，京東則可於135元以下買入，升至160元沽出。另外，黃偉豪對阿里分拆重組業務看法中性，指分拆業務短期雖可釋放公司價值，但無助壯大業務，而科技公司只有業務愈做愈大才值得給予溢價，現反而應予阿里較大折讓。

 

　　阿里今日(21日)上午跌3.45%收報85.3元，成交15.4億元；京東跌3.74%報144.1元，成交4.23億元。其他科技股亦普遍隨大市下挫，騰訊(00700)跌3.03%報339.4元，美團(03690)跌3.63%報127.5元，百度(09888)跌2.03%報139.8元，網易(09999)跌2.03%報149.6元，快手跌3.09%報54.9元，小米跌2.45%報10.34元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

127.000

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

44.400

異動股

01357

美圖公司

3.380

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 127.000
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 44.250
  • 01357 美圖公司
  • 3.360
  • 02469 粉筆
  • 3.870
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 10.300
股份推介
  • 09860 艾迪康控股
  • --
  • 目標︰--
  • 01876 百威亞太
  • 21.350
  • 目標︰$24.50
  • 01385 上海復旦
  • 19.140
  • 目標︰--
  • 01186 中國鐵建
  • 5.790
  • 目標︰$6.80
  • 00763 中興通訊
  • 30.200
  • 目標︰$31.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 85.100
  • 00700 騰訊控股
  • 340.000
  • 00388 香港交易所
  • 304.800
  • 00005 滙豐控股
  • 61.050
  • 00941 中國移動
  • 63.450
報章貼士
  • 01122 慶鈴汽車股份
  • 0.770
  • 目標︰--
  • 09863 零跑汽車
  • 44.050
  • 目標︰--
  • 06979 珍酒李渡
  • 7.810
  • 目標︰$8.90
熱炒概念股
即時重點新聞

21/06/2023 12:17  《神州民企》中國動向全年虧轉盈1.1億人幣，息0.49分人幣

21/06/2023 12:24  謝瑞麟(00417)全年盈轉虧7143.5萬元，不派息

21/06/2023 10:16  《中國要聞》新能源汽車車輛購置稅減免政策延續，明後年免徵

21/06/2023 09:19  【聚焦人幣】人幣中間價貶199點子報7.1795，刷近七月低

21/06/2023 09:18  據報嗶哩嗶哩減持6100萬股中手游套現逾1.1億元

21/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２９﹒５３億元，買盈富沽騰訊

21/06/2023 08:30  【大行炒Ｄ乜】花旗、野村削藥明目標，高盛降阿里、京東目標

16/06/2023 17:36  《嚟緊炒Ｄ乜》維他奶下周派全年成績單，長線有望上試１８﹒４銀

21/06/2023 11:45  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６５，一個月至一年拆息為４﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>香港政情

香港仔魚市場疑合謀定價，截查352人無人被捕
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】「托市」新能源車　中國謀引領國際標準
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里京東618購物節報捷獲大行唱好，惟股價照跌可以點部署？　　
品味生活
生活
人氣文章

圖窮秘現．羅家聰

日經驗在前，人幣不大貶
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】「托市」新能源車，中國謀引領國際標準
人氣文章

時事要聞

多項優惠慶七一 免費逛M+香港故宮 逾千食肆71折
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

遊日注意！首間LOEWE ReCraft登陸大阪！獨家發售客製化Anagram竹籃編織袋、不到千元維修心愛包包
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

前福臨門行政總廚轉戰中環一星中菜館！一次吃盡經典好菜：時令鮮蟹肉冬茸羮、濃雞汁玻璃大蝦球、絆蟹肉桂花炒蝦絲，考功夫之作
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

粟米是否太高糖？原條粟米代替白飯可助減脂，更可改善消化功能？解答3個關於粟米的常見疑問！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
從飲酒談對錯：你可有向孩子承認錯誤的勇氣？
人氣文章
康文署調查：各年齡層過半人運動量未達標！3個原因超有共鳴！康文署超抵玩運動班、活動推介！長者免費學游水、$130長跑訓練、免費玩室內氣槍射擊
人氣文章
素海霖繪麗奈登場！令女生對AV改觀？粉絲站出來公開撐？對香港保守狀況有咩衝擊？香港AV女優第一人剖白心路歷程
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2023 14:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2023 14:31
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2023 14:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/06/2023 14:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港政情21/06/2023
香港仔魚市場疑合謀定價，截查352人無人被捕
人氣文章FOCUS21/06/2023
【FOCUS】「托市」新能源車　中國謀引領國際標準
人氣文章財經熱話21/06/2023
阿里京東618購物節報捷獲大行唱好，惟股價照跌可以點部署？　　
人氣文章財經熱話21/06/2023
《午市前瞻》恒指料繼續回調 藥明生物反覆向下無貨勿沾手！
人氣文章大行報告21/06/2023
【大行炒D乜】阿里、京東邊隻好？比亞迪仲有水位？先睇大行點評價
人氣文章中國故事21/06/2023
據報福士汽車計劃對上汽新疆合資工廠進行獨立審計
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金