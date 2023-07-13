中央支持平台經濟大行齊唱好，科技股連日造好應該點部署？

繼國家發改委點名讚賞個別科企後，國務院總理李強會見平台經濟企業，提到平台經濟大有可為，鼓勵企業向前看，大行指內地對科技股整改逐步完成，轉為常態化監管，有望提振投資情緒，連同日前阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團被罰款，可消除行業不明朗因素。再者，美國公布6月通脹率回落至3%低於預期，市場憧憬加息周期快將結束，帶動美股昨日(12日)繼續造好，其中納指升1.15%，今日(13日)科技股普遍繼續上升，但已連升多日，現價追入或有風險，應如何部署？

(截自阿里巴巴官網媒體資料庫)

李強：冀平台企業堅定信心向前看 引領發展創造就業

國務院總理李強昨日下午主持召開平台企業座談會，強調希望廣大平台企業堅定信心向前看、練好「內功」加油幹，努力破解「成長的煩惱」，在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。平台企業要持續推動創新突破，圍繞底層技術等關鍵核心技術，加大研發投入，開闢更多新領域新賽道。要賦能實體經濟發展，通過優化發展消費互聯網平台進一步激發內需潛力，通過大力發展工業互聯網平台有效帶動中小企業聯動創新。要積極履行社會責任，努力擴大基於平台的新就業，積極投身社會公益事業。要加快提升國際競爭力，帶動更多中國製造、中國服務走出國門。



李強又指，各級政府要著力營造公平競爭的市場環境，完善投資准入、新技術新業務安全評估等政策，健全透明、可預期的常態化監管制度，降低企業合規經營成本，促進行業良性發展。要建立健全與平台企業的常態化溝通交流機制，及時了解企業困難和訴求，完善相關政策和措施，推動平台經濟規範健康持續發展。

發改委調研平台企業 讚ATM支持科創及傳統產業轉型

另外，國家發改委昨日在微信公眾號公告發文，根據對平台企業的調研情況，點名提到騰訊、阿里巴巴、美團持續加大在技術創新，助力實體經濟高質量發展。發改委表示，一季度中國市值排名首10位的平台企業通過自主投資或子公司投資等方式加大投資力度，在芯片、自動駕駛、新能源、農業等領域投資佔比不斷提高，按季提升了15.6個百分點。



調研提及騰訊、阿里巴巴、美團，舉例說明如何積極支持傳統產業轉型。其中騰訊持續投資支持上海燧原科技有限公司，加強人工智能領域雲端算力平台產品和服務等核心業務發展，促進國產高性能AI芯片研發和商業化落地，產品已應用於雲數據中心等人工智能應用場景，為行業提供更多自主可控產品和服務選擇。阿里投資支持農業和服務業轉型發展，支持匯通達網絡股份有限公司服務下沉市場零售行業企業客戶，為合作中小企業提供一站式SaaS+服務及商家解決方案。美團在抗擊新冠疫情期間，無人配送車已應用於封控區配送醫療物品和為獨居老人配送生活物資，切實體現了科技改變生活，又投資支持榮芯半導體(寧波)有限公司，加強成熟製程特色工藝12寸晶圓製造等主營業務發展。下一步，發改委將會同有關部門持續推出平台企業典型投資案例，支持平台企業在引領發展、創造就業和國際競爭中發揮更加積極的作用。

中信證券：整改完成轉為常態化監管 大摩：進入寬鬆監管周期



中信證券發表研報表示，今年7月以來，互聯網平台企業相關政策多次釋放積極訊號。當下平台公司的重點問題整改已逐步完成，監管體系也逐步完善，相關部委未來工作重心從重點問題整改轉為常態化監管。2022年7月政治局會議提出集中推出一批「綠燈」投資案例，2023年7月國家發改委梳理了騰訊(00700)、美團(03690)、阿里巴巴(09988)等企業相關典型投資案例。平台企業監管案例的善始善終，監管政策脈絡的逐步清晰有望提振互聯網板塊的投資情緒。建議短期關注情緒面的邊際改善以及各公司基本面的復甦拐點。長期來看，建議重點關注AI、雲計算等布局領先，全球競爭優勢穩固，業績改善趨勢明顯，現金流穩健的頭部互聯網公司。

大摩指，發改委近日與相關部門深入調研了解平台企業發展情況，最新聲明顯示對平台經濟和私營部門的進一步支持，中國互聯網行業在2020年底的打擊行動後已進入寬鬆的監管周期，阿里將成為主要受益者，而金融科技監管的進一步明確(如金融控股公司的牌照)被視為潛在積極催化劑。

富瑞：螞蟻被罰款消除不明朗因素 摩通：重啟IPO利阿里股價



另值得一提，人行日前分別對螞蟻集團和騰訊旗下財付通處以71.23億和30億人民幣罰款，另螞蟻集團擬以自有資金回購最多7.6%股份。摩通發表研報指，這不僅對阿里巴巴而且對整個互聯網板塊均是具積極性發展，預期上述事件將令阿里股價反應正面。儘管螞蟻集團的估值從2020年招股時的3200億美元大減76%至780億美元，阿里美股股價亦由317美元下跌72%至91美元，但目前股價並未反映螞蟻集團的估值。鑑於阿里正進行架構重組，預料隨著監管環境開始正常化，螞蟻集團將於12至18個月內重啟IPO，相信將能成為阿里股價催化劑。相信內地針對大型金融科技平台完成整改，人行亦稱，未來工作重點從推動平台企業金融業務的集中整改轉入常態化監管。因此，預料螞蟻和騰訊的金融控股集團牌照申請將會加速。

另富瑞指，螞蟻集團回購有助改善其股份的流動性，以滿足股東需求，而國內處罰決定消除了行業不明朗因素，並釋放阿里巴巴和騰訊的估值，其他金融科技公司料亦將受益。

花旗看好阿里首財季業績升目標價至145元 麥格理看151.4元

阿里另獲多間大行唱好，花旗表示，儘管中國消費信心的整體復甦步伐仍然緩慢，但由於比較寬鬆和好於預期的6.18促銷，預計阿里巴巴旗下品牌淘寶/天貓6月季度的商品交易總額(GMV)增長將領先於之前的預期。預測阿里2024財年第一季度收入按年升9.6%至2250億人民幣，非通用會計準則盈利為373億人民幣，利潤率為16.5%，並料商品交易總額按年增長7.3%，客戶管理收入(CMR)按年增長7.4%，將目標價由140元上調至145元，維持「買入」評級。





麥格理認為阿里最差情況已過去，目前公司在提高主要業務的用戶體驗和服務質量方面取得良好進展，繼續看好其盈利能力。另外，集團618銷售較預期理想，應會支持其2024財年第一財季來自中國零售商業客戶管理的核心廣告增長8%，而中小企業積極參與和用戶流量擴大亦進一步支持其增長勢頭，目標價上調3%至151.4元，評級為「跑贏大市」。

摩通料騰訊次季業績穩健予目標價440元 大摩看450元

騰訊亦獲大行唱好，摩通預料騰訊今年第二季業績表現穩健，料總收入按年升15%至1540億人民幣，網遊業務收入按年升10.3%至468.79億人民幣，調整後純利則按年升33%至374.1億人民幣，維持440元目標價及「增持」評級。

摩根士丹利預期騰訊第二季收入按年增長12%，非公認會計準則溢利升20%至440.38億人民幣。鑑於積極的營運槓桿，公司利潤增長更加明顯，預期削減成本的努力應在未來幾個季度產生更實質性的影響，毛利率應進一步擴大，目標價450元，維持「增持」評級。



林家亨：科技股有上升空間惟不宜追入 美團受制大股東沽貨

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，總理李強的說話已一錘定音，講明平台經濟大有可為，絕不會轉頭又再收緊監管，因此相關股份應會有起色。整體平台股份股價現為近幾年最弱勢，料將受資金追捧，仍有上升空間。短線部署方面，林說阿里已升至保歷加通道頂線約92元，不建議追入。網易(09999)短線仍會上升，但因近兩三年已形成下降軌，升至165至170元將遇很大阻力，建議於現價減持。騰訊距離保歷加通道頂線約357元不遠，當升近時可分段沽貨。快手4日前連保歷加通道底線約52元都插穿，現升至頂線約59元應分段沽出。美團保歷加通道頂線處於137元，但未必可升至此水位，因大股東急於沽貨，且持有重貨，可能會偷步於134元已開始沽出。

科技股今日繼續造好，阿里及騰訊半日再升逾2%，阿里5日累升13.07%，騰訊4日累升6.86%。美團及京東半日升約半成，美團4日累升12.68%，京東4日累升10.24%。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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