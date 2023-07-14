銀債息率加碼至5厘值得認購？邊類股份財息兼收也可吼？

政府宣布發行第8批銀色債券，保底息率由4厘加碼到5厘，每半年派息一次，在股市氣氛麻麻之下看來確是穩陣兼回報吸引的投資。如果不是長者，又不想資產不斷被通脹蠶食，也可考慮港股中的一些高息股，惟不知哪類股份值得吸納，可財息兼收呢？

(政府新聞網視頻截圖)

政府發行500億元銀債 保證息率升至5厘每半年派息一次

金管局今日(14日)公布第8批銀色債券發行詳情，目標發行額500億元，可視乎市場情況，提高到最多550億元；每6個月派發一次與本地通脹掛勾的利息，保底息率由4厘上調到5厘。是次發行的銀色債券認購價為每手1萬元，年期為3年，不設二手市場。投資者如有需要，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。每名認購人士最多可獲配發100手，重複申請將不被接納。合資格認購人士須年滿60歲，即在1964年或之前出生，並持有香港身份證。認購期為本月28日起至8月9日下午2時，8月18日發行，可透過20間配售銀行及28間指定證券經紀認購。



財政司司長陳茂波表示，今次發行的銀色債券保證最低息率訂在5厘，高於過去的銀債息率，主要是考慮到在目前波動的投資環境中，希望為年長市民提供穩定安全、低風險、回報吸引的投資選項。





中銀料銀債吸引30萬人認購 滙豐提供多項手續費豁免

中銀香港(02388)個人數字金融產品部副總經理周國昌認為，今次發行時機恰到好處，因銀行業的半年結剛剛過去，香港銀行同業拆息(HIBOR)較6月時回落，銀行提供的定期存款息率也有所下降，相信銀債5厘的保底息率具吸引力。預計今次銀債將吸引30萬名合資格投資者認購，平均每人申購20手，相信超額認購機會較大。由於銀債按循環機制配發，建議流動性充裕的投資者可申購25至30手。



滙豐銀行大中華市場外匯固收交易部主管黃子卓指，銀債「可攻可守」且回報穩定，市場上類似產品不多，屬高質量的投資產品，相信將繼續吸引銀髮投資者，有效幫助他們避免儲蓄的實際價值受通脹蠶食。滙豐會繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請。

內地放寬針對AI服務監管措施 中電信推TeleChat大模型

今日一眾高息股以中資電訊股表現最好，中聯通(00762)及中電信(00728)曾齊飆逾半成，中移動(00941)亦曾升逾2%，可能因內地放寬數月前針對生成式人工智能服務提議的一些監管措施。國家網信辦等七部門昨日(13日)聯合公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，該版本刪除了4月份發布的初稿中的一些具體限制措施，側重關注戰略人工智能行業的發展和創新以及安全保障。香港大學中國法研究中心主任張湖月表示，最終版的法規大大削弱了網信辦此前發布的草案中的許多嚴格要求，強烈表明中國以包容審慎的態度監管生成式人工智能。

值得一提，中電信旗下數字智能科技分公司上周才在世界人工智能大會上發布大語言模型TeleChat，中移動據報亦將於近期發布「九天」1+N人工智能大模型。

大摩籲增持中資電訊股 指基本面穩固股東回報改善



摩根士丹利上周發表報告指，預期2022至2025年中國電訊行業的服務收入、EBITDA及淨利潤的年均複合增長率分別為5%、4%及8%，主要受雙增長引擎推動。傳統電訊服務方面，料增長勢頭將持續穩定，因5G ARPU穩步提升，以及良性競爭和監管。工業網際網路(雲、IDC、人工智能、網路安全等)方面，料在監管支持和電訊公司競爭優勢下，行業增長潛力巨大，三大電訊股於2022至2025年的收入年均複合增長率達14%。



此外，大摩認為電訊商的現金流和股東回報有所改善，特別是在5G資本支出高峰期已過的情況下。中移動及中電信均致力於今年將派息率提高至70%以上，相對於2022年的65%至67%，而聯通去年派息率亦由2021年的46%提高至50%。預期2022至2025年間，中移動、中電信及聯通的股息年均複合增長率分別達8%、13%及14%，重申「增持」評級，以反映其基本面穩固、股東回報改善，以及估值吸引，料今年股息率達7%至8%，預測今年市盈率介乎8至10倍，分別予中電信、中移動及聯通目標價5元、75元及7.5元。

摩通：滙控資本回報率上升空間有限 惟升目標價至66元

滙控(00005)息率亦達7厘，股價今日升約1%，高見62.9元，再創2018年8月以來新高。摩通近日發表研報指，香港銀行同業拆息(HIBOR)在第二季強勁反彈，鑑於持續的存款遷移、beta值上升以及貸款增長放緩，預計滙控今年第二季淨利息收入表現將具彈性。該行最新預期美國7月利率高峰為5.5%，帶動對滙控2023至2025財年的每股盈測分別上調9%、7.3%及9.5%，將目標價由61元上調8.2%至66元，維持「中性」評級。



不過，摩通指，由於滙控於中國商業地產帳面撥備水平相對較低，信貸成本或較波動。雖然集團每年花費40至50億美元用於股份回購，且股息支付率約為50至60%，但在不利的宏觀環境和利率周期的背景下，估計資本回報率的上升空間有限。

何啟俊：銀債回報不錯可認購20至25手 高息股首選中資電訊股

千里碩證券研究部經理何啟俊認為，銀色債券保證息率達5厘回報不錯，有助避免資產受通脹蠶食，且由政府發行風險低，建議長者認購20至25手，不過因港股氣氛差，料會吸引更多資金流入此類穩定投資，最終可分派多少手難以預料。不合資格認購的投資者也可吸納港股中的高息股，惟不建議買內銀股，因內地經濟增長放緩，刺激政策又遲遲未出台，而貨幣政策偏向寬鬆，料內銀淨息差持續於低位徘徊，影響盈利能力，四大行縱有9至10厘也不值博。中資電訊股雖然只有7至8厘息，稍遜內銀，但業務穩定，不太受經濟周期影響，且開始投入AI算力研發，助力企業及政府部門數字化，料相關業務增長較快，為收息股首選。

另何啟俊指，石油股近期持續上升，主要因沙特、俄羅斯減產及料下半年供應減少，對油價有支持，不過中國下半年能否重拾復甦步伐難料，可能影響石油需求，石油股現價不宜高追，往後也只宜短線操作。至於滙控，其股價已跑贏大市，雖然業績受惠加息令淨息差擴闊，且現時息率仍達7厘，但美國加息周期料最遲今年底完結，滙控業績可能於第三季見頂，回至60元以下才值博。

中聯通今日收市升5.29%報5.57元，中電信升4.51%報3.94元，中移動升1.9%報64.45元，滙控升1.05%報62.8元，中海油(00883)升0.49%報12.26元，中石油(00857)升1.03%報5.86元，中石化(00386)升1.52%報4.67元，工行(01398)升1.11%報3.66元，中行(03988)升1.45%報2.8元，農行(01288)升1.53%報2.66元，建行(00939)無升跌報4.39元。





(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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