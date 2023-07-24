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《午市前瞻》市場期待更強措施 龍湖或步「雙碧」後塵遭大行削價

24/07/2023

　　恒生指數半日報18808，跌266點或1.4%，主板成交427.75億元。恒生中國企業指數報6329，跌85點或1.3%。恒生科技指數報4047，跌56點或1.4%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及碧桂園服務(06098)；騰訊收報327.8元，跌5.2元或1.6%，成交22.2億元；阿里收報90.3元，跌1元或1.1%，成交11.66億元；碧桂園服務收報7.62元，跌1.4元或15.5%，成交9.04億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及碧桂園服務。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690)；美團收報126元，跌2.2元或1.7%，成交8.62億元。

 

(龍湖網頁截圖)

 

聶振邦：恒指料18500至19000上落


　　恒指今早低開200點後，迅即跌超過300點，隨後反覆向上收窄跌幅。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，外圍投資氣氛轉弱，尤其納指有回吐跡象。加上內地經濟數據差過預期，即使周末出台有關新能源車及電子產品政策，亦未能帶動大市氣氛，反映市場仍然期望有更大力度的刺激經濟政策出台。


　　他認為，現時恒指以18500支持較強，短線若未有進一步利好消息下，恒指料在18500至19000橫行。


恒大消息令外資大行重新審視內房估值


　　上周五碧桂園(02007)等多隻境內債大跌，隨後摩通發表研究報告，將碧桂園服務、碧桂園及中駿(01966)評級下調至「降低權重」，主因圍繞民營內房的流動性風險揮之不去，其中更將碧服目標價由22元狠劈七成至6.7元。結果「雙碧」齊齊成為墊底藍籌，碧服勁插逾15%，連帶另一藍籌民營內房龍湖(00960)都要跌超過10%。


　　聶振邦指碧桂園及碧服皆屬藍籌，外資大行當初有可能對藍籌內房信心較大，但當恒大(03333)公布最新負債達到驚人2.4萬億人幣後，債務違約風險再現，便開始重新審視內房股估值。他預期，碧桂園先行一步後，龍湖之後亦大有機會面對外資大行大降目標價風險。


　　聶振邦又提到，現時市場對內房信心極弱，即使政策上有疏通房企融資渠道，但若保交樓執行狀況未如理想，內房股亦難以重拾升勢。他預計，未來一至兩星期內房股都會處於弱勢；而龍湖調整未完，大有可能跌穿6月所造的13.5元（除淨後）低位，勢要到13元才可望有較大支持。 

 

龍湖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

碧桂園股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

 

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