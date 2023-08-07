沙特俄羅斯延長減產油價連漲6周，三桶油齊造好可以點部署？

上周紐約期油漲2.8%，布蘭特期油漲2.2%，為連續第6周上漲，創逾一年來最長連漲紀錄，主要因此前沙地阿拉伯和俄羅斯把減產措施延長到下個月，加劇市場對供不應求的擔憂，同時美國原油庫存降幅超預期。紐約期油上周五(4日)漲1.27美元或1.6%，報每桶82.82美元；布蘭特期油漲1.1美元或1.3%，報每桶86.24美元。今日(7日)「三桶油」齊造好，其中中海油(00883)半日升逾3%，中石油(00857)亦升逾2%，如看好油價表現，應如何部署呢？

（Shutterstock）

沙特減產俄削出口量延至9月底 美API原油庫存降幅超預期





沙地阿拉伯上周四(3日)宣布自願減產100萬桶日產量的措施將延長至9月底，且減產行動可能再延長或加深；俄羅斯也宣布出口量削減30萬桶/日的舉措將實施至9月底。今年5月沙國自願減產每日50萬桶原油，7月再次自願額外減產每日100萬桶原油；兩次減產後，今年7月起沙國原油日均產量預估將降至900萬桶。

另外，美國石油協會(API)數據顯示，截至7月28日當周，美國API原油庫存按周轉降1540萬桶，超過市場預期降90萬桶；期內汽油庫存連降三周，按周續降168.2萬桶，減幅超過市場預期；蒸餾油庫存按周意外轉降51.2萬桶。另美國能源信息署(EIA)上周發布的每周報告顯示，截至7月28日當周，美國商業原油庫存減少1700萬桶，降至439.8萬桶，創自今年1月以來最低水平，相較過去5年平均水平降約1%。此外，美國能源部報告指，美國七大頁岩層8月原油日產量預估將較前月的941.5萬桶減少1.8萬桶至939.7萬桶，為今年以來首度減少。

瑞銀：減產期延長增大市場缺口 渣打：布油第四季料見93美元

瑞銀發表報告指，隨著減產期限延長，預計9月份的市場缺口將超過150萬桶/日，而7月和8月的缺口約200萬桶/日。需求方面，俄羅斯副總理諾瓦克周五(4日)在石油輸出國組織及盟友(OPEC+)部長級小組會議後表示，今年全球石油消費量可能增長240萬桶/日，而會議未對產量政策作出任何改變，這可能意味如果市場條件惡化，將採取額外減產措施。預計未來幾個月布蘭特油價將在每桶85至90美元之間波動。

渣打銀行指，產油國減產的影響將開始在市場上顯現，預期國際油市最大的供應短缺將出現在8月和9月，供給短缺的情況並將一直持續至明年第一季。預估第三季布油均價為每桶88美元，第四季均價預估為每桶93美元；2023與2024全年的均價預估分別為每桶91美元與98美元。另Energy Aspects的Amrita Sen等經濟學家預測，布油價格可能在年底前觸及100美元，這不僅要歸功於減產，也要歸功於庫存減少，只有美國等地區的GDP增長讀數為負，才會阻止這輪漲勢。

高盛上調全球石油需求預測 料布油明年次季升至93美元



此外，高盛上周上調今年全球石油需求預測，指經濟衰退風險降低和OPEC提振油價，支持該行對油價上升和波動性降低的看法。估計7月份全球石油需求量達每日1.028億桶的歷史新高。預計穩健的需求將推動下半年供應欠缺每日180萬桶，明年欠缺每日60萬桶。不過，高盛維持對今年12月布油價格為每桶86美元的預測，惟預計由於持續的供應短缺，明年第二季價格將升至每桶93美元。

瑞信料內地能源行業次季業績保持韌性 中海油按季表現最好



另瑞信近日發表報告指，雖然本年至今宏觀經濟疲軟，但內地能源行業第二季業績料保持韌性，當中中海油按季表現料為「三桶油」中最好，其次為中石油，最後為中石化(00386)。預計中海油第二季淨利潤介乎310億至320億人民幣，按季大致持平；中石油第二季淨利潤料介乎390億至400億人民幣，以中位數計，按年及按季均下跌9%，表現穩固，尤其考慮到目前國內需求疲軟；中石化第二季淨利潤料介乎140億至150億人民幣，以中位數計按年下跌31%，按季下跌30%。重點關注中石油第二季天然氣產量和進口天然氣虧損以及對下半年勘探開發盈利能力的影響，中石化下半年下游需求和利潤前景，以及中海油下半年實現油價(相對布油)等。

李偉傑：料紐油84美元遇阻 中石油回至5.48元可先買一注



華盛證券經紀部董事李偉傑指，近期油價持續上升主要因為沙特、俄羅斯及OPEC減產及政治因素，但歐美經濟前景仍令人憂慮，經濟能否軟著陸存疑，紐約期油升至每桶84美元料遇較大阻力。他補充4月也曾於該水平受阻，就算升穿84美元，90美元也將遇很大阻力，除非歐美經濟動力強勁，否則難以升穿。



至於「三桶油」，李偉傑最看好中石油，指其於三隻油股中唯一首季有盈利增長，其中煉油化工營業額增長理想，料中線可跑贏其餘兩桶油。雖然中石油息率比中海油略低，只有7至8厘，但以其現時派息比率僅51%，在「中特估」中屬有條件增加派息的股份。股價方面則一直維持強勢，近半年都沿著50天線上升，若回至50天線約5.48元可先買第一注，惟若失守50天線，可待回至100天線約5.1元買第二注，該處料有強大支持。至於中海油，其股價走勢已比油價強，料上升會較慢，升至13元會遇阻，但其股息率吸引，公司持續提升派息比率，若回至20天線約12.3元可買入，一旦升穿13元，中線目標上望13.8元。

「三桶油」今日齊升，中海油半日升3.26%報12.68元，中石油升2.53%報5.68元，中石化升1.86%報4.39元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載