《午市前瞻》恒指測試5月低位後料弱勢反彈 中資航空股首選南航

昨天人行宣布下調1年期中期借貸便利(MLF)利率15個基點，至2.5厘，以及下調逆回購操作利率10個基點，7天期逆回購利率降至1.8厘。兩項措施合共向市場淨投放1990億人幣。



然而，這個被市場認為是意外的行動未能扭轉港股的弱勢，恒指午後跌幅擴大至最多260點，低見18513，其後雖然逐步收復失地，但升至18678後乏力。恒指最終收報18581，跌192點或1%，主板成交逾819億元。今早恒指低開224點或跌1.2%，報18356，半日報18323，跌257點或1.4%，主板成交近498億元。

(南航網頁截圖)



伍禮賢：恒指弱勢反彈受制萬九



對於人行的意外貨幣政策措施，光大財富證券策略師伍禮賢接受《經濟通通訊社》訪問時表示，現時恒指已重返中央經濟工作會議前的水平，而且技術上的一浪高於一浪形態已被打破，後市有機會下試今年5月31日的升浪起步位18044，或有機會形成雙底反彈，以弱勢反彈計，預期18900至19000將為阻力。就減息對中資企業有多大的支持作用，伍禮賢認為，現時已非資金成本問題，而是中央有何針對各行業的政策出台，內房問題則需時解決。

南航股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

國航股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



中資航空股漸恢復運力



個股方面，伍禮賢認為亦可考慮航空股，主要由於疫後開關，中資航空公司的國際航班增加了10倍，本地航班亦增加了一倍。此外，整體上半年運力亦大幅提升至疫情前的七成，其中國航(00753)上半年運力更恢復到疫情前的九成，昨天(15日)公布的數據亦顯示，7月載客量約為1280萬人次，按年增加98.3%，以首7個月計，按年更大增1.5倍。即使該公司在7月中旬發盈警，預期截至6月30日止中期虧損約32億至39億人幣，亦較去年同期虧損194.35億元人幣大幅收窄，扣除非經常性損益後的淨虧損約44億至54億元人幣，同樣較去年同期的195億元人幣虧損收窄。



三大中資航空股之中，伍禮賢較看好南航(01055)，原因之一是該股之前曾進行配股，故資金相對充裕，同時亦降低了投資者對南航未來進行配售的顧慮。南航7月中旬發盈警，預期截至6月30日止中期淨虧損25億至33億人幣，較去年同期虧損約115億元人幣大幅收窄。伍禮賢建議在4.45元買入，目標5元，止蝕4元。至於另外兩隻航空股，國航可於6.2元買入，目標6.8元，止蝕5.7元；東航則可於2.85元買入，目標3.15元，2.6元止蝕。

中海油股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

兩桶油防守性強候低買



另外，在現時的波動市，伍禮賢認為投資者宜選擇具防守性或業績較佳股份。油股是其中的選項，國際油價高企，相對令中海油（00883）開採成本下降，而中石油（00857）則受惠天然氣補貼，中海油可考慮在12.5元部署吸納，目標13.8元，止蝕11.8元。中石油則可於5.59元買入，目標6元，止蝕5.2元。

撰文: 經濟通通訊社市場組



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