比亞迪中期多賺兩倍符預期，大行唱好股價飆逾半成，可以點部署？

新能源車龍頭比亞迪(01211)昨日（28日）收市後公布業績，中期按年多賺兩倍至109.5億元人民幣，符合7月中盈喜預期純利介乎105億至117億人民幣，按年增長1.92至2.25倍。中期收入亦有逾72%增長，毛利率更增近5個百分點至18.33%，績後獲大行唱好，其中花旗予目標價602元，今日（29日）股價高開1.6%後升幅擴大，半日升逾半成，如想吸納應如何部署呢？

（比亞迪官網截圖）

中期盈利升兩倍至109.5億人幣 毛利率增近5個百分點



比亞迪截至6月30日止中期盈利109.5億人民幣，按年升兩倍，主要受惠新能源汽車銷量增長；每股盈利3.77元人民幣，不派中期息。收入2601億人民幣，升72.7%，其中汽車等業務收入升91%至2088.24億人民幣，手機部件等業務收入升24.4%至510.9億人民幣。毛利476.7億人民幣，升1.3倍；毛利率由13.51%上升4.82個百分點至18.33%。

比亞迪指，儘管面對汽車行業競爭加劇、 新能源汽車補貼取消的挑戰，但集團憑藉品牌力提升、規模優勢持續擴大和產業鏈成本控制能力，疊加上游原材料價格回落，新能源乘用車業務繼續保持良好的盈利能力。

比亞迪：料下半年行業延續良好增長 續深化核心技術研發

另比亞迪指，本月第500萬輛新能源汽車下線。展望下半年，發改委等部門此前印發《關於促進汽車消費的若干措施》，進一步穩定和擴大汽車消費，加強新能源汽車配套設施建設，營造有利於汽車消費的政策和市場環境。因此，預期今年下半年，中國新能源汽車產業將延續良好的增長勢頭，滲透率亦有望繼續突破。

集團又指，在新能源乘用車領域，將繼續深化新能源汽車核心技術研發，強化行業領先實力。手機部件及組裝業務方面，將密切注視市場發展趨勢，繼續把握市場機遇，加大布局核心技術研發及創新，進一步鞏固垂直整合優勢，強化大客戶策略。

花旗：上半年淨利潤符預期 予目標價602元

花旗發表研報指，比亞迪上半年淨利潤符合預期，整體業績強勁，在行業價格戰、補貼下降、宏觀逆風環境下，仍受惠於汽車部門營收及毛利率增長。比亞迪技術及量產優勢反映在盈利、自由現金流中，其中公司次季自由現金流339億人民幣，按季大幅提升。

另花旗稱，公司對下半年、明年指引將是關鍵，另預計將會維持今年300萬輛新能源車銷量目標，維持「買入」評級，目標價602元。

交銀國際：看好第四季銷量增長 出口將成增長動力

交銀國際表示，比亞迪業績基本符合該行預期，上半年毛利率為18.3%，同比上升4.8個百分點，其中汽車相關業務毛利率為20.7%，同比上升4.4個百分點。第二季毛利率為18.7%，同比及環比分別增長4.3及0.9個百分點。在上半年的價格戰和競爭激烈的市場，比亞迪毛利率依然環比改善，體現出強大的供應鏈以及車型高端化，高價車型佔比提升。

交銀國際又指，比亞迪在大眾新能源乘用車市場已經佔據領先的市場份額，高端化及提高單車售價是下半年以及明年的核心戰略之一。集團上半年海外銷量7.43萬輛，海外訂單交付時間長達2個月以上。隨著本土化生產的泰國工廠、巴西工廠相繼建設和投產，預計明年將是其海外銷量爆發增長的時期。雖然預計第四季新能源乘用車市場競爭將會白熱化，有可能會有進一步的價格戰，但依然看好比亞迪第四季的銷量增長，其供應鏈優勢以及品牌高端化將有助維持良好的毛利率，出口也會是下半年和明年另一個銷量增長動力，維持「買入」評級，目標價309.67元。





高盛：海外市場將成增長動力 予目標價337元

高盛表示，比亞迪第二季純利錄68.24億人民幣，符合該行早前公布業績指引介乎63.7億至75.7億人民幣，毛利率按年升4.3個百分點至18.7%，顯示控制成本表現良好。比亞迪開始進軍海外市場，憑藉出色的產品，預計海外市場將成為公司的增長動力，維持「買入」評級及目標價337元。

摩通指，對比亞迪第二季業績不感到意外，因集團上月發表盈利預告，儘管新能源汽車市場價格競爭激烈，但由於集團盈利能力擴大，期內盈利超出市場預期。為了在下半年維持利潤率，比亞迪將會持續改善銷售組合、加大出口，並在快速增長的插電式混能車（PHEV）市場中佔據領導地位，但在多元化的客戶組合和海外業務的推動下，部分零件廠商龍頭下半年的表現將跑贏代工生產（OEM）車廠，予比亞迪「增持」評級，目標價300元。

黃瑋傑：毛利率提升令人驚喜 惟宜待回至220元以下買入



輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，雖然比亞迪其中期盈利僅為之前盈喜預期的中下限，惟毛利率令人驚喜，按年升近5個百分點至18.33%。集團八成收入來自汽車相關業務，雖然現時行業競爭加劇，新能源車補貼又已取消，加上上游原材料價格有一段時間高企，但集團仍能令毛利率有頗大提升，可為業績加分。即使內地經濟增長放慢，比亞迪仍有海外市場可幫補收入，集團已進入50個不同國家的汽車市場，其中包括一些成熟經濟體如日本、德國及澳洲，另如阿聯酋等新興市場料未來增長快速，而集團於以色列、新西蘭、泰國及新加坡多次取得月度銷量冠軍，反映其汽車於海外市場有一定競爭力。

（《開市Good Morning》節目截圖）

不過，黃瑋傑指，比亞迪股價短線要補回8月中約250至253元的下跌裂口機會不大，首先要看能否修復100天線約246元。值得一提，內地減少印花稅消息一出，昨日很多股份高開，其高位可作為短期阻力位指標，而比亞迪昨最多升至236元，料236至240元短期會有一定阻力，始終中期盈利沒有超出預期上限，而9天RSI仍在40以下。比亞迪於8月初時仍是強勢股，有力創今年新高，但過去半年累積升幅太大，由3月時189元升至8月初時的280元，故現時進入調整期，要時間消化累積的獲利貨，如這次業績公布後仍未能突破240元，就要看看能否企穩250天線224.5元以上，近期也曾跌穿低見214.6元，若再跌近215元會形成雙底形態，可待回至220元以下才部署買入。

比亞迪半日升5.51%收報237.6元，成交16.47億元，旗下比亞迪電子(00285)中期盈利升1.4倍，半日卻跌1.67%報32.3元。其他新能源車股亦普遍上升，理想汽車(02015)升5.48%報163.5元，小鵬(09868)升4.29%報75.3元，蔚來(09866)升2.89%報89元，零跑(09863)升3.72%報39元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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