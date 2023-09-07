  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》恒指料沿廿天線反覆向下 油價最高可試96美元

07/09/2023

　　恒生指數半日報18274，跌175點或0.9%，主板成交近436億元。恒生中國企業指數報6344，跌58點或0.9%。恒生科技指數報4114，跌61點或1.5%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及中芯(00981)；騰訊收報321.4元，跌6.2元或1.9%，成交25.19億元；美團收報125.2元，跌3.1元或2.4%，成交14.41億元；中芯收報20.35元，跌1.1元或5.1%，成交10.35億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及中芯。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及中芯。

 

(中海油網頁截圖)

 

張智威：恒指18000以下有支持


　　恒指昨日險守20天線，但今早失守該線，恒指曾跌逾200點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，近期市況猶如「定期食藥」一樣，中央每幾日就會有不同規模的「救市」措施出現，每次傳出出台救市措施後，港股都會彈一彈，之後又會再度掉頭。他提到，早前恒指升上18899後就沿20天線回落，預計之後將持續沿20天線反覆向下。


　　不過，張智威指，恒指跌穿18000後估值較低，每逢跌穿18000都會吸引基金大戶入市，預計恒指於17500至18000便會有一定支持。


短炒吼中海油 中線揸中石油


　　國際油價近期表現強勢，布蘭特期油重上每桶90美元關口，紐約期油亦已連升9個交易日，帶動「三桶油」攀升，中海油(00883)更屢創新高，今日高見13.74元。張智威指油價升幅主要由沙特阿拉伯及俄羅斯延長減產期帶動，油價持續上升有利油股。他指，油價有機會繼續上升，但估計美國政府不會容許油價過高，否則通脹將會死灰復燃，估計油價最多到95至96美元，美方明裏暗裏都會出手遏止油價。


　　部署方面，投機角度可以部署中海油，因為對油價反應最大。由於已持續破頂，現時亦不能估頂，可以入市後設止蝕位約13元左右。若以中長線角度，則可以揀中石油(00857)，建議可以5.8元入市。 

 

中海油股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中石油股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

73.350

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.520

異動股

01919

中遠海控

8.010

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 72.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.510
  • 01919 中遠海控
  • 8.020
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 81.950
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 137.000
股份推介
  • 00883 中國海洋石油
  • 13.520
  • 目標︰$15.10
  • 09911 赤子城科技
  • 1.850
  • 目標︰$2.00以上
  • 09699 順豐同城
  • 8.610
  • 目標︰$10.80
  • 02155 森松國際
  • 6.110
  • 目標︰$7.14
  • 01508 中國再保險
  • 0.520
  • 目標︰$0.68
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 57.400
  • 00700 騰訊控股
  • 321.400
  • 00001 長和
  • 41.350
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.510
  • 03333 中國恒大
  • 0.620
報章貼士
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 154.500
  • 目標︰--
  • 02155 森松國際
  • 6.110
  • 目標︰$7.14
  • 06608 百融雲－Ｗ
  • 9.970
  • 目標︰$11.00
熱炒概念股
即時重點新聞

07/09/2023 12:05  《午市前瞻》恒指料沿廿天線反覆向下，油價最高可試96美元

07/09/2023 12:06  恒指半日跌175點報18274，中芯跌逾5%，新奧升逾4%

07/09/2023 11:46  《魚缸博客》意馬幾日累升逾9倍且嚴重超買，呢啲位追唔過？

07/09/2023 12:07  楊何蓓茵在福建華僑大學介紹港府工作，鼓勵港生投身公務員

07/09/2023 12:18  【香港政情】據報特首辦提醒官員日後出席宴會須經行政署長協調

07/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒６８億元，買融創沽騰訊

07/09/2023 08:33  【大行炒Ｄ乜】大和削京東目標價１４％，高盛點評三桶油

07/09/2023 11:36  《財資快訊》美電軟報７﹒８３９８，一周拆息較上日跌４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

中國禁用iPhone範圍據報擴大至政府機構及國企
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】中國出口四連跌，貿易增長擁兩「奇兵」
人氣文章

新聞>財經熱話

沙特俄羅斯延長減產，油價創10個月高獲大行唱好，三桶油邊隻最值博？
品味生活
生活
人氣文章

行政人員

得獎建築師放棄日企高職回流創業：想將創意帶回家出一分力！
人氣文章

陳世味道．陳俊偉

期間限定！三人六手聯乘盛宴！鱘魚子龍蝦煮花蟹伴椰皇豆花、煙燻醬炸雞佛跳牆、焦糖鹹蛋酥皮蛋撻，中越韓趣味實驗！
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】中國出口四連跌，貿易增長擁兩「奇兵」
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

致癌物 | 香腸相對少加工？午餐肉選哪款？營養師推介3款不含亞硝酸鹽和芹菜粉的加工肉！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「以為只是沒送花？她渴求的只是被寵愛的感覺」愛一個人，就該以她喜歡的方式對待她
人氣文章

Watch & Jewelry

香港鐘表展及國際名表薈萃：集合奢華之作！一探Bovet天文儀陀飛輪、Jacob & Co. 跑車聯乘腕錶、萬希泉《美人魚》限量版
健康好人生 Health Channel
人氣文章
你知道我的苦心嗎？
人氣文章
意外懷孕十數週都唔知？感染性病唔識求醫？少女問題個案平均每日3宗！青少年機構點推動性教育？
人氣文章
「如果你沒有結婚的心理準備，不要來追我」多少人的愛情，就敗在太著急
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/09/2023 15:36
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/09/2023 15:36
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/09/2023 15:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/09/2023 15:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事07/09/2023
中國禁用iPhone範圍據報擴大至政府機構及國企
人氣文章FOCUS07/09/2023
【FOCUS】中國出口四連跌，貿易增長擁兩「奇兵」
人氣文章財經熱話07/09/2023
沙特俄羅斯延長減產，油價創10個月高獲大行唱好，三桶油邊隻最值博？
人氣文章大行報告07/09/2023
【大行炒D乜】本地銀行股點部署？一click入嚟就知道！
人氣文章財經熱話07/09/2023
《午市前瞻》恒指料沿廿天線反覆向下 油價最高可試96美元
人氣文章香港要聞07/09/2023
舊樓冧石屎法團主席或負刑責，恐爆退職潮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨唔係得犯罪活動！當年香港有八成魚蛋來自九龍城寨！？

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金