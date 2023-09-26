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《午市前瞻》季結疊加綠債認購令港股資金短缺 料黃金周旅客不多

26/09/2023

恒生指數半日報17580，跌149點或0.8%，主板成交近388億元。恒生中國企業指數報6074，跌55點或0.9%。恒生科技指數報3840，跌42點或1.1%。

　　恒生指數半日報17580，跌149點或0.8%，主板成交近388億元。恒生中國企業指數報6074，跌55點或0.9%。恒生科技指數報3840，跌42點或1.1%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、比亞迪(01211)及美團(03690)；騰訊收報302元，跌2.4元或0.8%，成交18.33億元；比亞迪收報237元，跌10.8元或4.4%，成交10.25億元；美團收報117.9元，升0.7元或0.6%，成交8.64億元。國指三大成交股份依次為騰訊、理想汽車(02015)及比亞迪；理想汽車收報140.2元，跌4.5元或3.1%，成交11.33億元。科指三大成交股份依次為騰訊、理想汽車及美團。

 

張智威：港股成交低，料17500爭持

 

　　恒指走勢偏軟，半日一度失守17573低位，低見17556，再創去年11月底以來新低。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，恒指大有機會再試低位，主因現時市場資金非常緊絀。他指，香港市場即將迎來季結，多間銀行需要留用資金進行結算；加上近期為綠債認購期，市場上有較多資金遭鎖死，預計此前港股流動資金非常乾涸，故股市難有起色。

 

　　張智威預計，上述兩項因素完結前，恒指將於17500爭持，最快要等到季結過後，資金才會開始回升，而下月10日公布綠債認購結果後，認購失敗的資金有望回流股市，屆時將較為有利支撐港股。

 

(網上圖片)

 

料周大福20天線爭持，現價不值博

 

　　今年十一黃金周前股市淡靜，直至今日才有明顯資金追捧金行股，周大福(01929)半日最多升超過6%。張智威指今日消息面淡靜，估計周大福急升原因純粹因為炒作黃金周。他指，目前周大福股價於20天線附近稍有阻力，現價值博空間不多，有意可於11元入手更佳。

 

　　張智威又提到，並不看好今年黃金周的內地訪港的旅客人數，認為港人北上人數或比內地來港人數更多。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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