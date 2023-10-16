《午市前瞻》中央出手令淡方轉趨審慎 安踏破牛熊線需待市況轉好

恒生指數半日報17737，跌75點或0.4%，主板成交逾361億元。恒生中國企業指數報6086，跌29點或0.5%。恒生科技指數報3838，跌40點或1.1%。

恒生指數半日報17737，跌75點或0.4%，主板成交逾361億元。恒生中國企業指數報6086，跌29點或0.5%。恒生科技指數報3838，跌40點或1.1%。

恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、京東集團(09618)及美團(03690)；騰訊收報302.6元，跌4.2元或1.4%，成交16.52億元；京東集團收報104.5元，升0.3元或0.3%，成交8.4億元；美團收報113.8元，跌0.8元或0.7%，成交8.13億元。國指三大成交股份依次為騰訊、京東集團及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、京東集團及美團。

張智威：本周恒指料20天線徘徊

恒指18000上方沽壓偏重，今日繼續向下測試20天線支持力度，信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，初步預計恒指本周會繼續於20天線徘徊，因外圍充斥利淡因素，市場憂慮以巴戰事氣氛以及美國通脹回升，港股舉步維艱；但同時中央多番出手救市，包括增持內銀股以及限制沽空等措施，令淡方難以大手造淡，支撐港股，變相令恒指處於橫行格局。

(網上圖片)

安踏勢將92元再度受阻

安踏(02020)公布收購上海瑜伽服品牌MAIA ACTIVE，集團認為收購事項能補充旗下女性業務板塊，進一步強化品牌組合。消息帶動股價一度升超過4%，再度突破250天線，惟午休前升幅收窄至只有逾1%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

安踏自5月失守250天線，至今已第二度挑戰突破250天線，張智威指安踏已多度嘗試企穩90元以上水平，走勢上有利向上挑戰，但突破牛熊線需要大市氣氛配合。他指，安踏本月自低位計已回升10%，如大市維持目前淡靜格局，股價將再次於92元行人止步。

撰文: 經濟通通訊社市場組

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