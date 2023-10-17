9月客運數據對辦，內地三大航空股無懼人仔弱勢齊造好，邊隻最值博？

內地航空公司陸續公布9月運營數據，其中中國國航(00753)9月載客量同比升1.8倍，東方航空(00670)升1.3倍，南方航空(01055)客運運力投入升1.26倍，繼續表現對辦，且內地國際航班數量已恢復至疫情前一半以上，有大行料國航及東航受惠國際航班復甦。雖然人民幣維持弱勢，即期匯率繼昨日(16日)創逾一個月低，今早(17日)再低開25點子，加上油價仍然高企，但三大航今日仍齊齊造好。隨著十一黃金周航班數據公布，航空股或可翩生，應該揀買哪一隻呢？

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國航9月載客量同比升1.8倍 客運運力投入升1.9倍

中國國航9月載客量約1098.2萬人次，同比升1.8倍，環比跌17.3%，貨郵量約10.8萬噸，同比升47.5%，環比升9.2%。今年首9個月載客量9562萬人次，升約1.5倍，貨郵量約74.9萬噸，跌0.2%。9月客運運力投入同比上升1.9倍，環比下降11.9%；旅客周轉量同比上升2.3倍，環比下降14.7%。平均客座率74.2%，同比上升9.4個百分點，環比下降2.4個百分點。

9月貨運運力投入同比上升42.1%，環比下降1.6%；貨郵周轉量同比上升16.9%，環比上升6%，貨運載運率34.8%，同比下降7.5個百分點，環比上升2.5個百分點。

東航9月載客量同比升1.3倍 南航客運運力投入升1.26倍

東方航空9月載客量約985.3萬人次，同比升1.3倍，貨郵量8644萬公斤，同比升38.11%。9月客運運力投入同比上升約1.5倍，旅客周轉量同比上升1.7倍，客座率為73.61%，同比上升5.05個百分點。貨郵周轉量同比上升19.63%。9個月載客量8499.6萬人次，升1.5倍，貨郵量5.8億公斤，升19.7%。

南方航空9月客運運力投入(按可利用座公里計)按年上升1.26倍，旅客周轉量(按收入客公里計)按年上升1.6倍；客座率為78.71%，按年上升10.43個百分點。另9月貨運運力投入(按可利用噸公里－貨郵運計)按年上升34.21%；貨郵周轉量(按收入噸公里－貨郵運計)按年上升13.25%；貨郵載運率為51%，按年下降9.44個百分點。

內地國際定期客運航班恢復至疫情前逾半 滙證：國航東航料受惠

內地媒體近日從中國民航局了解到，今年以來國際定期客運航班有序恢復，目前已恢復到2019年的一半以上。民航局最新數據顯示，10月2日至8日，中外航空公司執行的國際定期客運航班已恢復至4240班，約為2019年的55.6%；其中中方公司執行2729班，佔比64.4%，恢復至2019年的57.5%；外航執行1511班，佔比35.6%，恢復至2019年的約42.5%。為推動國際航班有序恢復，民航局成立工作專班，加大內外協同，進一步便利中外人員往來，並實施暫停一二類機場中外航空公司國際航班起降費收費標準上浮10%的政策，降低航空公司新開航班成本。

滙證上周發表報告指，據中國文化及旅遊部數據，中秋國慶黃金周(9月29日至10月6日)國內遊人次較2019年同期增長4.1%，不過國內航線供應過剩的問題仍然存在，估計未來國際航空需求復甦，情況將會改善，尤其是第四季，一般屬國內遊的淡季。根據Flight Master數據，黃金周期間，國際航班日均數量恢復至2019年的56%，較9月份的50.4%有所提升。在各地放寬簽證及入境限制下，之前積壓的國際交通需求繼續釋放，加上內地8月開放第三批出境團隊旅遊地區，會進一步推動國際航班增加，不過出境加拿大及美國航班，在航權限制下，增幅仍然受限。維持國航及東航「買入」評級， 估計兩者受惠國際航班復甦，維持目標價7元及3.3元。

人幣即期昨收跌75點子創逾一個月低 路透：貶壓短期難消

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)昨收報7.3115，較上個交易日4時30分收盤價跌75點子，兩連跌，創9月8日以來逾一個月新低。另人民幣兌一美元中間價昨報7.1798，較上個交易日跌23點子，終止自9月11日以來連續18個交易日的升勢(9月26日無升跌)，今日則報7.1796，較上個交易日升2點子。人民幣兌一美元即期匯率今早低開25點子，報7.3140。



《路透》指，隔夜美指雖然小幅回落，但人民幣貶壓短期難消，在經濟有更多利好表現前，中間價過濾機制難以消退。興業研究認為，若美國經濟數據能夠繼續保持韌性，美聯儲12月再次加息的可能性仍存，市場加息預期有較大修正潛力，不過中國經濟數據出現向好跡象，信心修復有助人民幣匯率在春節前維穩。另有市場人士稱，如果沒法看到中國更多利好的經濟數據，人民幣很難擺脫頹勢，關注本周中國公布的三季度經濟數據。

李偉傑：三大航暫受制人幣弱勢油價高企 國航最值博待企穩5.2元可吸

華盛證券財富管理部董事李偉傑認為，內地三大航空公司可稍為看好。受惠上年低基數，三大航9月客運運力均按年倍升，10月有黃金周，相信表現會更好，不過國際航班起碼要恢復至疫情前七八成，且業績開始擺脫疫情影響由虧轉盈，才可帶動股價進一步上升。另要留意淡季時客運運力或會回落，且暫亦受制人幣弱勢及油價高企，尤其由於相關虧損太大，三大航已沒做燃油對沖，短期要特別留意油價走勢。

至於股價方面，李偉傑指，國航及南航股價都已跌穿6月低位，走勢欠佳，但以國航最值博，國航國際航班恢復理想，股價也已出現底背馳，惟短期下降通道處於5.2元，可待連續兩日企穩5.2元才部署買入，5元止蝕，中線上望5.8元，冀往後十一黃金周航班數字公布帶動股價。



國航半日收市升1.57%報5.18元，東航漲1.95%報2.61元，南航升0.83%報3.66元，國泰(00293)則跌0.25%報7.92元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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