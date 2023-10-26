李寧第三季銷售遜預期大行勁劈目標，股價急插近兩成創3年低，宜趁機吸定忍忍手？

李寧(02331)昨日（25日）公布第三季營運數據，零售流水按年錄中單位數增長，同店銷售錄中單位數下降，並下調全年收入增長指引。多間大行指其銷售遜市場預期，並較同行落後，紛紛勁劈目標價，其中大和及美銀等更將其評級下調。李寧今日（26日）低開13.9%報26元，開市後跌幅一度擴至21%，低見23.7元，創2020年8月以來新低。不過，大行大多仍維持其「買入」或「增持」評級。

（李寧官網截圖）

第三季零售流水按年升中單位數 同店銷售跌中單位數

李寧公布，於第三季，李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得中單位數增長。就渠道而言，線下渠道（包括零售及批發）錄得高單位數增長，其中零售（直接經營）渠道錄得20%至30%低段增長及批發（特許經銷商）渠道錄得低單位數增長；電子商務虛擬店舖業務錄得低單位數下降。整個平台同店銷售按年錄得中單位數下降。就渠道而言，零售渠道錄得中單位數增長；批發渠道錄得10%至20%低段下降；電子商務虛擬店舖業務按年下降低單位數。



截至9月底止，李寧在中國銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計6294個，較上一季末淨增加127個，本年迄今淨減少1個，其中零售業務淨增加57個，批發業務淨減少58個。同期李寧YOUNG在中國銷售點數量共計1370個，較上一季末淨增加89個，本年迄今淨增加62個。

大和：料續受宏觀因素及業務調整拖累 目標價降至34元

大和發表研報指，李寧第三季零售流水按年錄中單位數增長，低於該行高單位數增長的預期。考慮到第三季和第四季的消費者情緒不如預期，以及公司正在進行的業務調整，李寧管理層將2023財年收入按年增長指引下調至小於10%（此前指引為中十位數）。預計公司在短期內將繼續受到宏觀不利因素以及內部調整舉措拖累，但一旦市場情緒好轉，公司在同行中的反彈幅度可能會更大，將其評級由「買入」降至「優於大市」，目標價由55元下調38.2%至34元。

美銀證券指，李寧第三季零售銷售錄中單位數增長，遜市場預期，並低於同業，而考慮到線上銷售走軟等因素，公司進一步將全年收入增長指引從中雙位數下調至高單位數。不過，公司股價由今年至今已調整約55%，大部分憂慮已大致反映價內，李寧仍是中國領先品牌，但其盈利能力或因電商業務的更大折扣等因素而進一步受到影響，其增長能見度仍然很低，能觸發重估的短期催化劑有限，將目標價由57元下調36.8%至36元，評級由「買入」降至「中性」。

野村：零售流水增長差過同業 下調估值基礎目標價降至43.7元



野村表示，李寧第三季零售流水按年錄中單位數增長，存貨增至5個月，與同業相比令人失望。在電話會議上，管理層將今年全年收入增長目標下調至單位數，並表示要實現淨利潤率按年改善將面臨挑戰。此外，分銷商的跨渠道價格套利令人擔憂，這可能會擾亂品牌定價。鑑於銷售勢頭不佳，促銷環境充滿挑戰，因此將2023至2025財年銷售預測下調4%至10%，並將2023至2025財年淨利潤率預測下調0.7至0.9個百分點。由於預期李寧利潤增長放緩，下調對其估值基礎，由預測今年市盈率33倍降至25倍，低於同業安踏(02020)，目標價則由64.1元降至43.7元，評級「買入」。

摩根士丹利指，因李寧產品的線上及線下零售折扣較大，導致毛利率下降，將李寧2023至25年的銷售額預測分別下調6%、11%及13%，盈利預測亦調低17%、17%及16%。預期短期內市場對李寧第三季的營運表現會有負面反應，但重整目標將減少投資者對業務質素及發展可持續性的憂慮，將目標價由71元下調28.2%至51元，維持「增持」評級。

高盛：長遠將得益積極控制庫存及擴張 惟將目標價降至41元

高盛稱，李寧第三季零售流水按年錄中單位數增長，遜於該行高中單位數增長的預期，認為是由於outlet渠道過度增長以及新開約20%直接經營銷售點，導致電商、批發甚至直接經營渠道錄得20%低段增長。鑑於消費趨勢波動、批發銷售疲軟及價格混亂等問題，影響銷售和折扣，管理層目標從第四季起減少出貨，因此預料全年銷售按年錄低於雙位數，毛利率或經營利潤復甦仍然受壓。

高盛又指，李寧短期發展面臨的宏觀和微觀挑戰較該行預期大，惟樂見管理層變得更務實，及相較收入增長，更趨專注於質量；集團更積極地控制庫存和擴張可能會帶來短期痛苦，但會帶來長期收益。因此對李寧2024至2026年收入增長逾10%持建設性態度，並且通路庫存正常化後利潤率逐步恢復。將目標價從58元下調29%至41元，評級「買入」。





林家亨：盈利似開始下降 惟跌至25元不怕分段吸納

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，李寧一兩年前市盈率差不多70倍，股價逾100元，不過當時開太多分店，初期會有動力，因北京冬奧撐起銷量，但冬奧過後就應沽出。而現時跌至25元附近，可分階段吸納，但不宜「瞓身」買入，因沽貨的投資者擔心其盈利看似開始下降。



值得一提，李寧分別於9月19日、9月28日和10月4日回購72萬股、20萬股和30萬股，回購金額共4081.6萬元。另據港交所數據，10月12日李寧股東FIL Limited增持李寧286萬股，總金額約9987.78萬元，增持後持股數目約1.35億股，最新持股比例為5.11%。惟李寧半日仍急插18.54%收報24.6元，成交22.84億元。其他體品股亦普遍下跌，安踏跌3.8%報87.35元，特步(01368)跌1.55%報6.97元，361度(01361)跌1.28%報3.85元，惟滔搏(06110)升1.56%報6.52元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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