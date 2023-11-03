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友邦第三季新業務價值創新高獲大行唱好，股價急彈可以點部署？

03/11/2023

　　友邦(01299)公布第三季主要新業務指標，期內新業務價值按固定匯率計算升35%至9.94億美元，優於野村及高盛早前分別預料的9.14億及9.49億美元，且為集團歷來表現最佳第三季，獲大行唱好，其中高盛給予目標價97元。此外，公司繼續密密回購，今年以來已回購逾百次涉資逾200億元，回購金額僅次騰訊(00700)。友邦股價今日(3日)急彈，最多升逾4%，重上70元關口，看好公司前景應如何部署？

 

（Shutterstock）

 

第三季新業務價值9.94億美元　按年升35%


　　友邦保險公布截至2023年9月30日止第三季，以固定匯率計算新業務價值9.94億美元，按年增長約35%，中國內地、香港、東盟和印度業務均取得雙位數字的新業務價值增長；新業務價值利潤率51.2%，按年跌7個百分點；年化新保費19.38億美元，增長約54%。集團首席執行官兼總裁李源祥表示，這是集團錄得歷來最高的第三季新業務價值，反映在疫情後，市場對集團產品和服務需求殷切。展望未來，集團雄厚的競爭優勢和地域多元化，加上亞洲壽險及健康保險的結構性增長動力強勁，業務前景非常樂觀。社會大眾收入增加、私人保險滲透率偏低，以及社會福利覆蓋有限，繼續帶動各個市場對友邦保險產品的需求。


　　友邦截至2023年9月30日止首三季表現方面，以固定匯率計算期內新業務價值按年增長約36%至30.23億美元，已超過2022年全年新業務價值；新業務價值利潤率50.9%，按年跌5.3個百分點；年化新保費59.22億美元，增長約51%。

 
友邦：中國業務受惠疫後重啟　第三季新業務價值增逾兩成

 

　　友邦表示，中國業務持續受惠內地疫情後重新開放，業務表現較上半年加快增長，第三季新業務價值增長超過20%。市場對集團的長期儲蓄產品需求仍然殷切，而危疾保障產品在2023年第三季亦取得非常強勁的雙位數字新業務價值增長。與上半年比較，代理新業務價值利潤率大致保持穩定，整體新業務價值利潤率於第三季內逐步上升，主要受惠於傳統保障業務佔比較高、長期儲蓄業務的產品組合有利轉向，以及產品重新定價。


　　香港方面，友邦指新業務價值較去年同期再次締造卓越增長。雖然本地業務相對去年的強勁基數稍為回落，但內地旅客的銷售持續非常強勁增長，約佔友邦香港業務第三季新業務價值一半，與2023年上半年的水平相若。

 

高盛：第三季新業務價值增長勝預期　予目標價97元

 

　高盛發表研究報告指，友邦保險第三季新業務價值，以固定匯率計算按年增35%，高於該行預期，亦留意到增長基礎廣泛，所有關鍵增長領域均實現強勁增長，包括內地、香港、東盟和印度。

 

　　高盛又指，留意到集團的利潤在今年第三季開始持續改善，其推動因素包括對高利潤保障型產品的強勁需求，以及長期儲蓄組合業務的組合改善，而來自危疾產品的新業務價值貢獻呈現強勁的兩位數增長，顯示富裕消費者的需求具韌性，這應有助於解決投資者對內地長期盈利能力和增長前景的擔憂，維持「買入」評級，目標價97元。

 

摩通：新業務價值共識或上修　惟股價很大程度已反映


　　摩通亦維持友邦「增持」評級，目標價87元。摩通指，友邦第三季新業務價值為9.94億美元，超出市場預期。預期新業務價值共識有向上修正的潛力，市場可能會認為結果是正面的，因為集團確認內地的高品質業務增長保持完好，產品利潤率有所提高。不過，考慮到該股在過去一個月的表現優於大市，並且很大程度上已反映這些積極因素，短期內積極反應的程度可能相對較小。

昨再回購196.4萬股　涉近1.35億元   

 

　　另值得一提，友邦繼續密密回購，集團披露昨日(2日)再回購了196.44萬股，每股價格介乎68至69.4元，涉資近1.35億元。自普通決議案通過以來，集團已回購近1.66億股，佔已發行股份數目的1.4262%。

 

　　單計9月份，友邦已回購超過26億元的股份。公司管理層去年公布3年100億美元的股份回購計劃，目前仍按計劃進行，並已完成接近三分之二。

 

溫鋼城：績後再沒炒作借口　惟企穩72元可買上望75元

 

　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，自疫情後通關，市場對友邦多少有些期望，近期股價主要在65至70元之間上下震盪，現價較尷尬，穩陣計可在企穩72元才買入，有機會上試75元蟹貨區。事實上，今日股價造好已反映業績不太差，否則應有些沽壓，縱使近日債息回落對其有些幫助，但出了業績後已沒炒作借口。

 

　　友邦收市升3.81%報70.9元，連升兩日，累升5.19%，成交19.82億元。其他保險股亦普遍上漲，保誠(02378)升1.95%報83.5元，宏利(00945)升3.33%報142.9元。內險股方面，國籌(02628)升3.01%報10.94元，平保(02318)升2.24%報41.15元，太保(02601)升0.1%報19.16元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城盡分析，請按此


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