電視廣播：合併J2台及財經體育資訊台，裁200人料多慳1億元

電視廣播(00511)公布，為了提升觀眾和用戶體驗、增加營運效率並提升長遠收入潛力，集團將重組其電視廣播和電子商貿業務。包括合併J2台和財經體育資訊台的內容及推出新頻道「TVB+」，打造一系列多樣化的年輕觀眾內容、體育和資訊性節目。

（TVB官網截圖）

此外，目前在財經體育資訊台播放的財經相關內容，包括與香港股市和房地產市場有關的節目，將重新分配大部分該等節目到現有的翡翠台和計劃中的TVB+頻道，相信這將提升財經節目的收視率和覆蓋率，從而增加廣告商的價值主張。

由於上述重組重新分配了製作資源，整體節目製作時數將減少將繼續大力投資黃金時段的製作，同時削減邊緣時段內容的製作預算，並停播未達到觀眾預期或商業影響力的節目。因此，除了在今年3月宣布並按計劃在今年年底前實現的年度成本節約2.6億元外，預計在2024年將再節省1億元的內容成本。同時，將削減這個業務分部的人員超過200名。

以上的重組計劃需要取得通訊局的批准，公司已於今日提交申請。然而，在現有的本地免費電視節目服務牌照的准許範圍內，將從今年12月開始分階段調整內容和節目，逐步過渡到新的四條頻道陣容。預計將在明年第一季度獲知申請結果。重組後，公司將在香港經營以下四條地面免費電視頻道，包括翡翠台、TVB+、無綫新聞台和明珠台。

合併「士多」和「鄰住買」 裁百人料削開支逾5000萬元

（TVB官網圖片）

集團又宣布，將把現時的線上平台「士多」與「鄰住買」合併，「士多」將成為「鄰住買」平台的組成部分。

這項重組計劃預計於今年12月31日前完成，預計電子商貿業務重組後的年度固定成本和經營開支將可削減約5000萬至6000萬元。「士多」的網站和手機應用程式將於今年12月19日停止營運，而約100名現時的「士多」員工也將離開集團。

關於產品供應方面，除了現有的雜貨、美妝、新鮮產品和冷凍食品等類別外，「鄰住買」將會引入更高價值的奢侈品，如手袋和珠寶。同時，將進一步開拓電子餐飲券的市場。「鄰住買」還將與集團在中國大陸的附屬公司埋堆堆更緊密地融合，通過其中國直播電商項目，向中國大陸旅客提供香港商品和服務，包括餐飲體驗等。總體而言，預計這些結合的努力將在未來三至五年內為「鄰住買」帶來顯著的商品交易總值增長。

撰文：經濟通採訪組

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