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內銀再下調存款利率獲大摩唱好，已屆吸納時？

22/12/2023

　　內地為刺激經濟不斷減息，內銀淨息差持續收窄，中國五大國有銀行終要啟動新一輪存款利率下調，為今年以來第三次，一年期至五年期人民幣存款利率降幅介乎10至25個基點不等。有分析認為，銀行降定存利率可保持息差穩定和利潤合理增長，並預計明年人民銀行有空間降息降準。大摩則指此舉顯示政策制定者致力保護銀行淨息差，料內銀明年可跑贏大市，內銀股今日(22日)曾普遍造好，其中工商銀行(01398)曾升逾1%，惟其後均隨大市回落，是否可開始部署，博其明年表現好轉？

 

（Shutterstock）

 

五大國有大行下調存款利率　今年以來第三輪

 

　　國有大行啟動一年來第三輪存款利率下調，農業銀行(01288)、中國銀行(03988)、工商銀行和交通銀行(03328)官網顯示，四家銀行的一年期人民幣存款利率均由之前的1.55%下調至1.45%，下調10個基點；二年期存款利率下調20個基點至1.65%；三年期存款利率下調25個基點至1.95%，利率跌穿2%；五年期存款利率下調25個基點至2%；三個月和六個月期存款利率均下調10個基點，分別為1.15%和1.35%。

 

　　最新消息指建設銀行(00939)亦加入了下調存款利率行列，郵儲銀行(01658)預計後續將跟隨。而根據以往規律看，股份制銀行、城農商行等中小銀行亦將跟進調整存款掛牌利率。

 

專家：保持息差穩定及利潤合理增長　明年人行有空間降息降準   


　　官媒引述招聯首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼意見指，今年以來內地銀行淨息差明顯縮窄，營業收入和利潤增速有所下滑。為保持息差基本穩定和利潤合理增長，增強服務實體經濟的持續性和高質量發展的穩健性，銀行通過下調存款利率來壓降負債成本，成為一種必然選擇。


　　東方金誠首席宏觀分析師王青表示，在物價水平保持低位運行預期下，着眼於提振內需、支持地方債務風險化解，明年人民銀行降息、降準都有空間。

 

大摩：顯示政策制定者致力保護銀行淨息差　料內銀明年跑贏大市

 

　　大摩發表研報指，大型國有銀行下調存款利率10至25個基點，但應沒有更多貸款利率下調空間，反之政策正在維持內銀淨息差，但未來的降息幅度應與經濟進一步放緩走勢更加相稱。料不久後監管機構及行業自律組織對小型銀行採取相同存款利率下調的決定，以減少非理性競爭。


　　大摩又指，未來需要更多舉措來增強內銀淨息差，料內銀在明年充滿挑戰的情況下仍能跑贏大市，並認為此舉顯示政策制定者致力保護銀行淨息差，尤其近年資產收益率急劇下降後。若經濟增長惡化，無法排除任何貸款市場報價利率(LPR)下調的可能性，並相信未來下調將會更加對稱，並對淨息差呈較少負面影響。另外，銀行盈利及派息下行風險較其他行業低。


林嘉麒：內銀息高惟需長線持有　明年下半年或隨經濟築底現轉機

　　元宇證券基金投資總監林嘉麒表示，雖然國有大行齊下調存款利率，但應該是為下調貸款利率鋪路，因現時內地經濟壓力仍大，融資環境及需求都不太好。明年貸款市場報價利率(LPR)亦應會下調，惟銀行存款與貸款息差料只可保持平穩。今年下半年內地經濟仍不太好，明年上半年相信仍艱難，寄望明年下半年隨著降準及經濟築底，貸款需求增加，帶動內銀利息收入及利潤增長，加上內銀現普遍有8至9厘息，而股價於第三季尾築底反彈，應已反映業績表現未如理想，確可吸納，但現時買入要有長線持有準備，或者也可博今年第四季業績未必太差。

 

　　內銀股今早曾普遍上升，其中工行最多升1.36%至3.73元，招行(03968)更曾升2.69%至26.7元，惟升幅其後均大為收窄，部分內銀更倒跌，惟跌幅輕微。

 

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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