業績股｜理想盈轉虧，股價難有起色？
27/11/2025
嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨
立即去片：https://youtu.be/Cu4BhCVd1Yk
27/11/2025 13:36 【宏福苑大火】李家超︰政府已即時安排巡查所有正在大型維修屋苑，檢視棚架及建築物料安全
27/11/2025 12:57 【宏福苑大火】李嘉誠基金會撥三千萬設援助基金，騰訊、小米等多家企業捐款，一文看清企業馳援大埔火災
27/11/2025 12:45 《午市前瞻》恒指料區間上落二萬六未穩，藥明康德再成博弈磨心料守住紅底
27/11/2025 12:07 恒指半日升86點報26014，返兩萬六兼收復十天線，泡泡瑪特盤中突飆
27/11/2025 12:10 大家樂(00341)中期純利跌67.6%至4673萬元，息10仙
27/11/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出３９﹒５２億元，買阿里沽盈富基金
27/11/2025 08:57 【大行炒Ｄ乜】摩通大削萬科目標逾三成，大行齊劈理想目標麥格理最淡予66元
27/11/2025 11:40 《財資快訊》美電軟報７﹒７７６９，隔夜拆息較上日飆至３﹒３…
