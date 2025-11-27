港股 | 午市前瞻 | 恒指料區間上落二萬六未穩 藥明康德再成博弈磨心料守住紅底

  • 會員
27/11/2025

　　美股在感恩節周連日上升，港股受帶動再度走高，恒指突破兩萬六及收復十天線（約25932），半日報26014，升86點或0.3%，主板成交近1172億元。恒生中國企業指數報9199，升37點或0.4%。恒生科技指數報5626，升7點或0.1%。

 

（Shutterstock圖片）

 

麥嘉嘉：北水流入減慢恒指難大升

 

　　 恒指上午走勢反覆，今早輕微高開後一度倒跌，及後A股造好，帶動恒指掉頭向上，並再次升越26000點大關。不過，恒指早兩日同樣升上26000點大關，最終收市都守不住該關口。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，市場持續炒作美國12月減息，華爾街最新資料顯示12月減息機會升至84.7%。此外，人民幣近期走強利好港股。自年初以來，北水持續流入，至今淨流入約1.36萬億元，追平了2024年全年淨流入金額。儘管北水仍維持淨流入，但流入速度近日明顯減慢，因此難以預期恒指後市。

 

　　麥嘉嘉指，無論港股還是美股，以至全球其他主要股市，自年初以來累積升幅不小，投資回報理想，機構投資者鎖定利潤，預料在年底前都不會太進取。部分投資者或從今年升幅可觀的科技股轉移至防守性較強、或股息較吸引的藍籌股。她預料，恒指將繼續在26000點大關附近爭持，短期內在100天線（約25714）至20天線（約26200）區間上落。

 

藥明康德遭美指控涉軍，跌幅算溫和

 

　　據《彭博》報道，美國國防部在中美元首達成貿易休戰協議前大約三周前致信美國國會，認定八家中資企業應被列入「對中國軍方提供協助」的企業名單，即「1260H名單」。報道指涉及企業包括阿里巴巴(09988)、百度(09888)、比亞迪(01211)、藥明康德(02359)、華虹半導體(01347)、速騰聚創(02498)，以及在A股上市的新易盛通信技術(深:300502)及中際旭創(深:300308)。報道補充，目前尚不清楚這些公司是否已被正式列入「1260H名單」。

 

　　在美擁有業務的全球CXO巨頭藥明康德，今日股價最多曾挫近4%。麥嘉嘉表示，由於藥明康德海外業務，特別是美國佔比較大，因此股價反應比其他同輩列入名單的企業大可以理解。其他企業如阿里和比亞迪，暫時在美國的業務不多，股價所受的影響自然較小。不過，藥明康德今次的跌幅比起去年的「生物安全法」的跌幅相對溫和。由於不清楚這些公司是否已被正式列入「1260H名單」，最終是否對藥明康德造成實質影響暫時未知。但畢竟是負面消息，當中風險不能不理會，部分投資者或趁此調整投資組合。因此，該股短期或有壓力。不過，麥嘉嘉指無須過分看淡，預料在100元附近有初步支持。而中長線而言，要視乎集團能夠成功開拓歐洲市場，加大國內市場的份額以分散過度依賴美國市場的風險。

 

　　同系藥明生物(02269)雖然沒有被列入名單，但股價今日同樣受壓。麥嘉嘉指藥明生物與藥明康德同系，儘管沒有被列入名單，但該股本身並非高息股，亦非防守性強的股份，容易受到負面消息影響。加上股價近期走弱，今日股價下跌並不意外。

 

藥明康德股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

阿里股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/11/2025 15:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/11/2025 15:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/11/2025 15:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/11/2025 15:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
