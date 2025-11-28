業績股｜美團績前可否部署？
28/11/2025
嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城
立即去片：https://youtu.be/-yH5oWb-h20
28/11/2025 12:45 《午市前瞻》恒指兩萬六關還看美股表現，萬科困局或致內房進一步分化
28/11/2025 12:41 【宏福苑大火】宏福苑維修由太平保險香港承保，太平保險：堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」
28/11/2025 12:07 恒指半日跌61點報25884，藥明康德挫4%險守紅底，泡泡瑪特漲近4%
28/11/2025 10:26 《異動股》廣汽漲一成，據報埃安首款增程車型i60月銷目標至少1萬輛
28/11/2025 09:52 《異動股》萬科股價跌2%債價續崩，據報被至少兩家中資銀行拒絕放貸
28/11/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒２８億元，買阿里沽小米
28/11/2025 08:48 【大行炒Ｄ乜】大摩削泡泡瑪特目標一成半，制裁風險下野村照升藥明系目標
28/11/2025 11:39 《財資快訊》美電升報７﹒７８２１，隔夜拆息較上日軟２８基點
