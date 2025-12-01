  • 會員
盤前攻略 | 納指上月轉跌中斷七個月連升 美團績後ADR捱沽撈底宜再吼低

01/12/2025

　　上周美國感恩節假期後於黑色星期五(28日)復市，半日市下美股以淡靜成交結束11月交易，三大指數報升，道指升289點或0.61%報47716，納指升151點或0.65%報23365，標普升36點或0.54%報6849。月內美股表現波動，主要受聯儲局鷹鴿之爭，以及AI高估值憂慮拖累，按月道指及標普維持升勢，分別升0.32%及0.13%。但納指始終未能修復月內跌幅，按月跌1.51%，中斷七個月連升勢頭。

 

盤前攻略 | 納指上月轉跌中斷七個月連升 美團績後ADR捱沽撈底宜再吼低

（Shutterstock圖片）

 

　　中概股個別發展；阿里巴巴跌0.19%報157.30美元，拼多多升0.24%報116.08美元，京東升1.39%報29.83美元，百度升0.47%報116.89美元，萬國數據跌0.38%報33.97美元，小鵬升3.26%報21.83美元，理想跌0.22%報18.39美元，蔚來升0.73%報5.50美元，霸王茶姬升6.09$報14.99美元。

 

美團績遜預期ADR低港股2%，其餘ADR較強

 

　　美團(03690)上周公布第三季業績，按年及按季都轉盈為虧，經調整虧損160.09億人幣，差過預期的139.61億人幣，去年同期為盈利128.29億人幣；期內盈收近乎持平僅按年增2%至954.88億人幣，亦同樣差過預期。美團創辦人王興在業績會坦言，第四季將維持錄得重大虧損，但料外賣虧損在於上季已達到頂峰。上周五績後美團ADR造價較港股低2.04%，折合100.4港元。

 

　　其餘主要ADR普遍造好；騰訊(00700)ADR較港股高0.61%，折合615.2港元；友邦(01299)ADR較港股高0.73%，折合81.2港元；滙控(00005)ADR較港股高1.36%，折合110.8港元；小米(01810)ADR較港股高1.10%，折合41.5港元。

 

大市日內料百天線上落，美團料再向下尋底

 

　　上周五恒指夜期升127點報26022。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25991，升75點，恒指料高開不足100點。

 

　　上周五美股回升理論上港股有帶動作用，但美團重大虧損仍令市場情緒降溫，日內將限制港股上升幅度。上周五恒指成交同樣淡靜，全日成交額縮減至只有1400億元水平，反映觀望氣氛濃郁。參考恒指牛熊證街貨分布，整體變化不大，主要在大市回落後，較貼價恒指牛證區域有一定數量牛證街貨增加，25700至25799淨增217張對應期指張數成最多新增區域，但料未成為大市下殺誘因，料恒指即市維持百天線上下爭持。

 

　　美團上季虧損差過預期，料日內估價受壓，雖然自外賣大戰打響美團股價早已反映虧損預期，但王興親口承認虧損將在第四季持續，料股價持續受壓，明年首季表現亦充滿未知數，料此後至第四季業績公布前，美團股價難以大漲，撈底投資者應再等等，在早前低位94元，甚至穿90元後才有更大值博空間。

 

