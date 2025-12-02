盤前攻略 | 債市驚雲美股受壓 阿里炒新品料帶動大市惟升幅有限

雖然隔晚美國公布11月份ISM製造業PMI降至48.2，理性上有利減息預期，但昨日日本股債雙殺，同時比特幣價急挫，環球避險情緒升溫，美股普遍受挫。道指吐427點或0.9%報47289，納指跌89點或0.38%報導23275，標普跌36點或0.53%報6812。

(Shutterstock圖片)

中概股個別發展；阿里巴巴升4.42%報164.26美元，拼多多升1.89%報118.06美元，京東升0.20%報30.10美元，百度升2.41%報119.71美元，金山雲跌4.29%報11.88美元，攜程升0.51%報70.28美元，小鵬跌2.20%報21.35美元，理想跌2.45%報17.97美元，蔚來跌5.82%報5.19美元，亞朵酒店升5.37%報40.44美元。

ADR個別發展

ADR造價較港股個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.33%，折合621.6港元；美團(03690)ADR較港股低1.00%，折合98.6港元；友邦(01299)ADR較港股高0.47%，折合80.9港元；滙控(00005)ADR較港股高0.59%，折合111.2港元；小米(01810)ADR較港股低0.01%，折合40.3港元。

阿里夸克AI眼鏡港股反應冷淡，牛熊部署審慎大市偏悶

隔晚恒指夜期升163點報26219；目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26150，升148點，恒指料跟隨高開逾百點。阿里巴巴美股造價較港股高逾3%，預料為撐市主因。隔晚美股炒作阿里新出夸克AI眼鏡，但港股反應牛皮，隔晚美股炒起後料帶旺資金流，但阿里身為港股重磅股亦為受市況所限，全球債價受壓，港股或同樣難免受累。

參考恒指牛熊證街貨分布，昨日恒指反彈爭持後整體街貨變愈不大，理論恒指升高後較貼價熊證會有較大額街貨增加博回吐，但上日較貼價熊區普遍出現街貨淨減少，26300至26399水平淨減203張對應期指張數，相對熊區最多新增街貨及最重貨區同時為26500至26599，淨增149張對應期指張數至917張，反映淡友比預期審慎，短線大市反彈幅度料偏細。

