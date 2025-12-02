  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

盤前攻略 | 債市驚雲美股受壓 阿里炒新品料帶動大市惟升幅有限

02/12/2025

　　雖然隔晚美國公布11月份ISM製造業PMI降至48.2，理性上有利減息預期，但昨日日本股債雙殺，同時比特幣價急挫，環球避險情緒升溫，美股普遍受挫。道指吐427點或0.9%報47289，納指跌89點或0.38%報導23275，標普跌36點或0.53%報6812。

 

盤前攻略 | 債市驚雲美股受壓 阿里炒新品料帶動大市惟升幅有限

（Shutterstock圖片）

 

　　中概股個別發展；阿里巴巴升4.42%報164.26美元，拼多多升1.89%報118.06美元，京東升0.20%報30.10美元，百度升2.41%報119.71美元，金山雲跌4.29%報11.88美元，攜程升0.51%報70.28美元，小鵬跌2.20%報21.35美元，理想跌2.45%報17.97美元，蔚來跌5.82%報5.19美元，亞朵酒店升5.37%報40.44美元。

 

ADR個別發展

 

　　ADR造價較港股個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.33%，折合621.6港元；美團(03690)ADR較港股低1.00%，折合98.6港元；友邦(01299)ADR較港股高0.47%，折合80.9港元；滙控(00005)ADR較港股高0.59%，折合111.2港元；小米(01810)ADR較港股低0.01%，折合40.3港元。

 

阿里夸克AI眼鏡港股反應冷淡，牛熊部署審慎大市偏悶

 

　　隔晚恒指夜期升163點報26219；目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26150，升148點，恒指料跟隨高開逾百點。阿里巴巴美股造價較港股高逾3%，預料為撐市主因。隔晚美股炒作阿里新出夸克AI眼鏡，但港股反應牛皮，隔晚美股炒起後料帶旺資金流，但阿里身為港股重磅股亦為受市況所限，全球債價受壓，港股或同樣難免受累。

 

　　參考恒指牛熊證街貨分布，昨日恒指反彈爭持後整體街貨變愈不大，理論恒指升高後較貼價熊證會有較大額街貨增加博回吐，但上日較貼價熊區普遍出現街貨淨減少，26300至26399水平淨減203張對應期指張數，相對熊區最多新增街貨及最重貨區同時為26500至26599，淨增149張對應期指張數至917張，反映淡友比預期審慎，短線大市反彈幅度料偏細。

 

【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02980

中國汽車內飾股權

0.017

異動股

83690

美團－ＷＲ

88.650

異動股

08223

紫元元

0.455

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02980 中國汽車內飾股權
  • 0.017
  • 83690 美團－ＷＲ
  • 88.650
  • 08223 紫元元
  • 0.460
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 79.250
  • 02685 量化派
  • 23.320
股份推介
  • 03993 洛陽鉬業
  • 17.270
  • 目標︰$20.00
  • 02153 達豐設備
  • 0.970
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.860
  • 目標︰$25.00
  • 00321 德永佳集團
  • 1.170
  • 目標︰$2.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 157.800
  • 目標︰--
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.820
  • 09992 泡泡瑪特
  • 217.000
  • 02628 中國人壽
  • 27.360
  • 00763 中興通訊
  • 33.640
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 157.800
報章貼士
  • 01050 嘉利國際
  • 2.920
  • 目標︰$3.30
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 543.000
  • 目標︰$600.00
  • 03606 福耀玻璃
  • 67.700
  • 目標︰$86.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/12/2025 09:31  《異動股》三生製藥低開逾3%，擬折讓6.5%配股抽水31億元

02/12/2025 09:24  恒指高開155點報26188，阿里炒起升3%，華潤系兩藍籌低開

02/12/2025 09:01  《盤前攻略》債市驚雲美股受壓，阿里炒新品料帶動大市惟升幅有限

02/12/2025 08:31  【開市Ｇｏ】日央擬加息美股挫，傳內地停發房企銷售數據，三生製藥配股抽水31億元

02/12/2025 07:52  《國金頭條》12月開局不利，道指急吐427點，比特幣一度失守8.6萬美元

02/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒４８億元，買阿里沽中芯

02/12/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】車企銷量放榜比亞迪獲巴克萊微升目標，理想遭高盛削目標逾一成

02/12/2025 09:38  《財資快訊》美電升報７﹒７９１３，一個月拆息上日報２﹒９３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 蔚來瀉逾6%創近3個月新低，11月交付量按月跌一成新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 三生製藥低開逾3%，擬折讓6.5%配股抽水31億元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

外圍經濟 | 比特幣在12月首交易日被拋售，失守8.6萬美元關口新文章
品味生活
生活
人氣文章

熱話 Feature

宏福苑大火｜特區政府成立「大埔宏福苑援助基金」及籌備成立捐獻物資平台
人氣文章

熱話 Feature

2026馬年生肖運程｜蘇民峰師傅：「屬雞」財運排第三、「屬狗」打工仔有望升職、「屬豬」容易因朋友而破財新文章
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

預防自殺︱人工智能洞悉精神健康狀況，評估心理狀態及早跟進，減低自殺傾向新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

感情被背叛，為何不選擇離婚？除了愛或不愛，原來還有很多現實考慮
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

旅行排毒全攻略！3 Steps養成外地排毒習慣，外遊不再便秘！
人氣文章

Fashion Feature

金馬獎2025紅毯一次看：林嘉欣西裝造型率性浪漫、氣質女神桂綸鎂回歸！ 林依晨化身「夢幻美人魚」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
機艙環境易致病影響情緒？4招提升免疫力安心外遊新文章
人氣文章
駝背矯正問題：連續兩集橡筋帶輔助練習，強化背肌
人氣文章
山今老人分享補肝智慧！最佳養肝時機是夜晚OO點？下肢水腫或是肝病先兆？8大食物助養好肝臟新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/12/2025 11:21
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/12/2025 11:21
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/12/2025 11:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/12/2025 11:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/12/2025
異動股 | 蔚來瀉逾6%創近3個月新低，11月交付量按月跌一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中國提升軟實力，國際形象勝美國

28/11/2025 10:33

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區