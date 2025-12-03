  • 會員
開市Go | 比特幣勁彈，京東工業招股，騰訊小米齊回購

03/12/2025

要聞盤點

 

1、美股經歷12月開局的短暫疲軟後，周二（2日）迎來反彈。儘管開市初段市場略顯反覆，標指與道指盤中曾短暫轉跌，納指亦一度爭持，但隨著買盤湧入科技股，三大指數中後段走勢穩步上揚。道指收市升185點，或0.39%，報47474點；標普500指數升16點，或0.25%，報6829點；納指升137點，或0.59%，報23413點。中國金龍指數跌51點。日經期貨截至上午7時59分上升75點。

 

2、美國總統特朗普計劃於2026年初宣布聯儲會新主席人選，而且人選範圍已鎖定到一人，暗示可能提名國家經濟委員會主任哈塞特。

 

3、俄羅斯總理普京在克里姆林宮與美國中東問題特使威特科夫會面，強調俄方無意與歐洲開戰，但若歐洲採取行動，俄方已做好準備。同時警告將加強對烏克蘭港口的打擊，如果烏克蘭攻擊持續，可能攻擊烏克蘭油輪。

 

4、經合組織表示全球經濟面對關稅展現韌性，上調美國和歐元區今明兩年增長預期，並預計英國央行明年6月底前將降息兩次。

 

5、美國證券交易委員會(SEC)主席計劃於明年1月推出資本市場新規，旨在鼓勵更多企業上市。

 

6、美國貨幣市場基金規模首次突破8萬億美元，截至周一的一周內資產總值增加約1050億美元。

 

7、摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強預測，中國2026年實際GDP增速將從今年的5%回落至4.8%，2027年進一步放緩至4.6%。同時預計明年政策利率下調10至20基點，存款準備金率下調25至50基點。

 

8、香港土地註冊處數據顯示，11月樓宇買賣合約共7121份，環比下降1%，同比減少7.4%；住宅樓宇買賣合約總值517億港元，環比增長1.2%，同比下降9.8%。

 

9、亞馬遜推出最新自研AI晶片Trainium3，挑戰英偉達和谷歌的同類產品。

 

10、京東集團(09618)旗下京東工業(07618)於今日至下周一（8日）招股，每股作價介乎12.7元至15.5元，最高集資額約達32.74億元，每手200股，入場費3131.26元。公司預期於下周四（11日）掛牌，聯席保薦人為瑞銀、高盛、海通國際及美銀。

 

即時重點新聞

03/12/2025 17:14  【宏福苑大火】死亡人數增至159人，年齡最少為1歲

03/12/2025 16:58  《盤後部署》成交萎縮恒指失守兩平均線，中電信現頭肩底可吼

03/12/2025 16:13  港股午後跌幅擴，恒指收跌334點報25760失守百天線，成交再收縮至1643億

03/12/2025 16:08  《新股掛牌》樂摩科技收高逾36%，先高後低每手帳面盈利縮至1450元

03/12/2025 16:08  《新股掛牌》金岩高嶺新材收高2%，每手帳面僅賺80元早段盈利幾乎全蒸發

03/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒７９億元，買小米沽騰訊

03/12/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】摩通升滙控目標價至138元，高盛升阿里健康目標一成

03/12/2025 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒７８３７，一周拆息較上日升至１﹒６…

